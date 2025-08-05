Прозрачные визитки с логотипом оптом

Производим прозрачные визитки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Прозрачный и матовый пластик 0,5–0,76 мм, печать белилами и цветом, вырубка нестандартной формы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Прозрачная визитка — имиджевый формат, который не выбрасывают: пластик сквозь который видно, выделяется среди бумажных визиток и запоминается. Её выбирают дизайнеры, архитекторы, IT и компании, которым важно подчеркнуть современный стиль.

Печать на прозрачном На прозрачном пластике цвета без подложки просвечивают и теряют насыщенность. Поэтому под цветные элементы печатается слой белил — он делает цвет плотным. Без белил получаются полупрозрачные элементы, что тоже бывает дизайнерским приёмом. Как лучше сделать конкретный макет, решаем при подготовке файла. Прозрачный или матовый Прозрачный пластик даёт эффект стекла: текст «висит» в воздухе. Матовый полупрозрачный выглядит мягче и благороднее, и отпечатки пальцев на нём менее заметны. Вырубка нестандартной формы усиливает эффект. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.