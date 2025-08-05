Прозрачные визитки из пластика
Визитки из прозрачного ПВХ с печатью белилами. Не мнутся, не рвутся и выделяются в любой визитнице. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Прозрачный ПВХне мнётся и не рвётся
- Печать белиламицвета не проваливаются
Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны
Прозрачные визитки — варианты исполнения
Прозрачный, матовый и цветной пластик, полностью прозрачные и с частичной подложкой.
- Полностью прозрачная арт. PK-TV-01хит продаж Прозрачный ПВХ, печать белилами УФ-печать с подложкой белого по запросуцена зависит от тиража
- Матовая арт. PK-TV-02мягче Матовый пластик, приглушённая прозрачность Печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- С частичной подложкой арт. PK-TV-03контрастная Часть карты белая, часть прозрачная Комбинированная печать белилами по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Толщина пластика, матовые и цветные основы, скругление и вырубка.Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
- Печать белилами — цвета не теряют плотность
- Частичная подложка для контрастных элементов
- Скругление углов и фигурная вырубка
- Толщина 0,3–0,76 мм под задачу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем прозрачные визитки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать прозрачные визитки
- 01Что должна уметь карта
Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.
- 02Персонализация
Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.
- 03Пластик
Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.
- 04Защита
Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.
Персонализация и отделка для прозрачных визиток
- Офсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
- НумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
- Штрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
- Магнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
- ЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
- Ламинация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую технологию выбрать
Сравнили технологии идентификации карт.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Штрих-кодхит
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|сканер
|от 5 дней
|кассы и программы лояльности
|QR-код
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|смартфон
|от 5 дней
|считывание телефоном без оборудования
|Магнитная полоса
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|ридер
|от 7 дней
|существующее кассовое оборудование
|Чип и RFID
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|считыватель
|от 10 дней
|пропуска и системы доступа
|Нумерация
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|визуально
|от 5 дней
|учёт и привязка к клиенту
|Скретч-слой
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|стирается
|от 7 дней
|промокоды и активация
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
- ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже
Цены на прозрачные визитки
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают прозрачные визитки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Архитектура и дизайнВизитка как демонстрация вкуса.
- IT-компанииТехнологичная подача вместо картона.
- КлиникиДолговечная карточка с контактами врача.
- ФотографыВизитка, которая запоминается.
- Премиальные услугиСоответствие уровню цены услуги.
- Личный брендВизитка эксперта с характером.
- ВыставкиАдресное вручение ключевым контактам.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды пластиковых карт
Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.
Как заказать прозрачные визитки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Прозрачные визитки с логотипом оптом
Производим прозрачные визитки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Прозрачный и матовый пластик 0,5–0,76 мм, печать белилами и цветом, вырубка нестандартной формы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Прозрачная визитка — имиджевый формат, который не выбрасывают: пластик сквозь который видно, выделяется среди бумажных визиток и запоминается. Её выбирают дизайнеры, архитекторы, IT и компании, которым важно подчеркнуть современный стиль.
Печать на прозрачном
На прозрачном пластике цвета без подложки просвечивают и теряют насыщенность. Поэтому под цветные элементы печатается слой белил — он делает цвет плотным. Без белил получаются полупрозрачные элементы, что тоже бывает дизайнерским приёмом. Как лучше сделать конкретный макет, решаем при подготовке файла.
Прозрачный или матовый
Прозрачный пластик даёт эффект стекла: текст «висит» в воздухе. Матовый полупрозрачный выглядит мягче и благороднее, и отпечатки пальцев на нём менее заметны. Вырубка нестандартной формы усиливает эффект. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о прозрачных визитках
Прозрачные визитки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.
Сколько стоит карта?
Цена зависит от тиража, вида пластика (прозрачный или матовый), печати белилами и цветом, а также вырубки нестандартной формы. С ростом тиража цена за визитку снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Прозрачные визитки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Прозрачные визитки печатаем от 5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Если нужна вырубка нестандартной формы или персонализация, срок уточним после согласования макета.
Сделаете нумерацию и штрих-код?
Да, при необходимости добавим нумерацию, штрих-код или QR — например, со ссылкой на сайт или контакты. Код печатаем с проверкой считываемости. На прозрачном пластике для кода нужна плотная подложка белилами, это учтём при подготовке макета.
Подойдут ли карты к нашему оборудованию?
Визитке оборудование обычно не нужно. Если на ней есть QR-код, проверим, что он читается смартфоном. Для карт, которые должны работать со сканером или считывателем, подберём подходящую технологию — уточните задачу менеджеру.
Можно фото и имя на каждой карте?
Да, на каждой визитке можно напечатать своё имя, должность и контакты по вашему списку, а при желании и фото. Под цветные элементы печатаем слой белил, чтобы фото и логотип не просвечивали и сохраняли насыщенность.
Сделаете образец до тиража?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Макет проверяем и готовим бесплатно: решаем, где нужны белила, а где оставить полупрозрачный эффект. Визуализацию покажем заранее.
Какой пластик выбрать?
Прозрачный пластик даёт эффект стекла: текст словно висит в воздухе. Матовый полупрозрачный выглядит мягче и благороднее, и отпечатки пальцев на нём менее заметны. Толщина — от 0,5 до 0,76 мм, вырубка нестандартной формы усилит эффект.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.