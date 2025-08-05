Спортивные наборы с логотипом
Комплекты для тренировок: бутылка, полотенце, мешок для обуви, эспандер и фитнес-резинки в одной упаковке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 наборовминимальный тираж
- Срок от 7 днейсборка и нанесение
- Всё в комплектебутылка, полотенце, мешок
- Логотип на всёмна каждом предмете набора
Спортивные наборы с логотипом — модели
Комплекты на 3–5 предметов вокруг спортивной темы: от базового до расширенного.
- Набор Фитнес арт. O853202в наличии 10 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 1 382 ₽цена без нанесения
- Скакалка Galtax арт. HG345904/15в наличии 10 000+ шт Сувенир с логотипом Шелкография или вышивка от 265 ₽цена без нанесения
- Набор для фитнеса Cross арт. O833412в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 387 ₽цена без нанесения
- Фитнес-резинки Grip арт. NNTEU15-620668в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 1 252 ₽цена без нанесения
- Коврик для йоги Chakra арт. NNTEU38-519143в наличии 5 000+ шт Для йоги и растяжки Тампопечать от 2 182 ₽цена без нанесения
- Эспандер Doubly арт. G19225.50в наличии 1 000+ шт Сувенир с логотипом Тампопечать от 543 ₽цена без нанесения
- Фитнес-резинки Mix арт. NNTEU18-928852в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 531 ₽цена без нанесения
- Фитнес-резинки 4 шт арт. TWP320.041в наличии 5 000+ шт Сувенир с логотипом Тампопечать от 795 ₽цена без нанесения
- Коврик для йоги Asana арт. O797308в наличии 1 000+ шт Для йоги и растяжки Тампопечать от 1 295 ₽цена без нанесения
- Коврик для йоги Aura арт. NNTEU38-519138в наличии 1 000+ шт Для йоги и растяжки Лазерная гравировка от 4 300 ₽цена без нанесения
- Коврик для йоги Trikona арт. NNTEU15-499500в наличии 1 000+ шт Натуральная пробка Лазерная гравировка от 4 344 ₽цена без нанесения
- Набор Balance арт. O947403в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 838 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни спортивных сувениров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Состав набора под бюджет и вид спорта
- Логотип на каждом предмете комплекта
- Мешок или коробка с печатью
- Сборка комплектов на нашей стороне
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем спортивные наборы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать спортивные наборы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на спортивный набор
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на спортивный набор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают спортивные наборы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные спартакиадыКомплект участнику вместо отдельных предметов.
- ЗабегиСтартовый пакет с бутылкой и полотенцем.
- Фитнес-клубыПриветственный набор новому члену клуба.
- Мерч сотрудникамПодарок к запуску спортивной программы.
- ТимбилдингиИнвентарь и мерч для команды.
- СпортклубыНабор болельщика и игрока.
- Мерч-шопыГотовая подарочная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать спортивные наборы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Спортивные наборы с логотипом оптом
Собираем спортивные наборы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Бутылка, полотенце, спортивная сумка или мешок для обуви, скакалка, эспандер, повязка — в единой стилистике. Собственное производство в Екатеринбурге.
Спортивный набор — подарок для корпоративных ЗОЖ-программ, спортивных лиг и мероприятий: несколько предметов для тренировки в одной упаковке. Компании берут его для участников корпоративных забегов, победителей внутренних соревнований и в программы здоровья.
Комплектации
Базовый набор — бутылка и полотенце из микрофибры в мешке для обуви. В средний добавляют спортивную сумку и повязку, в расширенный — эспандер, скакалку и футболку. Состав собираем под бюджет на участника и под вид спорта: для забега одно, для фитнес-программы другое.
Нанесение
Все предметы в одной гамме с единым логотипом: гравировка на бутылке, вышивка на полотенце и сумке, печать на мешке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о спортивных наборах
Спортивные наборы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Спортивные наборы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Готовые наборы и предметы стоят от 265 ₽ за скакалку и от 387 ₽ за набор для фитнеса, коврики для йоги — до 4 344 ₽, без нанесения. Состав набора собираем под бюджет на участника, стоимость нанесения считаем по каждому предмету. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Спортивные наборы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Все предметы набора оформляем в одной гамме с единым логотипом, а способ подбираем под материал: гравировка на бутылке, вышивка на полотенце и сумке, печать на мешке для обуви. Так набор выглядит как цельный фирменный комплект.
Спортивные наборы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Спортивные наборы изготавливаем от 7–10 дней: нанесение на каждый предмет и ручная сборка на своём производстве. Срок зависит от состава, тиража и способов нанесения. К забегу или спартакиаде лучше заказывать заранее, точный срок назовём после согласования.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию набора и логотипа на каждом предмете — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен собранный образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Предметы подбираем в одной цветовой гамме под ваш фирменный стиль из доступных моделей, а логотип наносим в фирменных цветах. Набор можно сделать в цветах спортклуба или корпоративной команды.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Набор поставляется в общей упаковке — например, в мешке для обуви или спортивной сумке. Если нужна дополнительная индивидуальная упаковка для отдельных предметов, пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, это основная задача страницы. Собираем базовый набор — бутылка и полотенце в мешке, средний — с сумкой и повязкой, расширенный — с эспандером, скакалкой и футболкой. Состав подбираем под бюджет и вид спорта: для забега одно, для фитнес-программы другое.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем наборы транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.