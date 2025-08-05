Спортивные наборы с логотипом оптом

Собираем спортивные наборы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Бутылка, полотенце, спортивная сумка или мешок для обуви, скакалка, эспандер, повязка — в единой стилистике. Собственное производство в Екатеринбурге.

Спортивный набор — подарок для корпоративных ЗОЖ-программ, спортивных лиг и мероприятий: несколько предметов для тренировки в одной упаковке. Компании берут его для участников корпоративных забегов, победителей внутренних соревнований и в программы здоровья.

Комплектации Базовый набор — бутылка и полотенце из микрофибры в мешке для обуви. В средний добавляют спортивную сумку и повязку, в расширенный — эспандер, скакалку и футболку. Состав собираем под бюджет на участника и под вид спорта: для забега одно, для фитнес-программы другое. Нанесение Все предметы в одной гамме с единым логотипом: гравировка на бутылке, вышивка на полотенце и сумке, печать на мешке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.