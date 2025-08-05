Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор зажигалок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Зажигалки с логотипом выпускают в разных форматах — от простых пластиковых моделей для массовых промо-тиражей до металлических flip-top и вариантов в подарочной упаковке. Поэтому сначала имеет смысл определить сценарий использования, а уже затем выбирать корпус и способ нанесения. AEPRINT выполняет брендирование зажигалок на собственном оборудовании в Екатеринбурге.

Пластиковые или металлические зажигалки

Пластиковые одноразовые модели подходят для больших промо-тиражей, выставок и мероприятий, где зажигалка раздаётся большому количеству участников. Металлические flip-top, включая модели Zippo, больше подходят для корпоративных подарков клиентам и партнёрам. Для подарочного сегмента на странице представлены модели в специальной упаковке.

Разница между вариантами не только во внешнем виде. Материал корпуса напрямую влияет на технологию нанесения и возможности макета. Поэтому выбирать зажигалку и способ брендирования лучше одновременно.

Как нанести логотип на зажигалку

Для пластиковых моделей AEPRINT использует тампопечать. Она подходит для логотипов, коротких надписей и многоцветной графики. На странице приведены расчёты нанесения в один и два цвета для тиражей от 100 до 10 000 штук.

Металлические зажигалки можно брендировать лазерной гравировкой. Изображение формируется непосредственно на поверхности металла, поэтому такой вариант особенно подходит для лаконичных логотипов, надписей и монохромной графики.

Если требуется полноцветное изображение или сложная графика, для металлических и пластиковых поверхностей предусмотрена УФ-печать. Конкретную технологию выбирают после оценки материала корпуса и макета.

Что разместить на зажигалке

Небольшая площадь корпуса хорошо подходит для логотипа, названия компании или короткой фирменной надписи. При наличии достаточного пространства в макет можно заложить QR-код, адрес сайта, слоган или другую информацию.

Для небольшого изделия особенно важно не перегружать изображение. Мелкий текст и сложные графические элементы стоит проверить в реальном размере до запуска тиража — это позволяет понять, какая информация действительно будет читаться после нанесения.

Зажигалки для разных корпоративных задач

Для выставки или массовой промо-акции обычно важны большой тираж и рациональная стоимость нанесения — здесь логично рассматривать пластиковые модели с тампопечатью. Если зажигалка предназначена конкретному клиенту или партнёру, уместнее металлическая модель с гравировкой.

Подарочные варианты можно включить в корпоративный набор вместе с другими предметами: ручкой, блокнотом, упаковкой или сувенирной продукцией. В таком случае оформление зажигалки можно связать с общей графикой комплекта.

Тираж влияет на стоимость нанесения

Для тампопечати на странице AEPRINT приведены отдельные цены для одного и двух цветов. Стоимость услуги нанесения уменьшается с увеличением тиража: для одного цвета указаны расчёты от 100 до 10 000 штук. Стоимость самой зажигалки в эти расчёты не входит.

Для небольших партий также указана минимальная стоимость услуги тампопечати: до 50 штук — 2 900 ₽ за один цвет или 4 350 ₽ за два цвета. Это позволяет заранее оценить экономику небольшого заказа отдельно от стоимости изделий.

Зажигалки в корпоративном мерче

Если зажигалка входит в более крупный набор, её не обязательно оформлять как отдельный рекламный носитель. Можно использовать тот же логотип, цветовую палитру или графический элемент, что и на остальных предметах комплекта.

Для массовых мероприятий также можно подготовить разные макеты в рамках одной серии. Например, общий фирменный стиль остаётся неизменным, а графика меняется в зависимости от события или отдельной части программы.

Брендирование зажигалок в AEPRINT

AEPRINT выполняет печать и гравировку на сувенирной продукции на собственном оборудовании в Екатеринбурге. Штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ внутри компании, а технологию нанесения выбирают с учётом материала изделия и требований макета.

Срок изготовления зажигалок на странице указан от 3 рабочих дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.

Сколько стоит зажигалка с логотипом?

Стоимость зажигалки с логотипом зависит от модели, тиража и метода нанесения: пластиковые с печатью - самый бюджетный вариант, металлические с гравировкой - дороже. Точную цену под ваш тираж в AEPRINT рассчитают за 15 минут в рабочее время.

Какой минимальный тираж зажигалок с логотипом?

Минимальный тираж зажигалок с нанесением в AEPRINT - от 100 штук для тампопечати. Для лазерной гравировки на металлических зажигалках возможны меньшие партии - уточните у менеджера.

Сколько времени занимает изготовление зажигалок с логотипом?

Срок изготовления зажигалок с логотипом - от 3 рабочих дней после согласования макета. На больших тиражах срок зависит от объёма - назовём его сразу при расчёте.

Какими способами наносят логотип на зажигалку?

Логотип на зажигалку наносят лазерной гравировкой, тампопечатью или УФ-печатью. Гравировка подходит для металла, тампопечать - для пластика, УФ-печать даёт полноцветное изображение.

Что лучше - гравировка или печать на зажигалке?

Гравировка долговечнее: изображение выжигается в металле и не стирается весь срок службы. Печать выгоднее на больших тиражах пластиковых зажигалок и позволяет многоцветные макеты.

Стирается ли гравировка на зажигалке?

Нет, лазерная гравировка не стирается: изображение выжжено в металле на глубину, а не нанесено поверх. Это самый стойкий способ нанесения логотипа.

Можно ли нанести логотип на зажигалку Zippo?

Да, мы наносим логотипы на зажигалки Zippo лазерной гравировкой. Изображение выжигается в металле и сохраняется весь срок службы зажигалки.

Где заказать зажигалки с логотипом в Екатеринбурге?

Зажигалки с логотипом в Екатеринбурге изготавливает типография AEPRINT - собственное производство, срок от 3 дней. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

Есть ли доставка зажигалок по России?

Да, доставляем заказы по всей России транспортными компаниями. Доставка до пункта выдачи СДЭК бесплатна при любом объёме заказа.

Нужен ли готовый макет для заказа?

Нет, готовый макет не обязателен: дизайн-макет с расположением логотипа мы делаем бесплатно. Достаточно прислать логотип в любом качестве - остальное подготовим сами.