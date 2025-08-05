Зажигалки с логотипом
Пластиковые, металлические и электронные USB-зажигалки. Тампопечать по корпусу или гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Тампопечатьэкономично на больших тиражах
- ЭлектронныеUSB-модели без газа
Зажигалки с логотипом на заказ
Делаем зажигалки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Тампопечатьэкономично на больших тиражах
- ЭлектронныеUSB-модели без газа
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем зажигалки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать зажигалки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на зажигалку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на зажигалку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают зажигалки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Бары и рестораныРаздатка гостям с логотипом заведения.
- АЗСПозиция в программе лояльности.
- ФестивалиМассовая раздача на площадке.
- Промо-акцииТираж с минимальной ценой за штуку.
- Деловые подаркиМеталлическая модель с гравировкой в футляре.
- Мерч-шопыДешёвая входная позиция магазина.
- МероприятияСувенир к событию большим тиражом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать зажигалки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С зажигалками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Зажигалки с логотипом оптом
Производим зажигалки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пьезо и кремниевые, пластиковый и металлический корпус, турбо с ветрозащитой. Тампопечать в 1–2 цвета от 2,9 ₽ за штуку при больших тиражах, УФ-печать полноцветом, лазерная гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Зажигалка — раздатка с самой низкой ценой за контакт: её достают по несколько раз в день, передают из рук в руки и теряют, из-за чего один тираж расходится по гораздо большему кругу людей, чем было в тираже. Компании берут её для HoReCa, АЗС, табачных точек и на массовые мероприятия.
Виды корпуса
База массовых тиражей — пластиковые пьезозажигалки: дешевле всего, любой цвет корпуса под фирменный стиль, тампопечать в один-два цвета. Прозрачные выглядят опрятнее, и в них видно уровень газа. Металлические гравируем лазером — деловой подарок в наборе. Для уличных мероприятий, строительной и полевой аудитории нужны турбо с ветрозащитой: обычная зажигалка там не работает.
Нанесение и площадь
Тампопечать — основной способ: тампон повторяет форму корпуса, печать ложится ровно на скруглённую поверхность. Один-два плашечных цвета по Pantone. УФ-печать даёт полноцвет, но дороже и требует ровного участка. Гравировка по металлу — не стирается никогда. Площадь под логотип узкая и вытянутая, поэтому макет компонуем горизонтально: длинное название разбиваем на две строки, мелкие элементы убираем.
Кто заказывает
В барах, ресторанах и кальянных зажигалка на столе и барной стойке работает как визитка заведения. АЗС и сети заправок дарят её за покупку, табачные магазины и вейп-шопы — к покупке. Организаторы фестивалей и уличных мероприятий раздают их массово, строительные и полевые компании выдают сотрудникам турбо-модели.
Условия и ограничения
От 100 штук, срок от 3 дней. Зажигалки — товар с ограничениями по перевозке: заправленные модели отправляются наземным транспортом, авиадоставка невозможна. Это стоит учитывать при расчёте срока в удалённые регионы. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о зажигалках
Зажигалки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Зажигалки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Тампопечать в 1–2 цвета на больших тиражах стоит от 2,9 ₽ за штуку. Стоимость зажигалки зависит от модели: пластиковые пьезо — самые бюджетные, металлические и турбо с ветрозащитой дороже. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Зажигалки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Основной способ — тампопечать: тампон повторяет форму корпуса, печать ровно ложится на скруглённую поверхность. УФ-печать даёт полноцвет, но требует ровного участка. Металлические модели гравируем лазером. Площадь узкая, поэтому макет компонуем горизонтально.
Зажигалки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Зажигалки с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве, по отдельным моделям — от 3 дней. Заправленные зажигалки отправляются только наземным транспортом, это стоит учесть при сроке доставки в удалённые регионы.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на корпусе — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, у пластиковых зажигалок цвет корпуса подбираем под фирменный стиль, а логотип печатаем одним-двумя плашечными цветами по Pantone. Если нужен полноцвет, используем УФ-печать на ровном участке корпуса.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждую зажигалку в индивидуальный пакетик — это 5 ₽ за изделие. Для металлических моделей с гравировкой, которые идут как деловой подарок, менеджер подберёт футляр или коробочку под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, металлическая зажигалка с гравировкой хорошо смотрится в деловом наборе, а пластиковая дополняет промо-комплект для бара или фестиваля. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Доставляем по всей России наземным транспортом — авиадоставка заправленных зажигалок невозможна — или самовывозом в Екатеринбурге.
Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор зажигалок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Зажигалки с логотипом выпускают в разных форматах — от простых пластиковых моделей для массовых промо-тиражей до металлических flip-top и вариантов в подарочной упаковке. Поэтому сначала имеет смысл определить сценарий использования, а уже затем выбирать корпус и способ нанесения. AEPRINT выполняет брендирование зажигалок на собственном оборудовании в Екатеринбурге.
Пластиковые или металлические зажигалки
Пластиковые одноразовые модели подходят для больших промо-тиражей, выставок и мероприятий, где зажигалка раздаётся большому количеству участников. Металлические flip-top, включая модели Zippo, больше подходят для корпоративных подарков клиентам и партнёрам. Для подарочного сегмента на странице представлены модели в специальной упаковке.
Разница между вариантами не только во внешнем виде. Материал корпуса напрямую влияет на технологию нанесения и возможности макета. Поэтому выбирать зажигалку и способ брендирования лучше одновременно.
Как нанести логотип на зажигалку
Для пластиковых моделей AEPRINT использует тампопечать. Она подходит для логотипов, коротких надписей и многоцветной графики. На странице приведены расчёты нанесения в один и два цвета для тиражей от 100 до 10 000 штук.
Металлические зажигалки можно брендировать лазерной гравировкой. Изображение формируется непосредственно на поверхности металла, поэтому такой вариант особенно подходит для лаконичных логотипов, надписей и монохромной графики.
Если требуется полноцветное изображение или сложная графика, для металлических и пластиковых поверхностей предусмотрена УФ-печать. Конкретную технологию выбирают после оценки материала корпуса и макета.
Что разместить на зажигалке
Небольшая площадь корпуса хорошо подходит для логотипа, названия компании или короткой фирменной надписи. При наличии достаточного пространства в макет можно заложить QR-код, адрес сайта, слоган или другую информацию.
Для небольшого изделия особенно важно не перегружать изображение. Мелкий текст и сложные графические элементы стоит проверить в реальном размере до запуска тиража — это позволяет понять, какая информация действительно будет читаться после нанесения.
Зажигалки для разных корпоративных задач
Для выставки или массовой промо-акции обычно важны большой тираж и рациональная стоимость нанесения — здесь логично рассматривать пластиковые модели с тампопечатью. Если зажигалка предназначена конкретному клиенту или партнёру, уместнее металлическая модель с гравировкой.
Подарочные варианты можно включить в корпоративный набор вместе с другими предметами: ручкой, блокнотом, упаковкой или сувенирной продукцией. В таком случае оформление зажигалки можно связать с общей графикой комплекта.
Тираж влияет на стоимость нанесения
Для тампопечати на странице AEPRINT приведены отдельные цены для одного и двух цветов. Стоимость услуги нанесения уменьшается с увеличением тиража: для одного цвета указаны расчёты от 100 до 10 000 штук. Стоимость самой зажигалки в эти расчёты не входит.
Для небольших партий также указана минимальная стоимость услуги тампопечати: до 50 штук — 2 900 ₽ за один цвет или 4 350 ₽ за два цвета. Это позволяет заранее оценить экономику небольшого заказа отдельно от стоимости изделий.
Зажигалки в корпоративном мерче
Если зажигалка входит в более крупный набор, её не обязательно оформлять как отдельный рекламный носитель. Можно использовать тот же логотип, цветовую палитру или графический элемент, что и на остальных предметах комплекта.
Для массовых мероприятий также можно подготовить разные макеты в рамках одной серии. Например, общий фирменный стиль остаётся неизменным, а графика меняется в зависимости от события или отдельной части программы.
Брендирование зажигалок в AEPRINT
AEPRINT выполняет печать и гравировку на сувенирной продукции на собственном оборудовании в Екатеринбурге. Штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ внутри компании, а технологию нанесения выбирают с учётом материала изделия и требований макета.
Срок изготовления зажигалок на странице указан от 3 рабочих дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.
Сколько стоит зажигалка с логотипом?
Стоимость зажигалки с логотипом зависит от модели, тиража и метода нанесения: пластиковые с печатью - самый бюджетный вариант, металлические с гравировкой - дороже. Точную цену под ваш тираж в AEPRINT рассчитают за 15 минут в рабочее время.
Какой минимальный тираж зажигалок с логотипом?
Минимальный тираж зажигалок с нанесением в AEPRINT - от 100 штук для тампопечати. Для лазерной гравировки на металлических зажигалках возможны меньшие партии - уточните у менеджера.
Сколько времени занимает изготовление зажигалок с логотипом?
Срок изготовления зажигалок с логотипом - от 3 рабочих дней после согласования макета. На больших тиражах срок зависит от объёма - назовём его сразу при расчёте.
Какими способами наносят логотип на зажигалку?
Логотип на зажигалку наносят лазерной гравировкой, тампопечатью или УФ-печатью. Гравировка подходит для металла, тампопечать - для пластика, УФ-печать даёт полноцветное изображение.
Что лучше - гравировка или печать на зажигалке?
Гравировка долговечнее: изображение выжигается в металле и не стирается весь срок службы. Печать выгоднее на больших тиражах пластиковых зажигалок и позволяет многоцветные макеты.
Стирается ли гравировка на зажигалке?
Нет, лазерная гравировка не стирается: изображение выжжено в металле на глубину, а не нанесено поверх. Это самый стойкий способ нанесения логотипа.
Можно ли нанести логотип на зажигалку Zippo?
Да, мы наносим логотипы на зажигалки Zippo лазерной гравировкой. Изображение выжигается в металле и сохраняется весь срок службы зажигалки.
Где заказать зажигалки с логотипом в Екатеринбурге?
Зажигалки с логотипом в Екатеринбурге изготавливает типография AEPRINT - собственное производство, срок от 3 дней. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.
Есть ли доставка зажигалок по России?
Да, доставляем заказы по всей России транспортными компаниями. Доставка до пункта выдачи СДЭК бесплатна при любом объёме заказа.
Нужен ли готовый макет для заказа?
Нет, готовый макет не обязателен: дизайн-макет с расположением логотипа мы делаем бесплатно. Достаточно прислать логотип в любом качестве - остальное подготовим сами.