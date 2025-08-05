Визитницы с логотипом оптом

Производим визитницы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Карманные металлические и кожаные на 10–20 визиток, настольные на 100–300 с отделениями. Гравировка по металлу, тиснение по коже. Собственное производство в Екатеринбурге.

Визитница закрывает две разные задачи. Карманная нужна, чтобы визитки не мялись в кармане и доставались с достоинством при знакомстве. Настольная — чтобы чужие визитки не терялись в ящике стола. Обе несут логотип компании на предмете, который достают при контактах.

Карманная Металлическая визитница с гравировкой — строгий деловой вариант: не мнётся, служит годами. Кожаная с тиснением мягче и приятнее в руке, её дарят руководителям. Вмещает 10–20 визиток. Её достают при знакомстве, и логотип видит собеседник — поэтому визитница подходит отделу продаж и первым лицам. Настольная Коробка с отделениями на 100–300 визиток, экокожа или дерево. Стоит на рабочем столе и упорядочивает контакты. Для подарков руководителям и в бизнес-наборы. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.