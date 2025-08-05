Визитницы с логотипом
Карманные и настольные модели из экокожи и металла. Гравировка или тиснение логотипа на крышке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Гравировкапо металлу, не стирается
- Карман или столдве разные задачи и формата
Визитницы с логотипом — модели
Карманные футляры на 20–30 карт и настольные подставки под визитки.
- Визитница Maro арт. O722637в наличии 10 000+ шт Хранит визитки в порядке Тиснение или УФ-печать от 488 ₽цена без нанесения
- Визитница Намибия арт. O918517в наличии 5 000+ шт Хранит визитки в порядке Лазерная гравировка от 524 ₽цена без нанесения
- Визитница Toledo арт. O722647в наличии 1 000+ шт Хранит визитки в порядке Тиснение или УФ-печать от 455 ₽цена без нанесения
- Визитница Shanghai арт. O10220100в наличии 10 000+ шт Хранит визитки в порядке Лазерная гравировка от 339 ₽цена без нанесения
- Визитница с пробкой арт. NNTEU9-113734в наличии 5 000+ шт Пробковая обложка Лазерная гравировка от 654 ₽цена без нанесения
- Визитница Тайм арт. AG20001.02в наличии 1 000+ шт Хранит визитки в порядке Лазерная гравировка от 367 ₽цена без нанесения
- Визитница Prime арт. AG20007.02в наличии 1 000+ шт Хранит визитки в порядке Лазерная гравировка от 430 ₽цена без нанесения
- Визитница Consul арт. O726807в наличии 1 000+ шт Хранит визитки в порядке Тиснение или УФ-печать от 581 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни визитниц в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка по металлу и тиснение по экокоже
- Вместимость 20–30 визиток
- Настольные подставки для ресепшн
- Комплект с ручкой и ежедневником
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем визитницы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать визитницы
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на визитницу
- ТиснениеЛоготип продавливается в материал — рельеф без краски, деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами, включая фотографии и паттерны.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам изделия.
- Сборка наборовРазложим предметы по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|картон, пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Сборка набора
|от 30 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые комплекты в упаковке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на визитницы
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
- Офисные аксессуары
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают визитницы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные аксессуары в корпоративных цветах.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать визитницы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С визитницами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Визитницы с логотипом оптом
Производим визитницы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Карманные металлические и кожаные на 10–20 визиток, настольные на 100–300 с отделениями. Гравировка по металлу, тиснение по коже. Собственное производство в Екатеринбурге.
Визитница закрывает две разные задачи. Карманная нужна, чтобы визитки не мялись в кармане и доставались с достоинством при знакомстве. Настольная — чтобы чужие визитки не терялись в ящике стола. Обе несут логотип компании на предмете, который достают при контактах.
Карманная
Металлическая визитница с гравировкой — строгий деловой вариант: не мнётся, служит годами. Кожаная с тиснением мягче и приятнее в руке, её дарят руководителям. Вмещает 10–20 визиток. Её достают при знакомстве, и логотип видит собеседник — поэтому визитница подходит отделу продаж и первым лицам.
Настольная
Коробка с отделениями на 100–300 визиток, экокожа или дерево. Стоит на рабочем столе и упорядочивает контакты. Для подарков руководителям и в бизнес-наборы. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о визитницах
Визитницы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.
Визитницы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из визитницы и нанесения. Складские модели стоят от 339 ₽ (Shanghai) и 367 ₽ (Тайм) до 654 ₽ (визитница с пробкой) без нанесения. Лазерная гравировка по металлу — от 25 ₽ за шт., тиснение рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет бесплатно.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в экокожу: блинтовое даёт рельеф в цвет материала, фольгой — блестящий рельеф золотом или серебром. На металлических визитницах логотип гравируем лазером — он не стирается и служит годами. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет, шелкография — однотонный знак.
Визитницы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение гравировкой, тиснением или УФ-печатью выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если визитницы нужны к конкретной дате, например в подарочные наборы, планируйте заказ заранее.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите логотип на выбранной модели до начала производства. Макет и визуализацию готовим бесплатно. Смена макета после согласования стоит 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, подберём модель из экокожи в цвете, близком к фирменному, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Металлические визитницы гравируем в цвет металла. Если нужен цветной логотип, используем УФ-печать.
Соберёте набор из нескольких предметов?
Да, визитница хорошо дополняет бизнес-набор с ежедневником и ручкой. Разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми комплектами, сборка стоит 5 ₽ за набор. Подберём предметы одного уровня и стиля.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную коробку или футляр под визитницу либо под набор из нескольких предметов, упаковку можно брендировать логотипом. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.