Футляры для ручек с логотипом оптом

Производим футляры для ручек с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Картонные коробки с ложементом, бархатные и кожаные футляры, деревянные пеналы, тубусы. Тиснение, гравировка, полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Футляр определяет, как воспринимается ручка: одна и та же модель в пакетике выглядит как раздатка, а в кожаном футляре с тиснением — как деловой подарок. Компании заказывают футляры, чтобы поднять статус ручки без замены самой ручки.

Виды футляров Самый доступный и универсальный формат — картонная коробка с ложементом. Элитным ручкам и наградам нужен бархатный футляр. Кожаный футляр с тиснением остаётся у владельца и служит чехлом — деловой вариант. Эко-брендам подходит деревянный пенал с гравировкой, а для одной ручки компактнее всего тубус. Футляр как носитель бренда Площадь ручки узкая, а футляра — большая: на нём помещается логотип, слоган и имя получателя. Основное брендирование часто переносят на футляр, а на ручке оставляют компактный знак. Ложемент фиксирует ручку и не даёт ей болтаться. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.