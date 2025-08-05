Футляры для ручек с логотипом
Картонные, пластиковые и кожаные футляры под одну или две ручки. Тиснение или печать логотипа на крышке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и тиснение
- Под 1–2 ручкиложемент под конкретную модель
- Тиснениефирменный рельеф на крышке
Футляры для ручек с логотипом — модели
Упаковка под ручку: от картонного пенала до кожаного футляра с ложементом.
- Футляр Jelly арт. HG40370/15в наличии 50 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 28 ₽цена без нанесения
- Футляр Case арт. O364112в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 23 ₽цена без нанесения
- Чехол Каплан арт. AG1052.05в наличии 10 000+ шт Защищает ручку в дороге Тиснение или УФ-печать от 12 ₽цена без нанесения
- Чехол Hood арт. G77038.10в наличии 10 000+ шт Защищает ручку в дороге Тиснение или УФ-печать от 30 ₽цена без нанесения
- Футляр Quattro арт. O364907в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки УФ-печать или тампопечать от 219 ₽цена без нанесения
- Футляр Bloom арт. O36315в наличии 5 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 208 ₽цена без нанесения
- Футляр Тьюб арт. O75711.07в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки УФ-печать или тампопечать от 102 ₽цена без нанесения
- Футляр Nastro арт. G17816.10в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 206 ₽цена без нанесения
- Футляр Pencase арт. 501033в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки УФ-печать или тампопечать от 99 ₽цена без нанесения
- Футляр Solus арт. G16167.30в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 168 ₽цена без нанесения
- Футляр для 1–2 ручек арт. HG16409/47в наличии 5 000+ шт Для подарочной упаковки ручки Тиснение или УФ-печать от 445 ₽цена без нанесения
- Футляр Serene арт. G26679в наличии 10 000+ шт Для подарочной упаковки ручки УФ-печать или тампопечать от 120 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни футляров для ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент вырезается под конкретную модель ручки
- Тиснение фольгой, печать или гравировка
- Деревянные и металлические футляры для VIP
- Разложим ручки по футлярам и отгрузим комплектами
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем футляры для ручек на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать футляры для ручек
- 01Материал
Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.
- 02Тираж
До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.
- 03Нанесение
Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.
- 04Цвет корпуса
Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.
Как нанести логотип на футляр для ручки
- Полноцветная печатьПо картону — фотографии, паттерны и фирменные цвета.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке.
- Лазерная гравировкаПо деревянным и металлическим футлярам.
- Тиснение по экокожеРельеф без краски, премиальный вид.
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает печать.
- СборкаРазложим ручки по футлярам и отгрузим комплектами.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды футляров и отделки.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Картонный футлярхит
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|массовые подарочные тиражи
|Экокожа
|от 50 шт.
|по запросу
|экокожа
|тиснение
|от 7 дней
|деловые подарки и VIP
|Пластиковый пенал
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|печать
|от 5 дней
|защита ручки в дороге
|Деревянный футляр
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 7 дней
|премиальные и эко-подарки
|Тиснение фольгой
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|золото/серебро
|от 7 дней
|акцент на логотипе крышки
|Футляр на 2 ручки
|от 50 шт.
|по запросу
|экокожа
|тиснение
|от 7 дней
|наборы ручка плюс роллер
- Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
- Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
- Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати
Цены на нанесение на футляр для ручки
Цена футляра зависит от материала, формы ложемента и тиража. Пришлём расчёт под ваш заказ.
|Тираж
|Картон
|Экокожа
|Пластик
|Дерево
|Сборка
|50–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Картон · Нанесение: Печать
|Тираж
|Сборка
|50–99 шт
|от 100 шт
|от 500 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза футляр, ручка считается отдельно
- Ложементпод конкретную модель ручки
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают футляры для ручек
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- VIP-подаркиРучка в футляре как представительский сувенир.
- Юбилеи компанииПамятный комплект с гравировкой на крышке.
- НаградыУпаковка под вручение на мероприятии.
- Новый годПодарочная упаковка под корпоративные наборы.
- ПартнёрамДеловой подарок в фирменном футляре.
- Мерч-шопыТоварный вид позиции для магазина компании.
- НаборыФутляр на две ручки под комплект.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды ручек и карандашей
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.
Как заказать футляры для ручек
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С футлярами для ручек часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Футляры для ручек с логотипом оптом
Производим футляры для ручек с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Картонные коробки с ложементом, бархатные и кожаные футляры, деревянные пеналы, тубусы. Тиснение, гравировка, полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Футляр определяет, как воспринимается ручка: одна и та же модель в пакетике выглядит как раздатка, а в кожаном футляре с тиснением — как деловой подарок. Компании заказывают футляры, чтобы поднять статус ручки без замены самой ручки.
Виды футляров
Самый доступный и универсальный формат — картонная коробка с ложементом. Элитным ручкам и наградам нужен бархатный футляр. Кожаный футляр с тиснением остаётся у владельца и служит чехлом — деловой вариант. Эко-брендам подходит деревянный пенал с гравировкой, а для одной ручки компактнее всего тубус.
Футляр как носитель бренда
Площадь ручки узкая, а футляра — большая: на нём помещается логотип, слоган и имя получателя. Основное брендирование часто переносят на футляр, а на ручке оставляют компактный знак. Ложемент фиксирует ручку и не даёт ей болтаться. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о футлярах для ручек
Какой минимальный тираж футляров?
От 50 штук. Ложемент вырезается под конкретную модель ручки, поэтому пришлите её артикул или образец.
Сколько стоит футляр?
Цена футляра зависит от материала, формы ложемента и тиража: в каталоге от 12 ₽ (чехол Каплан) до 445 ₽ (футляр для 1–2 ручек). Ручка считается отдельно, распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие. Пришлём расчёт под ваш заказ, макет бесплатно.
Сделаете ложемент под нашу модель ручки?
Да, ложемент делаем под конкретную модель ручки — он фиксирует её и не даёт болтаться. Пришлите артикул или образец ручки, а для набора — состав, например ручка плюс роллер в футляре на две ручки.
Какие материалы возможны?
Делаем картонные футляры от 50 штук, футляры из экокожи — от 50, пластиковые пеналы — от 100, деревянные — от 50 штук. Картон — массовый подарочный формат, экокожа — деловые подарки и VIP, дерево — премиальные и эко-подарки, пластик защищает ручку в дороге.
Можно тиснение фольгой?
Да, тиснение фольгой — золото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке картонного футляра, от 100 штук и от 7 дней. Стоимость рассчитаем по запросу. Для экокожи есть тиснение без краски — рельеф с премиальным видом.
Разложите ручки по футлярам?
Да, разложим ручки по футлярам и отгрузим готовыми комплектами — сборка стоит 5 ₽ за изделие. Это удобно, если ручки и футляры заказываете вместе: получаете тираж, который можно сразу вручать.
Футляры для ручек с логотипом: сколько занимает изготовление?
Картонные футляры и пластиковые пеналы — от 5 дней, футляры из экокожи, деревянные, с тиснением фольгой и на две ручки — от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и материала, менеджер назовёт его при расчёте.
Печатаете полноцветом по всей коробке?
Да, на картоне печатаем полноцветом — фотографии, паттерны и фирменные цвета, а матовая или глянцевая ламинация защищает печать. На футляре помещается логотип, слоган и имя получателя, раскладку покажем на бесплатной визуализации.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.