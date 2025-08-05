Символ года с логотипом оптом

Шьём игрушки-символы года с логотипом оптом от 100 штук на складские модели и от 300 по своему эскизу, срок от 20 дней. Плюш и флис, вышивка логотипа или бирка с брендом, упаковка в индивидуальный пакет или коробку. Сертификаты предоставляем.

Символ года — самая массовая позиция новогоднего мерча: его дарят сотрудникам, детям сотрудников и клиентам, и он расходится тиражами на весь штат. Для компании это подарок, который не требует объяснений и одинаково уместен для любого получателя.

Складская модель или свой эскиз Складские игрушки с нанесением логотипа делаем от 100 штук и от 10 дней — быстро и дешевле, но такую же игрушку могут заказать другие компании. Пошив по своему эскизу — от 300 штук и от 20 дней: персонаж в фирменных цветах, с элементами айдентики, узнаваемый именно как ваш. На крупных тиражах разница в цене за штуку сокращается, поэтому от тысячи чаще выбирают свой пошив. Как наносится логотип Логотип вышиваем на груди, лапе или шарфике игрушки; сдержанный вариант — бирка на шве. Лучше всего он читается на аксессуаре в фирменных цветах — шарфе, колпаке, футболке на игрушке, — а не на ворсе. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, это учитываем при выборе модели. Когда заказывать Заказ размещают с сентября. В ноябре и декабре швейные производства загружены полностью, и срок в 20 дней превращается в полтора месяца, а складские модели популярных персонажей заканчиваются. Это самая сезонная позиция каталога, и здесь опоздание означает не переплату, а отсутствие товара.