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Символ года с логотипом

Новогодние игрушки-символы с фирменной вышивкой и биркой. Сезонный подарок, который заказывают с осени. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейвышивка и упаковка у нас
  • Сезонныйзаказ с сентября по ноябрь
  • Вышивкана шарфике, бирке или лапке
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Символ года с логотипом — AEPRINT
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Все клиенты и кейсы

Символ года с логотипом на заказ

Делаем символ года с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Символ года с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейвышивка и упаковка у нас
  • Сезонныйзаказ с сентября по ноябрь
  • Вышивкана шарфике, бирке или лапке
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем символ года на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать символ года

  • 01Кто получатель

    Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.

  • 02Тираж

    Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.

  • 03Материал

    Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.

  • 04Нанесение

    Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.

Как нанести логотип на символ года

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 20 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое исполнение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Вышивкахитот 100 шт.по запросуплюш, флисдо 12 цветовот 20 днейпремиальный вид, не стирается
Шелкографияот 300 шт.по запросухлопок, флис1–2 цветаот 20 днейбольшие тиражи, простые логотипы
Сублимацияот 300 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 20 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 100 шт.по запросулюбой материалполноцветот 25 днейфирменные шевроны и бирки
Термопереносот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днеймалые тиражи и сложные формы
Фирменная биркаот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днейсостав, логотип, требования
  • ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
  • ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
  • СертификацияИгрушки поставляем с документами

Цены на символ года

Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.

Прайс-лист PDF
«Вышивка» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Образецшьём и согласуем до запуска тиража
  • Лекалаостаются у нас под повторный тираж
  • Сертификацияигрушки поставляются с документами
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите эскиз, размер и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают символ года

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Детям сотрудниковНовогодний подарок на корпоративной ёлке.
  • КлиентамСезонный подарок с фирменной вышивкой.
  • Промо-акцииПриз в новогодней механике.
  • Подарочные наборыИгрушка как часть комплекта.

  • Банки и страховыеПодарок семьям клиентов.
  • Детские центрыНовогодние подарки маленьким клиентам.
  • Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие мягкие изделия

Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.

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Как заказать символ года

Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С символом года часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Символ года с логотипом оптом

Шьём игрушки-символы года с логотипом оптом от 100 штук на складские модели и от 300 по своему эскизу, срок от 20 дней. Плюш и флис, вышивка логотипа или бирка с брендом, упаковка в индивидуальный пакет или коробку. Сертификаты предоставляем.

Символ года — самая массовая позиция новогоднего мерча: его дарят сотрудникам, детям сотрудников и клиентам, и он расходится тиражами на весь штат. Для компании это подарок, который не требует объяснений и одинаково уместен для любого получателя.

Складская модель или свой эскиз

Складские игрушки с нанесением логотипа делаем от 100 штук и от 10 дней — быстро и дешевле, но такую же игрушку могут заказать другие компании. Пошив по своему эскизу — от 300 штук и от 20 дней: персонаж в фирменных цветах, с элементами айдентики, узнаваемый именно как ваш. На крупных тиражах разница в цене за штуку сокращается, поэтому от тысячи чаще выбирают свой пошив.

Как наносится логотип

Логотип вышиваем на груди, лапе или шарфике игрушки; сдержанный вариант — бирка на шве. Лучше всего он читается на аксессуаре в фирменных цветах — шарфе, колпаке, футболке на игрушке, — а не на ворсе. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, это учитываем при выборе модели.

Когда заказывать

Заказ размещают с сентября. В ноябре и декабре швейные производства загружены полностью, и срок в 20 дней превращается в полтора месяца, а складские модели популярных персонажей заканчиваются. Это самая сезонная позиция каталога, и здесь опоздание означает не переплату, а отсутствие товара.

Частые вопросы о символе года

Символ года с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.

Символ года с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из модели, материала и нанесения, поэтому считаем её под тираж. Складская игрушка с логотипом дешевле, пошив по своему эскизу дороже, но на крупных тиражах разница в цене за штуку сокращается. Расчёт бесплатный и без обязательств.

Что нужно прислать для расчёта?

Сообщите тираж, дату вручения и выберите формат — складская модель или пошив по эскизу. Для своего персонажа пришлите иллюстрацию или референс и фирменные цвета. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Символ года с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 20 дней, вышивку и упаковку делаем на своём производстве. Заказ лучше размещать с сентября по ноябрь: позже швейные производства загружены, срок растягивается, а складские модели популярных персонажей заканчиваются. Точный срок фиксируем в договоре.

Сошьёте образец до тиража?

Да, при пошиве по своему эскизу образец шьём и согласуем до запуска тиража — так вы оцените пропорции и вид персонажа в объёме. Для складских моделей по запросу покажем образец с нанесением. Визуализацию логотипа готовим бесплатно.

Есть ли сертификаты на игрушки?

Да, на игрушки предоставляем сертификаты, продукция поставляется с документами. Это важно, ведь символ года часто дарят детям сотрудников и клиентов. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.

Можно повторить тираж позже?

Да, лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для сезонного подарка повтор лучше планировать заранее, с осени. Сообщите тираж и сроки — согласуем детали.

Какие материалы возможны?

Работаем с плюшем и флисом. Логотип вышиваем на груди, лапе, шарфике или ставим бирку на шов; лучше всего он читается на аксессуаре в фирменных цветах. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, это учитываем при выборе модели.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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