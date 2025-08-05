Символ года с логотипом
Новогодние игрушки-символы с фирменной вышивкой и биркой. Сезонный подарок, который заказывают с осени. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейвышивка и упаковка у нас
- Сезонныйзаказ с сентября по ноябрь
- Вышивкана шарфике, бирке или лапке
Символ года с логотипом на заказ
Делаем символ года с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейвышивка и упаковка у нас
- Сезонныйзаказ с сентября по ноябрь
- Вышивкана шарфике, бирке или лапке
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем символ года на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать символ года
- 01Кто получатель
Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.
- 02Тираж
Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.
- 03Материал
Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.
- 04Нанесение
Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.
Как нанести логотип на символ года
- Машинная вышивкаЛоготип нитью — премиальный вид, не стирается и не трескается.
- ШелкографияПечать по ткани в 1–2 цвета, экономично на тираже.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- Бирка и этикеткаФирменная бирка с составом и логотипом.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышивкахит
|от 100 шт.
|по запросу
|плюш, флис
|до 12 цветов
|от 20 дней
|премиальный вид, не стирается
|Шелкография
|от 300 шт.
|по запросу
|хлопок, флис
|1–2 цвета
|от 20 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|Сублимация
|от 300 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 20 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 100 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 25 дней
|фирменные шевроны и бирки
|Термоперенос
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|малые тиражи и сложные формы
|Фирменная бирка
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|состав, логотип, требования
- ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
- ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
- СертификацияИгрушки поставляем с документами
Цены на символ года
Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Образецшьём и согласуем до запуска тиража
- Лекалаостаются у нас под повторный тираж
- Сертификацияигрушки поставляются с документами
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
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все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают символ года
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Детям сотрудниковНовогодний подарок на корпоративной ёлке.
- КлиентамСезонный подарок с фирменной вышивкой.
- Промо-акцииПриз в новогодней механике.
- Подарочные наборыИгрушка как часть комплекта.
- Банки и страховыеПодарок семьям клиентов.
- Детские центрыНовогодние подарки маленьким клиентам.
- Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие мягкие изделия
Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать символ года
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С символом года часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Символ года с логотипом оптом
Шьём игрушки-символы года с логотипом оптом от 100 штук на складские модели и от 300 по своему эскизу, срок от 20 дней. Плюш и флис, вышивка логотипа или бирка с брендом, упаковка в индивидуальный пакет или коробку. Сертификаты предоставляем.
Символ года — самая массовая позиция новогоднего мерча: его дарят сотрудникам, детям сотрудников и клиентам, и он расходится тиражами на весь штат. Для компании это подарок, который не требует объяснений и одинаково уместен для любого получателя.
Складская модель или свой эскиз
Складские игрушки с нанесением логотипа делаем от 100 штук и от 10 дней — быстро и дешевле, но такую же игрушку могут заказать другие компании. Пошив по своему эскизу — от 300 штук и от 20 дней: персонаж в фирменных цветах, с элементами айдентики, узнаваемый именно как ваш. На крупных тиражах разница в цене за штуку сокращается, поэтому от тысячи чаще выбирают свой пошив.
Как наносится логотип
Логотип вышиваем на груди, лапе или шарфике игрушки; сдержанный вариант — бирка на шве. Лучше всего он читается на аксессуаре в фирменных цветах — шарфе, колпаке, футболке на игрушке, — а не на ворсе. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, это учитываем при выборе модели.
Когда заказывать
Заказ размещают с сентября. В ноябре и декабре швейные производства загружены полностью, и срок в 20 дней превращается в полтора месяца, а складские модели популярных персонажей заканчиваются. Это самая сезонная позиция каталога, и здесь опоздание означает не переплату, а отсутствие товара.
Частые вопросы о символе года
Символ года с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.
Символ года с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из модели, материала и нанесения, поэтому считаем её под тираж. Складская игрушка с логотипом дешевле, пошив по своему эскизу дороже, но на крупных тиражах разница в цене за штуку сокращается. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Что нужно прислать для расчёта?
Сообщите тираж, дату вручения и выберите формат — складская модель или пошив по эскизу. Для своего персонажа пришлите иллюстрацию или референс и фирменные цвета. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Символ года с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 20 дней, вышивку и упаковку делаем на своём производстве. Заказ лучше размещать с сентября по ноябрь: позже швейные производства загружены, срок растягивается, а складские модели популярных персонажей заканчиваются. Точный срок фиксируем в договоре.
Сошьёте образец до тиража?
Да, при пошиве по своему эскизу образец шьём и согласуем до запуска тиража — так вы оцените пропорции и вид персонажа в объёме. Для складских моделей по запросу покажем образец с нанесением. Визуализацию логотипа готовим бесплатно.
Есть ли сертификаты на игрушки?
Да, на игрушки предоставляем сертификаты, продукция поставляется с документами. Это важно, ведь символ года часто дарят детям сотрудников и клиентов. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.
Можно повторить тираж позже?
Да, лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для сезонного подарка повтор лучше планировать заранее, с осени. Сообщите тираж и сроки — согласуем детали.
Какие материалы возможны?
Работаем с плюшем и флисом. Логотип вышиваем на груди, лапе, шарфике или ставим бирку на шов; лучше всего он читается на аксессуаре в фирменных цветах. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, это учитываем при выборе модели.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.