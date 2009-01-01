|Полное наименование
|Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная Группа»
|Сокращенное наименование
|ООО «Рекламная Группа»
|Юридический адрес
|620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517
|Фактический адрес
|620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517
|Почтовый адрес
|620014, г. Екатеринбург, а/я 13
|Телефон/факс
|8 (800) 707-57-06
|ИНН/КПП
|6685073495/665801001
|ОГРН
|1146685033450
|Расчетный счет
|40702810502270002746
|Корреспондентский счет
|30101810745374525104
|БИК банка
|044525104
|Банк
|ООО «Банк Точка»
|Директор
|Бобылев Алексей Михайлович, действует на основании Устава
|Главный бухгалтер
|Мясникова Наталья Валерьевна
|info@aeprint.ru
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