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Реквизиты компании

Реквизиты компании AEPRINT: юридическая информация, ИНН, ОГРН, банковские данные и официальные сведения для клиентов и партнеров.

Скачать реквизиты (PDF) Шаблон договора
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная Группа»
Сокращенное наименование ООО «Рекламная Группа»
Юридический адрес 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517
Фактический адрес 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517
Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, а/я 13
Телефон/факс 8 (800) 707-57-06
ИНН/КПП 6685073495/665801001
ОГРН 1146685033450
Расчетный счет 40702810502270002746
Корреспондентский счет 30101810745374525104
БИК банка 044525104
Банк ООО «Банк Точка»
Директор Бобылев Алексей Михайлович, действует на основании Устава
Главный бухгалтер Мясникова Наталья Валерьевна
E-mail info@aeprint.ru
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