Флешки-мультигерои с логотипом
Корпус в виде персонажа: маскот бренда, талисман команды или герой вашей рекламной кампании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Свой персонажделаем по вашему эскизу
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки-мультигерои с логотипом на заказ
Делаем флешки-мультигерои с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Свой персонажделаем по вашему эскизу
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-мультигерои на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки-мультигерои
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на флешки-мультигерои
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки-мультигерои
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки-мультигерои
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Маскот брендаПерсонаж компании в виде носителя — работает на узнаваемость.
- Фестивали и форумыТалисман события, который забирают на память.
- Детские проектыМягкая безопасная фигурка для образовательных программ.
- Спортивные клубыТалисман команды для болельщиков и партнёров.
- Промо-кампанииГерой рекламы становится физическим предметом.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Новый годПерсонаж в праздничном образе для корпоративных наборов.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-мультигерои
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-мультигероями часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-мультигерои с логотипом оптом
Производим флешки-мультигерои по индивидуальному дизайну оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус из мягкого ПВХ в форме персонажа — маскота бренда или героя мероприятия. Объёмное литьё, цвета по Pantone, объём 8–32 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка в форме персонажа — способ материализовать маскота компании в предмет, который забирают с собой. Её заказывают бренды с фирменным героем, детские проекты, образовательные программы и мероприятия, где персонаж — часть айдентики.
Свой персонаж, а не лицензионный
Мы делаем флешки по вашему собственному персонажу — маскоту, талисману, герою бренда. Воспроизвести известных героев мультфильмов, кино и игр без лицензии правообладателя нельзя, поэтому такие заказы не принимаются. Если нужен узнаваемый образ, разрабатываем оригинального персонажа под вашу задачу.
Производство
По эскизу делается 3D-модель, затем пресс-форма, персонаж отливается послойно по цветам из мягкого ПВХ. Объёмная форма передаёт характер героя лучше плоского логотипа. Мелкие детали упрощаются под литьё, образец согласуется до тиража. Форма остаётся у нас, повторный тираж дешевле. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках-мультигероях
Флешки-мультигерои с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Флешки-персонажи делаем под заказ по вашему эскизу, поэтому цену считаем под конкретную фигуру и тираж. В стоимость входят разовое изготовление пресс-формы, отливка и объём памяти, а повторный тираж дешевле — форма остаётся у нас. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи и детских проектов обычно хватает 8–16 ГБ, под презентации и каталоги берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подберём объём под ваши материалы и бюджет при расчёте.
Флешки-мультигерои с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Персонаж отливается послойно по цветам из мягкого ПВХ — объёмная форма сама становится носителем бренда. Логотип или надпись можно добавить тампопечатью или УФ-печатью на ровных участках фигуры. Мы работаем только с вашими собственными персонажами: героев мультфильмов, кино и игр без лицензии правообладателя не воспроизводим.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, видео или другие материалы. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр файлы. Передать их можно менеджеру на этапе согласования.
Флешки-мультигерои с логотипом: сколько занимает изготовление?
Закладывайте от 20 дней: по эскизу готовим 3D-модель, затем изготавливаем пресс-форму и отливаем тираж. Образец согласуем до запуска производства. Если флешки нужны к фестивалю или Новому году, сообщите дату сразу.
Какая упаковка возможна?
Флешку-персонажа можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или подарок. Вариант упаковки и её стоимость подберём под тираж и бюджет. Уточните задачу у менеджера, и он предложит варианты.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, цвета ПВХ подбираются по Pantone, поэтому фирменные цвета маскота воспроизводятся точно. Мелкие детали персонажа под литьё упрощаем, а характер героя сохраняем. Визуализацию и 3D-модель покажем бесплатно до изготовления формы.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.