Флешки-мультигерои с логотипом оптом

Производим флешки-мультигерои по индивидуальному дизайну оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус из мягкого ПВХ в форме персонажа — маскота бренда или героя мероприятия. Объёмное литьё, цвета по Pantone, объём 8–32 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка в форме персонажа — способ материализовать маскота компании в предмет, который забирают с собой. Её заказывают бренды с фирменным героем, детские проекты, образовательные программы и мероприятия, где персонаж — часть айдентики.

Свой персонаж, а не лицензионный Мы делаем флешки по вашему собственному персонажу — маскоту, талисману, герою бренда. Воспроизвести известных героев мультфильмов, кино и игр без лицензии правообладателя нельзя, поэтому такие заказы не принимаются. Если нужен узнаваемый образ, разрабатываем оригинального персонажа под вашу задачу. Производство По эскизу делается 3D-модель, затем пресс-форма, персонаж отливается послойно по цветам из мягкого ПВХ. Объёмная форма передаёт характер героя лучше плоского логотипа. Мелкие детали упрощаются под литьё, образец согласуется до тиража. Форма остаётся у нас, повторный тираж дешевле. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.