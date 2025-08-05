Наградная продукция с логотипом
Медали, кубки, значки, жетоны и статуэтки из металла, стекла, акрила и дерева с гравировкой, печатью или заливкой смолой. Персонализируем каждую награду. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукVIP-награды — поштучно
- Срок от 5 днейзначки и медали со склада
- Дизайн с нуляуникальная форма и символика
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Наградная продукция — все виды
Медали, кубки, значки, жетоны и статуэтки — 8 категорий под гравировку, печать и заливку полимерной смолой
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наградную продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 5 днейсрочно — по согласованию
3 технологии нанесениягравировка, печать, заливка смолой
Дизайн с нуляформа, цвета, символика события
Персонализацияимена, места и номинации в одном заказе
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии изготовления наград
Подбираем способ под материал и бюджет: гравировка на металле и стекле, полноцветная печать на акриле, заливка смолой для значков и медалей.
- 01Лазерная гравировка Логотип, имя победителя и дата на металле, стекле и дереве — не стирается со временем.
- 02УФ-печать Цветные логотипы и сложная графика на акриле, дереве и металлических вставках.
- 03Полимерная заливка Объёмная «линза» из смолы поверх печати — яркие значки и медали с эффектом глянца.
- 04Закатные значки Полноцветная печать под плёнкой на металле — самый быстрый и доступный значок от 100 шт.
- 05Литьё и эмаль Металлические значки и жетоны с цветной эмалью — премиально, от 300 шт.
- 06Подарочная упаковка Футляры, ложементы и коробки под награды — вручение выглядит достойно.
Как выбрать награду и технологию?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Медаль + гравировка
|10 шт.
|Спортивные турниры и корпоративные соревнования
|Кубок + табличка
|1 шт.
|Главные призы, победители года, лучшие сотрудники
|Закатный значок
|100 шт.
|Массовые мероприятия, промо, участники форума
|Значок с заливкой
|50 шт.
|Корпоративные значки сотрудников, юбилеи компании
|Плакетка / статуэтка
|10 шт.
|Награды партнёрам, дипломы в дереве и стекле
Цены на наградную продукцию
Ориентир по стоимости: цена зависит от материала, размера, тиража и персонализации. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид награды
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Медали
|по запросу
|10 шт
|гравировка, заливка
|от 5 дней
|Подробнее
|Кубки
|по запросу
|1 шт
|гравировка таблички
|от 5 дней
|Подробнее
|Закатные значки
|по запросу
|100 шт
|полноцветная печать
|от 2 дней
|Подробнее
|Значки из смолы
|по запросу
|50 шт
|печать + заливка
|от 7 дней
|Подробнее
|Жетоны
|по запросу
|50 шт
|гравировка
|от 5 дней
|Подробнее
|Значки депутатов
|по запросу
|20 шт
|литьё, эмаль
|от 14 дней
|Подробнее
|Статуэтки и плакетки
|по запросу
|10 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
- Персонализацияимена и места — по запросу
- Индивидуальная формапресс-форма — по запросу
- Упаковкафутляры и ложементы — по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 5 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С наградами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Наградная продукция с логотипом
Наградную продукцию делаем от 50 штук, срок от 5 дней, срочно от 2–3 дней. 8 видов: медали, кубки, значки закатные и с полимерной заливкой, жетоны, статуэтки, знаки депутатов. Латунь 0,8 мм, полноцветная УФ-печать, заливка смолой, гравировка. Круглые значки от 105 ₽, пластиковые полимерные от 70 ₽.
Награда отличается от сувенира тем, что её не раздают, а вручают. Она попадает к человеку с признанием заслуг и остаётся у него на годы: медаль лежит в коробке, значок носят на пиджаке, кубок стоит в кабинете. Поэтому здесь важнее качество исполнения, чем цена за штуку.
Что выбрать под задачу
На корпоративных награждениях вручают медали и статуэтки по итогам года, за выслугу, за проект. Сотрудникам, прошедшим аттестацию, выдают профессиональные знаки отличия — значки с полимерной заливкой и жетоны. Спортивным событиям нужны медали с лентой и кубки по местам, конференциям и форумам — значки участника, спикера и организатора с цветовым кодированием. Депутатские и ведомственные знаки стоят отдельно: у них свои требования к геральдике.
Значок с заливкой или закатный
Закатный значок дешевле и делается быстрее, но у него плоская плёнка под жестью и он выглядит промо-раздаткой. Значок с полимерной заливкой имеет латунную основу и объёмный купол смолы — его носят на пиджаке и не выбрасывают после мероприятия. Если значок должен остаться у человека надолго, берите заливку.
Упаковка и вручение
Наградная продукция почти всегда требует упаковки: футляр под медаль, коробка с ложементом под кубок, индивидуальный пакетик под значок. Без упаковки награда теряет половину эффекта — её вручают из рук в руки, и коробка участвует в этом моменте. Делаем упаковку с печатью и тиснением в единой стилистике с самой наградой.
Сроки и персонализация
Срок от 5 дней, срочно 2–3 дня по согласованию. Переменные данные — имена, номинации, даты — наносим гравировкой или печатью без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели: награды нельзя привезти «почти вовремя».
Вопросы о наградной продукции
Какой минимальный тираж наградной продукции?
Медали, плакетки и статуэтки с гравировкой делаем от 10 штук, кубки — поштучно, закатные значки — от 100 штук, значки с заливкой — от 50. Для массовых мероприятий изготавливаем партии в тысячи экземпляров. Тираж и персонализация обсуждаются индивидуально.
Какие материалы используются для наград?
Металл (латунь, сталь, сплавы), стекло, акрил и дерево. Основа значков с полимерной заливкой — латунь 0,8 мм. Для кубков и статуэток подбираем материал под бюджет и статус награды.
Гравировка или печать — что выбрать?
Гравировка подходит для металла, стекла и дерева: надпись не стирается и выглядит строго. УФ-печать нужна, когда важен цвет — логотип в фирменных цветах, сложная графика, фото. Часто их совмещают: цветной логотип печатью, имя и дату — гравировкой.
Можно ли сделать разные надписи в одном заказе?
Да. Имена, номинации, места и даты наносим по вашему списку без доплаты за разнообразие — увеличивается только срок. Каждую награду упакуем отдельно, чтобы на вручении ничего не перепутать.
Какие сроки производства?
Стандартно — от 5 дней, закатные значки — от 2 дней, значки из смолы и статуэтки — от 7 дней, литые значки с эмалью — от 14 дней. Срочное изготовление за 2–3 дня возможно по согласованию.
Можно ли заказать эксклюзивный дизайн?
Да. Разработаем награду с нуля: уникальную форму, цвета и символику события. Для литых значков и наград нестандартной формы изготавливаем индивидуальную пресс-форму, визуализацию показываем до запуска.
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