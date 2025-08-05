Наградная продукция с логотипом

Наградную продукцию делаем от 50 штук, срок от 5 дней, срочно от 2–3 дней. 8 видов: медали, кубки, значки закатные и с полимерной заливкой, жетоны, статуэтки, знаки депутатов. Латунь 0,8 мм, полноцветная УФ-печать, заливка смолой, гравировка. Круглые значки от 105 ₽, пластиковые полимерные от 70 ₽.

Награда отличается от сувенира тем, что её не раздают, а вручают. Она попадает к человеку с признанием заслуг и остаётся у него на годы: медаль лежит в коробке, значок носят на пиджаке, кубок стоит в кабинете. Поэтому здесь важнее качество исполнения, чем цена за штуку.

Что выбрать под задачу На корпоративных награждениях вручают медали и статуэтки по итогам года, за выслугу, за проект. Сотрудникам, прошедшим аттестацию, выдают профессиональные знаки отличия — значки с полимерной заливкой и жетоны. Спортивным событиям нужны медали с лентой и кубки по местам, конференциям и форумам — значки участника, спикера и организатора с цветовым кодированием. Депутатские и ведомственные знаки стоят отдельно: у них свои требования к геральдике. Значок с заливкой или закатный Закатный значок дешевле и делается быстрее, но у него плоская плёнка под жестью и он выглядит промо-раздаткой. Значок с полимерной заливкой имеет латунную основу и объёмный купол смолы — его носят на пиджаке и не выбрасывают после мероприятия. Если значок должен остаться у человека надолго, берите заливку. Упаковка и вручение Наградная продукция почти всегда требует упаковки: футляр под медаль, коробка с ложементом под кубок, индивидуальный пакетик под значок. Без упаковки награда теряет половину эффекта — её вручают из рук в руки, и коробка участвует в этом моменте. Делаем упаковку с печатью и тиснением в единой стилистике с самой наградой. Сроки и персонализация Срок от 5 дней, срочно 2–3 дня по согласованию. Переменные данные — имена, номинации, даты — наносим гравировкой или печатью без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели: награды нельзя привезти «почти вовремя».