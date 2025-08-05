Часы с логотипом на заказ

Часы с логотипом делаем от 20 штук, срок от 7 дней. 6 видов: настольные, настенные, наручные, песочные, метеостанции, подарочная упаковка. Нанесение на циферблат — УФ-печать полноцветом, на корпус и заднюю крышку — лазерная гравировка. Макет и визуализация до запуска бесплатно.

Часы — подарок с самым длинным сроком жизни в каталоге: настенные висят в кабинете годами, наручные носят каждый день. При этом логотип на циферблате человек видит десятки раз в сутки — по числу контактов с брендом этот формат не имеет конкурентов.

Что выбрать под задачу В переговорные, приёмные и цеха вешают настенные часы: большой циферблат, логотип виден всем в комнате. Настольные дарят руководителю и ставят на рабочее место, часто они совмещены с календарём, рамкой или органайзером. Наручные — дорогой подарок партнёрам и за выслугу, с гравировкой имени и даты на задней крышке. Песочные работают как декор в переговорных и кабинетах. Метеостанция с температурой и влажностью — практичный подарок для офисов и производств. Циферблат и корпус На циферблат идёт УФ-печать: полноцвет, логотип становится частью дизайна часов. Стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру обычно заменяют компактным под цифрой 12. На металлический корпус и заднюю крышку наносим лазерную гравировку — именные надписи, даты, номера. Для наградных тиражей это основной сценарий: одинаковые часы с разными именами. Персонализация и наградные тиражи Часы часто вручают за выслугу лет, по итогам года, при выходе на пенсию. Переменные данные — имя, должность, дата, номер — наносим гравировкой на весь тираж без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Каждый экземпляр упаковывается отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении не перепутать. Упаковка и сроки Срок от 7 дней на складские модели с нанесением, от 20 дней на часы с индивидуальным циферблатом. Подарочная упаковка — коробка с ложементом, футляр, деревянный пенал: часы без упаковки теряют статус подарка. Под корпоративное мероприятие с фиксированной датой тираж размещают за две-три недели.