Часы с логотипом на заказ

Часы с логотипом
Настольные, настенные, наручные и песочные часы, метеостанции с гравировкой, тампопечатью или УФ-печатью на циферблате, корпусе или ремешке. В фирменной подарочной коробке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукVIP-подарки — поштучно
- Срок от 7 дней7–20 дней по модели и тиражу
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Часы с логотипом — все виды
Настольные, настенные, наручные, песочные часы и метеостанции — 6 категорий под гравировку, тампопечать и УФ-печать
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 7 днейнанесение на складские модели
3 технологии нанесениягравировка, тампопечать, УФ
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Подарочная коробкас брендингом под ваш стиль
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на часы
Логотип на циферблате, корпусе, задней крышке или ремешке — подбираем способ под материал и размер.
- 01Лазерная гравировка Металл, дерево и стекло — логотип навсегда, без краски, премиальный вид.
- 02Тампопечать Логотип в 1–2 цвета на пластике и корпусах настольных часов — экономично.
- 03УФ-печать Полноцветный логотип и графика на циферблате, корпусе и стекле.
- 04Нанесение на циферблат Логотип на 6 или 12 часах, фирменный фон циферблата — под заказ от 50 шт.
- 05Нанесение на ремешок Тиснение на кожаном ремешке или печать на силиконовом.
- 06Подарочная упаковка Коробки с ложементом и логотипом — готовый подарок для вручения.
Как выбрать часы и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Настольные + гравировка
|50 шт.
|Подарки партнёрам и юбилярам, награды сотрудникам
|Настенные + циферблат
|10 шт.
|Офисы, переговорные, дилерские центры — бренд на стене
|Наручные + ремешок
|50 шт.
|Мерч бренда, поощрение лучших сотрудников
|Песочные часы
|20 шт.
|Необычный сувенир для HoReCa, коучей, переговорных
|Метеостанция + УФ
|20 шт.
|Полезный гаджет-подарок для дома и офиса
Цены на часы с логотипом
Ориентир по стоимости: цена зависит от модели, материала, способа нанесения и тиража. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид часов
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Настольные часы
|по запросу
|50 шт
|гравировка, тампопечать
|от 7 дней
|Подробнее
|Настенные часы
|по запросу
|10 шт
|печать на циферблате, УФ
|от 7 дней
|Подробнее
|Наручные часы
|по запросу
|50 шт
|гравировка, циферблат
|от 14 дней
|Подробнее
|Песочные часы
|по запросу
|20 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Метеостанции
|по запросу
|20 шт
|УФ-печать, тампопечать
|от 7 дней
|Подробнее
|Подарочная упаковка
|по запросу
|20 шт
|печать, тиснение
|от 7 дней
|Подробнее
- VIP-подаркиотдельные экземпляры — по запросу
- Циферблат под заказот 50 шт.
- Упаковкакоробка с ложементом — по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 7 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С часами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Часы с логотипом на заказ
Часы с логотипом делаем от 20 штук, срок от 7 дней. 6 видов: настольные, настенные, наручные, песочные, метеостанции, подарочная упаковка. Нанесение на циферблат — УФ-печать полноцветом, на корпус и заднюю крышку — лазерная гравировка. Макет и визуализация до запуска бесплатно.
Часы — подарок с самым длинным сроком жизни в каталоге: настенные висят в кабинете годами, наручные носят каждый день. При этом логотип на циферблате человек видит десятки раз в сутки — по числу контактов с брендом этот формат не имеет конкурентов.
Что выбрать под задачу
В переговорные, приёмные и цеха вешают настенные часы: большой циферблат, логотип виден всем в комнате. Настольные дарят руководителю и ставят на рабочее место, часто они совмещены с календарём, рамкой или органайзером. Наручные — дорогой подарок партнёрам и за выслугу, с гравировкой имени и даты на задней крышке. Песочные работают как декор в переговорных и кабинетах. Метеостанция с температурой и влажностью — практичный подарок для офисов и производств.
Циферблат и корпус
На циферблат идёт УФ-печать: полноцвет, логотип становится частью дизайна часов. Стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру обычно заменяют компактным под цифрой 12. На металлический корпус и заднюю крышку наносим лазерную гравировку — именные надписи, даты, номера. Для наградных тиражей это основной сценарий: одинаковые часы с разными именами.
Персонализация и наградные тиражи
Часы часто вручают за выслугу лет, по итогам года, при выходе на пенсию. Переменные данные — имя, должность, дата, номер — наносим гравировкой на весь тираж без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Каждый экземпляр упаковывается отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении не перепутать.
Упаковка и сроки
Срок от 7 дней на складские модели с нанесением, от 20 дней на часы с индивидуальным циферблатом. Подарочная упаковка — коробка с ложементом, футляр, деревянный пенал: часы без упаковки теряют статус подарка. Под корпоративное мероприятие с фиксированной датой тираж размещают за две-три недели.
Вопросы о часах с логотипом
Какой минимальный тираж часов с логотипом?
Обычно работаем от 50 штук для настольных и наручных часов, настенные — от 10, песочные и метеостанции — от 20. Для VIP-подарков возможно изготовление отдельных экземпляров с именной гравировкой.
Где размещается логотип на часах?
На циферблате (обычно компактно под цифрой 12 или над 6), на корпусе, задней крышке или ремешке. На настенных часах возможен полностью фирменный циферблат, на наручных — гравировка на крышке и тиснение на ремешке.
Какими способами наносится логотип?
УФ-печатью — полноцвет на циферблате, корпусе и стекле; лазерной гравировкой — на металле, дереве и стекле; тампопечатью — логотип в 1–2 цвета на пластиковых корпусах. На кожаных ремешках делаем тиснение.
Не стирается ли логотип со временем?
Нет. Печать на циферблате защищена стеклом, а лазерная гравировка на корпусе и крышке не стирается весь срок службы часов.
Можно ли упаковать часы в фирменную коробку?
Да. Делаем подарочные коробки с ложементом, футляры и деревянные пеналы с печатью или тиснением логотипа. Каждый экземпляр упакуем отдельно, при необходимости — с именной биркой.
Сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские модели — от 7 дней, наручные часы — от 14 дней, часы с индивидуальным циферблатом — от 20 дней. В среднем 7–20 дней в зависимости от модели и тиража.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Часы с логотипом
Часы с логотипом – это элегантные и стильные аксессуары, которые могут стать прекрасным подарком или эффективным рекламным средством. Изготовленные из высококачественных материалов, они сочетают в себе функциональность и оригинальный дизайн. Часы с логотипом изготавливаются с использованием различных технологий и материалов. Они могут быть выполнены из нержавеющей стали, дерева, пластика или других прочных материалов. Благодаря этому, каждая модель часов становится уникальной и неповторимой. Логотип можно нанести на циферблат часов или на ремешок. Это позволяет создать эффектную и запоминающуюся рекламу, которая будет привлекать внимание окружающих.
Печать на часах
Яркие и стойкие краски, использованные при нанесении логотипа, не выцветают со временем и сохраняют свою яркость. Часы с логотипом могут быть различных стилей – от классических до спортивных или модных. Это позволяет выбрать подходящую модель для любого случая – будь то офис, спортзал или вечеринка. Благодаря своему стильному дизайну, они становятся не только практичным аксессуаром, но и элементом модного образа. Часы с логотипом – это не только стильный аксессуар, но и функциональное устройство. Они точно показывают время и могут иметь дополнительные функции, такие как календарь или будильник. Благодаря этому, они становятся незаменимым помощником в повседневной жизни. Часы с логотипом могут быть отличным подарком для сотрудников, партнеров или клиентов. Они создают положительное впечатление и являются символом профессионализма и надежности вашей компании. Благодаря высокому качеству и оригинальному дизайну, они будут использоваться долгое время и будут напоминать о вашей компании. Часы с логотипом – это элегантные и практичные аксессуары, которые помогут выделиться среди конкурентов и создать положительное впечатление о вашей компании. Они сочетают в себе стильный дизайн и функциональность, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Благодаря возможности нанесения логотипа, они становятся эффективным рекламным средством и помогают укрепить имидж вашей компани
Какие часы можно брендировать логотипом?
Мы изготавливаем часы с логотипом в разных стилях: классические, спортивные, настольные, настенные и наручные. Вы можете выбрать модель из металла, дерева или пластика.
Где размещается логотип на часах?
Логотип можно нанести на циферблат, ремешок или заднюю крышку. Мы подбираем оптимальный вариант, чтобы бренд был заметен, но не нарушал дизайн.
Какими способами наносится логотип?
Используются лазерная гравировка, тампопечать и УФ-печать. Выбор зависит от материала часов и сложности дизайна.
Не стирается ли логотип со временем?
Нет. Мы используем стойкие технологии нанесения, благодаря чему ваш логотип не выцветает и не стирается при ежедневном использовании.
Можно ли изготовить часы в единственном экземпляре?
Минимальный тираж обсуждается индивидуально. Обычно мы работаем от 50 штук, но для VIP-подарков возможно изготовление отдельных экземпляров.
Сколько времени занимает производство часов с логотипом?
В среднем — от 7 до 20 дней, в зависимости от модели, способа нанесения и тиража.
Для каких случаев подходят часы с логотипом?
Это отличный подарок для сотрудников, партнёров, юбиляров компании или участников деловых мероприятий. Часы подчёркивают статус и уважение.
Можно ли упаковать часы в фирменную коробку?
Да. Мы предлагаем подарочные коробки с возможностью брендинга — идеальное решение для вручения на мероприятиях или презентациях.
Какие материалы используются для часов?
Мы предлагаем модели из нержавеющей стали, дерева, пластика и комбинированных материалов. Все часы проходят контроль качества.
Чем часы с логотипом лучше других корпоративных подарков?
Часы — это практичный и статусный подарок. Они используются ежедневно, постоянно напоминая владельцу о компании и укрепляя имидж бренда.