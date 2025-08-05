UV-DTF печать в AEPRINT — производство в Екатеринбурге
UV-DTF, или уф дтф (UV direct-to-film): печать УФ-чернилами на плёнку с переносом на изделие. Изображение с белой подложкой и лаком печатается на листе A4 или A3, ламинируется второй плёнкой и переносится на любую гладкую поверхность как переводная наклейка — без нагрева, ложементов и печи. Так брендируют бокалы, стаканы, свечи в стекле, пауэрбанки, технику, тубы, кейсы и награды из стекла и акрила. Минимальный заказ — 10 листов A4, на листе помещается 12–40 стикеров в зависимости от размера, линия от 0,17 мм, текст от 1,6 мм. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.
Как считается цена
Цена за лист: A4 — 400 ₽ при 10 листах, 300 ₽ при 50, 200 ₽ при 500; A3 — 500 → 300 ₽. Стоимость стикера = цена листа ÷ количество на листе: при 12 стикерах 6 × 6 см на A4 — 25–33 ₽, при 24 стикерах 4 × 4 — 13–17 ₽. Разные макеты на одном листе — без доплаты. Минимальный заказ 4 000 ₽ (10 листов A4). Перенос на изделия заказчика считаем отдельно по запросу.