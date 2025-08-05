03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит UV-DTF

Цена за лист плёнки с печатью, без стоимости изделия и без переноса. На лист A4 помещается ~12 стикеров 6 × 6 см, на A3 — ~15; стоимость стикера = цена листа ÷ количество.

Формат листа A4 · 210 × 297 A3 · 257 × 380 Рулон · по запросу Размер стикера 4 × 4 см · ~24 на A4 6 × 6 см · ~12 на A4 10 × 10 см · ~2 на A4 Своя раскладка Перенос Сами клеите · листы Перенос на ваши изделия — по запросу Тираж50 листов 10 20 50 100 200 500 A4 6 × 6 см листами 50 листов 300 ₽ за лист 15 000 ₽ за 50 листов · ≈ 600 стикеров · срок 2–3 дня Лист A3 400 ₽ Стикер 4 × 4 см ≈ 13 ₽ Перенос на изделия по запросу Макет и раскладка бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Цена ориентировочная: точная — после раскладки макетов на листе. Минимальный заказ 10 листов A4 — 4 000 ₽.

Полный прайс по листам ₽ за лист · тираж в листах × формат · мин. заказ 4 000 ₽

Совет технолога Считайте не листы, а стикеры: A4 за 300 ₽ с 12 стикерами 6 × 6 — это 25 ₽ за штуку, а с 24 стикерами 4 × 4 — уже 13 ₽. A3 не всегда выгоднее A4: при стикерах 6 × 6 на A3 входит 15, а не 24 — считайте раскладку. Зазор между стикерами 4–6 мм обязателен, иначе плёнка B поднимет соседний.

Листы A4 210 × 297 мм · ~12 стикеров 6 × 6 ЛИСТОВ ЗА ЛИСТ ≈ СТИКЕР 6×6 ЗА ТИРАЖ 10 400 33 4 000 20 350 29 7 000 50 300 25 15 000 100 250 21 25 000 500 200 17 100 000 Листы A3 257 × 380 мм · ~15 стикеров 6 × 6 ЛИСТОВ ЗА ЛИСТ ≈ СТИКЕР 6×6 ЗА ТИРАЖ 10 500 33 5 000 20 450 30 9 000 50 400 27 20 000 100 350 23 35 000 500 300 20 150 000 Сколько стикеров на листе зазор 5 мм, поле A4 200 × 287, A3 247 × 370 СТИКЕР, СМ НА A4 НА A3 ≈ ₽ ПРИ 50 Л. 3 × 3 40 70 6–8 4 × 4 24 40 10–13 6 × 6 12 15 25–27 8 × 8 6 8 50 10 × 10 2 6 67–150