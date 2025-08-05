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UV-DTF печать

UV-DTF (уф дтф) — это печать УФ-чернилами на плёнку с последующим переносом на изделие: полноцветный слой с белой подложкой и лаком печатается на листе, ламинируется и притирается к любой гладкой поверхности как переводная наклейка. Способ для стекла, бокалов, свечей, техники и сложных форм, куда не заходит прямая УФ-печать, — от 10 листов. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

UV-DTF в AEPRINT: от 10 листов A4 (4 000 ₽), 400 → 200 ₽ за лист A4 (от 500 листов), ≈ 17–33 ₽ за стикер 6 × 6 см, срок от 2 дней, полноцвет + белый + лак, линия от 0,17 мм, текст от 1,6 мм. Стекло, керамика, пластик, металл, дерево — любые гладкие поверхности. Перенос на ваши изделия — по запросу.

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  • от 10 листовминимальный заказ · 4 000 ₽
  • от 2 днейсрок печати
  • полноцветбелый + лак, объёмный слой
  • от 200 ₽за лист A4 · ≈ 17 ₽ за стикер 6 × 6
Как UV-DTF-наклейка переносится на бокал за 10 секунд
0:30Как UV-DTF-наклейка переносится на бокал за 10 секундВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

UV-DTF — это УФ-печать, «отвязанная» от принтера: изображение печатается на листе, а на изделие попадает уже готовым. Поэтому считаем листами, а на лист можно разложить любые макеты — 12 разных стикеров стоят столько же, сколько 12 одинаковых.

  1. UV-DTF печать: Раскладка
    01Раскладка

    Размещаем макеты на листе A4 или A3 с зазором 4–6 мм — чем плотнее, тем дешевле стикер

  2. UV-DTF печать: Печать на плёнке A
    02Печать на плёнке A

    УФ-принтер печатает лак, цвет и белую подложку на плёнку-основу

  3. UV-DTF печать: Ламинирование
    03Ламинирование

    Накатываем плёнку B — она снимет рисунок с основы и перенесёт на изделие

  4. UV-DTF печать: Резка
    04Резка

    Режем лист на стикеры или оставляем целиком — клеить можно сразу

  5. UV-DTF печать: Перенос
    05Перенос

    Приклеиваем на обезжиренную поверхность, притираем, снимаем плёнку B

  6. UV-DTF печать: Контроль
    06Контроль

    Проверяем края и пузыри; при необходимости досушиваем УФ-лампой

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

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СамовывозВ день готовности заказа

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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

UV-DTF — правильный выбор
  • Стекло, бокалы, свечи, керамикаПолноцвет с белым на прозрачном и тёмном — без обжига и печи
  • Сложные формыСкруглённые пауэрбанки, тубы, колбы, ручки техники — там, где не встанет ложемент
  • Разные макеты в одном заказеНа одном листе — 12 разных стикеров без доплаты за макет
  • Клеите самиОтдаём листами: филиалы, мероприятия, брендирование техники на месте
  • Объёмный глянцевый слойЛак поверх цвета — эффект шильдика, читается как «дорого»
Лучше взять другое
  • Посудомойка и агрессивная мойкаНаклейка держит ручное мытьё, но не 80 °C с химией — деколь или сублимация
  • ТекстильТкань — DTF-печать
  • Гибкий пластик и силиконСлой лака трескается на изгибе — тампопечать
  • Микротекст меньше 1,6 ммНе перенесётся целиком — прямая УФ-печать или гравировка
  • Крупный тираж одного логотипа на плоскомПрямая УФ-печать от 9,5 ₽ дешевле стикера
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит UV-DTF

Цена за лист плёнки с печатью, без стоимости изделия и без переноса. На лист A4 помещается ~12 стикеров 6 × 6 см, на A3 — ~15; стоимость стикера = цена листа ÷ количество.

Формат листа
Размер стикера
Перенос
Тираж50 листов
102050100200500
A46 × 6 смлистами50 листов
300 ₽за лист

15 000 ₽ за 50 листов · ≈ 600 стикеров · срок 2–3 дня

Лист A3
400 ₽
Стикер 4 × 4 см
≈ 13 ₽
Перенос на изделия
по запросу
Макет и раскладка
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после раскладки макетов на листе. Минимальный заказ 10 листов A4 — 4 000 ₽.

Полный прайс по листам

₽ за лист · тираж в листах × формат · мин. заказ 4 000 ₽
Совет технолога

Считайте не листы, а стикеры: A4 за 300 ₽ с 12 стикерами 6 × 6 — это 25 ₽ за штуку, а с 24 стикерами 4 × 4 — уже 13 ₽. A3 не всегда выгоднее A4: при стикерах 6 × 6 на A3 входит 15, а не 24 — считайте раскладку. Зазор между стикерами 4–6 мм обязателен, иначе плёнка B поднимет соседний.

Листы A4210 × 297 мм · ~12 стикеров 6 × 6
ЛИСТОВЗА ЛИСТ≈ СТИКЕР 6×6ЗА ТИРАЖ
10400334 000
20350297 000
503002515 000
1002502125 000
50020017100 000
Листы A3257 × 380 мм · ~15 стикеров 6 × 6
ЛИСТОВЗА ЛИСТ≈ СТИКЕР 6×6ЗА ТИРАЖ
10500335 000
20450309 000
504002720 000
1003502335 000
50030020150 000
Сколько стикеров на листезазор 5 мм, поле A4 200 × 287, A3 247 × 370
СТИКЕР, СМНА A4НА A3≈ ₽ ПРИ 50 Л.
3 × 340706–8
4 × 4244010–13
6 × 6121525–27
8 × 86850
10 × 102667–150
  • Минимальный заказ10 листов A4 · 4 000 ₽
  • Область печатиA4 200 × 287 · A3 247 × 370 мм
  • Зазор между стикерами4–6 мм
  • Перенос на изделия заказчикапо запросу
  • Резка листа на стикерывключена
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Вектор или растр 300 dpiPDFAICDREPSPNG

    Растр — в реальном размере с прозрачным фоном; вектор — шрифты в кривых

  • Белый и лак — слоями

    Слой «white» под рисунок, слой «varnish» сверху; без них на стекле цвет пропадёт

  • Линии от 0,17 мм

    Текст от 1,6 мм высотой; тонкие «усы» и отдельные точки не перенесутся

  • Зазор 4–6 мм

    Между стикерами на листе и от края области печати

  • Раскладка на лист

    A4 — 200 × 287 мм, A3 — 247 × 370 мм; пришлите макет, разложим сами

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Раскладка A4 · AI Раскладка A3 · AI Шильдик 6 × 6 · PDF ТЗ для дизайнера · PDF

Типовые размеры стикеров
Шильдик на технику
30 × 10 – 60 × 20 мм
Логотип на бокал
40 × 40 – 60 × 60 мм
Наклейка на свечу, банку
до 100 × 100 мм
Минимальный стикер
15 × 15 мм

Нет макета? Разложим логотипы по листу бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали UV-DTF

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Бокалы для ресторана · 200 шт: UV-DTF печать, работа AEPRINTБокалы для ресторана · 200 шт
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под UV-DTF

  • Бокалы и стаканы с логотипомБокалы и стаканыстекло · без обжига
07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:ТермосыКружкиЕжедневникиЗажигалкиШлемыМебельАвтостёкла

UV-DTF печать в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

UV-DTFот 10 листовполноцвет + лаклюбая гладкая поверхность

UV-DTF, или уф дтф (UV direct-to-film): печать УФ-чернилами на плёнку с переносом на изделие. Изображение с белой подложкой и лаком печатается на листе A4 или A3, ламинируется второй плёнкой и переносится на любую гладкую поверхность как переводная наклейка — без нагрева, ложементов и печи. Так брендируют бокалы, стаканы, свечи в стекле, пауэрбанки, технику, тубы, кейсы и награды из стекла и акрила. Минимальный заказ — 10 листов A4, на листе помещается 12–40 стикеров в зависимости от размера, линия от 0,17 мм, текст от 1,6 мм. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.

Как считается цена

Цена за лист: A4 — 400 ₽ при 10 листах, 300 ₽ при 50, 200 ₽ при 500; A3 — 500 → 300 ₽. Стоимость стикера = цена листа ÷ количество на листе: при 12 стикерах 6 × 6 см на A4 — 25–33 ₽, при 24 стикерах 4 × 4 — 13–17 ₽. Разные макеты на одном листе — без доплаты. Минимальный заказ 4 000 ₽ (10 листов A4). Перенос на изделия заказчика считаем отдельно по запросу.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за раскладку и лак

Частые вопросы об UV-DTF

01

Что такое уф дтф наклейки?

Это переводные наклейки UV-DTF: рисунок печатают УФ-чернилами с белой подложкой и лаком, ламинируют и переносят на гладкую поверхность без нагрева. Держатся на стекле, пластике, металле и керамике, заказ от 10 листов.

02

Какой минимальный заказ UV-DTF?

10 листов A4 — 4 000 ₽. На листах может быть любой набор макетов: 120 одинаковых стикеров или 120 разных.

03

На какие поверхности переносится UV-DTF?

Любые гладкие и твёрдые: стекло, керамика, пластик, металл, лакированное дерево, акрил, кожзам с гладкой поверхностью. Не переносится на ткань, силикон, пористый картон и матовые порошковые краски с сильной фактурой.

04

Чем UV-DTF отличается от обычной наклейки?

Нет прозрачной основы: на изделие переходит только сам рисунок с белой подложкой и лаком, края не видны, слой объёмный и глянцевый — выглядит как печать, а не как стикер.

05

Можете ли вы сами перенести наклейки на наши изделия?

Да, перенос на давальческое сырьё считаем по запросу — зависит от формы и количества. Большинство клиентов клеят сами: это 10 секунд на изделие.

06

Какой макет нужен?

Вектор (PDF, AI, CDR, EPS) или растр 300 dpi с прозрачным фоном; слои белого и лака; линии от 0,17 мм, текст от 1,6 мм; зазор 4–6 мм между стикерами. Раскладку по листу делаем сами.

07

Сколько стоит UV-DTF-наклейка на бокал?

Стикер 6 × 6 см: ≈ 33 ₽ при 10 листах (120 шт), 25 ₽ при 50 листах (600 шт), 17 ₽ при 500 листах. Стикер 4 × 4 — вдвое дешевле. Бокал считается отдельно.

08

Выдержит ли наклейка мытьё?

Ручное мытьё и влагу — да, лак защищает рисунок. Посудомоечную машину с 60–80 °C и щёлочью — нет: для посуды под посудомойку используйте деколь или сублимацию.

09

Чем UV-DTF лучше прямой УФ-печати?

Не нужны ложементы и плоская зона: наклейка ляжет на скруглённый пауэрбанк, колбу, ручку техники. Разные макеты — бесплатно. Прямая УФ-печать выигрывает на больших тиражах плоских изделий по цене.

10

Можно ли заказать листы и клеить в филиалах?

Да, это частый сценарий: отправляем нарезанные листы с инструкцией, наклейка не требует нагрева и инструмента — обезжирить, приклеить, притереть, снять плёнку.

Минимальная стоимость заказа — 4 000р. Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомиться с ценами в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Тираж 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 500 шт.
Лист А4 4 000 р. 7 000 р. 15 000 р. 25 000 р. 100 000 р.
Лист А3 5 000 р. 9 000 р. 20 000 р. 35 000 р. 150 000 р.

При использовании UV-DTF применяются специальные УФ-чернила, которые печатаются на ПЭТ пленке. Затем наклейки ламинируются, и только после этого они переносятся на конечный товар. Этот метод идеально подходит для брендирования изделий из стекла, акрила, пластика, керамики, дерева, металла, кожи, ПВХ и других материалов. Изображение получается ярким, точным, долговечным и устойчивым к механическим повреждениям.

  • Возможность нанесения на любые изделия с гладкой поверхностью;
  • Высокая степень фотореалистичности;
  • Быстрое нанесение изображений;

  • Печать изображений больших форматов.

  • Яркость и насыщенность;

  • Светостойкость и износоустойчивость;
  • Высокая степень точности;

  • Презентабельный внешний вид.

  • Минимальная толщина печатных и пробельных элементов 0,17 мм;

  • Высота текста больше 1,6 мм;
  • Цветовая модель — CMYK;
  • Расстояние между наклейками рекомендуется делать 4-6 мм.

UV DTF печать идеально подходит для брендирования бутылок, кружек и сувениров. А простота использования наклеек позволяет конечному получателю самостоятельно кастомизировать свой подарок. Таким образом вы дарите не только памятную вещь, но и веселый интерактив, который запомнится и будет ассоциироваться с вашей компанией.

Технические особенности
Форматы PDF, CDR, AI, EPS
Рабочая область Не должна содержать непечатаемых объектов (метки, линии реза, комментарии)
Печатная область формат A3 257х380 мм
Цветовой профиль CMYK
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