Попсокеты с логотипом оптом

Производим попсокеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Круглые и квадратные держатели диаметром 40 мм, полноцветная УФ-печать по площадке, клеевая основа 3M. Варианты с зеркалом, с кольцом и с подставкой под телефон. Собственное производство в Екатеринбурге.

Попсокет живёт на задней крышке телефона — предмета, который человек достаёт сотни раз в день и держит в руке на виду у окружающих. Для компании это один из самых высоких показателей контакта с логотипом среди всей раздатки при цене на уровне брелока.

Виды База — классический раздвижной попсокет: подставка для телефона и удобный хват при съёмке. Вариант с зеркалом популярен у женской аудитории и в бьюти-сегменте. С кольцом не складывается, но надёжнее держит телефон в руке и цепляется за палец. С магнитом MagSafe подходит современным моделям — дороже, зато без клея. Площадка под печать круглая, 40 мм: макет компонуем под круг, мелкий текст не читается. Клеевая основа Используем клей 3M — он держится на большинстве покрытий и не отваливается через неделю, в отличие от дешёвых аналогов. Не клеится на силиконовые и текстурированные чехлы: это ограничение материала, а не качества. Для раздачи на мероприятии это стоит учитывать — часть людей не сможет приклеить сразу. Кто заказывает IT-компаниям и телекому попсокет попадает в тон аудитории. Банки и финтех дарят его клиенту при оформлении продукта, вузы и образовательные проекты — студентам. На мероприятиях и конференциях это раздатка, которую действительно забирают, а в мерч-шопах — недорогая позиция с высокой оборачиваемостью. Условия От 100 штук, срок от 5 дней. Упаковка в индивидуальный блистер или пакетик по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.