Попсокеты с логотипом
Держатель-подставка на заднюю крышку телефона. Круглая площадка целиком отдаётся под логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Полноцветвся площадка под макет
- На смартфонелоготип всегда на виду
Шаблон для макета:Попсокет · Ø 40 мм · PDFвсе шаблоны
Попсокеты с логотипом — модели
Классические раздвижные попсокеты, модели с зеркалом и с кольцом-держателем.
- Pop Stand арт. O975604в наличии 100 000+ шт Телефон всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 20 ₽цена без нанесения
- Кольцо-держатель Alu арт. NNTEU15-332662в наличии 10 000+ шт Телефон всегда под рукой Лазерная гравировка от 363 ₽цена без нанесения
- Держатель Spot арт. O973400в наличии 1 000+ шт Телефон всегда под рукой Лазерная гравировка от 276 ₽цена без нанесения
- Держатель Terra арт. TWP301.5201в наличии 500+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать от 1 301 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни держателей для телефона в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вся круглая площадка отдаётся под макет
- Полноцветная печать без доплаты за цвета
- Модели с зеркалом и кольцом-держателем
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем попсокеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать попсокеты
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на попсокет
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на попсокет
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают попсокеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать попсокеты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С попсокетами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Попсокеты с логотипом оптом
Производим попсокеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Круглые и квадратные держатели диаметром 40 мм, полноцветная УФ-печать по площадке, клеевая основа 3M. Варианты с зеркалом, с кольцом и с подставкой под телефон. Собственное производство в Екатеринбурге.
Попсокет живёт на задней крышке телефона — предмета, который человек достаёт сотни раз в день и держит в руке на виду у окружающих. Для компании это один из самых высоких показателей контакта с логотипом среди всей раздатки при цене на уровне брелока.
Виды
База — классический раздвижной попсокет: подставка для телефона и удобный хват при съёмке. Вариант с зеркалом популярен у женской аудитории и в бьюти-сегменте. С кольцом не складывается, но надёжнее держит телефон в руке и цепляется за палец. С магнитом MagSafe подходит современным моделям — дороже, зато без клея. Площадка под печать круглая, 40 мм: макет компонуем под круг, мелкий текст не читается.
Клеевая основа
Используем клей 3M — он держится на большинстве покрытий и не отваливается через неделю, в отличие от дешёвых аналогов. Не клеится на силиконовые и текстурированные чехлы: это ограничение материала, а не качества. Для раздачи на мероприятии это стоит учитывать — часть людей не сможет приклеить сразу.
Кто заказывает
IT-компаниям и телекому попсокет попадает в тон аудитории. Банки и финтех дарят его клиенту при оформлении продукта, вузы и образовательные проекты — студентам. На мероприятиях и конференциях это раздатка, которую действительно забирают, а в мерч-шопах — недорогая позиция с высокой оборачиваемостью.
Условия
От 100 штук, срок от 5 дней. Упаковка в индивидуальный блистер или пакетик по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о попсокетах
Попсокеты с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Попсокеты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Попсокеты стоят от 20 ₽ за модель Pop Stand без нанесения, держатели с кольцом и подставкой — от 276 до 1 301 ₽. УФ-печать полноцветом идёт без доплаты за количество цветов. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Попсокеты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Попсокеты печатаем УФ полноцветом по всей площадке диаметром 40 мм. Макет компонуем под круг: логотип и графика читаются хорошо, а мелкий текст лучше не использовать. Варианты держателей — классический раздвижной, с зеркалом, с кольцом или с магнитом MagSafe.
Попсокеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Попсокеты с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Срок зависит от модели держателя — классический, с зеркалом, кольцом или MagSafe — и от тиража. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на площадке — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, вся площадка печатается полноцветом, поэтому фирменные цвета, градиенты и паттерны передаём по вашему макету без доплаты за цвета. Модель держателя подбираем из доступных на складе.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый попсокет в индивидуальный блистер или пакетик по запросу — пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие. Это удобно для раздачи на конференциях и продажи в мерч-шопе.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, попсокет хорошо дополняет welcome pack, набор для студентов или подарок клиенту при оформлении продукта. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.