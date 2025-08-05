Разделочные доски с логотипом
Нанесение логотипа на разделочные доски из бамбука и дерева: лазерная гравировка по поверхности. Подарок для дома, HoReCa и корпоративных наборов.
- От 30 штукминимальный тираж разделочных досок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Разделочные доски с логотипом на заказ
Выберите материал и размер. Стоимость зависит от модели, тиража и площади гравировки
- Доска разделочная Ruban арт. HG345178в наличии 50 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 429 ₽цена без нанесения
- Разделочная доска Devon арт. AGTC4114S129в наличии 10 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 303 ₽цена без нанесения
- Разделочная доска Angus арт. AGTC4116S129в наличии 5 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 736 ₽цена без нанесения
- Доска для сервировки Saraby арт. HG346802в наличии 5 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка от 692 ₽цена без нанесения
- Разделочная доска Boran арт. AGTC4115S129в наличии 5 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка от 758 ₽цена без нанесения
- Доска бамбуковая Quimet арт. NNTEU15-328387в наличии 1 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 1 687 ₽цена без нанесения
- Разделочная доска арт. O827309в наличии 1 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 189 ₽цена без нанесения
- Доска Вэй из акации арт. O813331в наличии 1 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка от 1 244 ₽цена без нанесения
- Набор для мяса Meateam арт. G20974.00в наличии 1 000+ шт Приборы в комплекте Гравировка или печать на упаковке от 4 390 ₽цена без нанесения
- Доска Кира из акации арт. O625365в наличии 1 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка от 1 140 ₽цена без нанесения
- Доска для резки арт. NNTEU5-990398в наличии 1 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 1 417 ₽цена без нанесения
- Доска для хлеба Crusta арт. O685713в наличии 1 000+ шт Натуральный материал Лазерная гравировка от 1 338 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни разделочных досок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Бамбук и дерево, размеры от 25×15 до 40×25 см
- Лазерная гравировка по поверхности — контрастно и надолго
- Подарочная коробка и наборы с ножом или подставкой
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем разделочные доски на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать разделочную доску под задачу
- 01Материал
Бамбук твёрже и дешевле. Дуб и бук выглядят дороже и служат дольше.
- 02Размер
25×15 см — сервировка и подача. От 35×20 см — полноценная разделка.
- 03Нанесение
Лазерная гравировка даёт контрастный тёмный рисунок и не стирается.
- 04Комплектация
Нож, подставка и подарочная коробка — собираем набор под задачу.
Как нанести логотип на доску
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж разделочных досок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на доски по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на разделочную доску
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают разделочные доски
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные подаркиПодарок для дома, который используют каждый день
- Для HoReCaСервировочные доски с логотипом заведения для подачи блюд
- Партнёрам и клиентамДоска из дуба с гравировкой в подарочной коробке
- Подарочные наборыДоска с ножом или набором специй в одной коробке
- Для кулинарных школМерч для слушателей и участников мастер-классов
- Новоселье и юбилеиПамятный подарок с датой и фирменной символикой
- Для фермерских брендовДоска как часть эко-мерча и подарочной линейки
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать разделочные доски с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер доскина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, гравировку и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С разделочными досками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Разделочные доски с логотипом оптом
Производим разделочные доски с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Бамбук, дуб, берёза и композит, размеры от 20×30 до 40×60 см, с ручкой и желобом для сока. Лазерная гравировка по дереву — логотип выжигается в поверхность и не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.
Разделочная доска — подарок, который живёт на кухне десятилетиями и не устаревает. Компании берут её для подарков клиентам и сотрудникам к Новому году, а также в наборы для дома, где нужен предмет с ощущением основательности при умеренной цене.
Материал
Для корпоративных тиражей основной выбор — бамбук: лёгкий, твёрдый, не впитывает запахи и дешевле дерева. Дуб плотнее, служит дольше и выглядит солиднее, но тяжелее и дороже. Берёза мягче, на ней быстрее остаются следы от ножа. Самые долговечные и дорогие — торцевые доски из склеенных брусков: нож не оставляет борозд, волокна смыкаются обратно.
Гравировка по дереву
Логотип выжигается лазером в поверхность и становится частью доски: не стирается, не смывается, не боится ножа. Контраст зависит от породы: на светлом бамбуке гравировка хорошо читается, на тёмном дубе менее заметна. Мелкие детали и тонкие линии на древесине с выраженной текстурой теряются — макет упрощаем под материал.
Сценарии для компаний
Подарки клиентам ресторанной и пищевой отрасли — предмет из их контекста. Новогодние наборы для дома: доска, нож, полотенце, набор специй. Корпоративные подарки сотрудникам с именной гравировкой. Сервировочные доски для HoReCa с логотипом заведения — подача стейков, сыров, закусок.
Частые вопросы о разделочных досках
Какой минимальный тираж разделочных досок?
От 30 штук. Гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт., каждый дополнительный квадратный сантиметр площади — от 1,05 ₽.
Бамбук или дерево — что выбрать?
Бамбук твёрже, легче, не впитывает запахи и дешевле — основной выбор для корпоративных тиражей. Дуб и бук выглядят дороже и служат дольше, но тяжелее; берёза мягче, на ней быстрее остаются следы от ножа. Самые долговечные — торцевые доски из склеенных брусков.
Сколько стоит гравировка на доске?
Лазерная гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. Каждый дополнительный квадратный сантиметр площади — от 1,05 ₽. Макет и визуализация бесплатно.
Не сотрётся ли логотип при мытье?
Нет, лазер выжигает логотип в поверхность, и он становится частью доски: не стирается, не смывается и не боится ножа. Контраст зависит от породы: на светлом бамбуке гравировка хорошо читается, на тёмном дубе менее заметна. Мелкие детали упрощаем под текстуру материала.
Какой размер доски выбрать?
Доска 25×15 см подходит для сервировки и подачи сыров и закусок. От 35×20 см — для полноценной разделки, в ассортименте есть модели до 40×60 см, с ручкой и желобом для сока. Подберём размер под задачу.
Разделочные доски с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. На большие тиражи и сборку наборов закладывайте до 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта. Макет согласуем с вами до запуска производства.
Есть ли наборы с ножом или подставкой?
Да, собираем набор под задачу: доска с ножом, подставкой, набором специй или полотенцем в подарочной коробке. Такие наборы часто берут к Новому году для клиентов и сотрудников. Состав и стоимость рассчитаем под ваш бюджет.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём материал, размер, нанесение и комплектацию под бюджет: бамбук — для массовых тиражей, дуб — для подарков партнёрам, сервировочные доски — для HoReCa. Можно сделать именную гравировку для сотрудников. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.