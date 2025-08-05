Разделочные доски с логотипом оптом

Производим разделочные доски с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Бамбук, дуб, берёза и композит, размеры от 20×30 до 40×60 см, с ручкой и желобом для сока. Лазерная гравировка по дереву — логотип выжигается в поверхность и не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Разделочная доска — подарок, который живёт на кухне десятилетиями и не устаревает. Компании берут её для подарков клиентам и сотрудникам к Новому году, а также в наборы для дома, где нужен предмет с ощущением основательности при умеренной цене.

Материал Для корпоративных тиражей основной выбор — бамбук: лёгкий, твёрдый, не впитывает запахи и дешевле дерева. Дуб плотнее, служит дольше и выглядит солиднее, но тяжелее и дороже. Берёза мягче, на ней быстрее остаются следы от ножа. Самые долговечные и дорогие — торцевые доски из склеенных брусков: нож не оставляет борозд, волокна смыкаются обратно. Гравировка по дереву Логотип выжигается лазером в поверхность и становится частью доски: не стирается, не смывается, не боится ножа. Контраст зависит от породы: на светлом бамбуке гравировка хорошо читается, на тёмном дубе менее заметна. Мелкие детали и тонкие линии на древесине с выраженной текстурой теряются — макет упрощаем под материал. Сценарии для компаний Подарки клиентам ресторанной и пищевой отрасли — предмет из их контекста. Новогодние наборы для дома: доска, нож, полотенце, набор специй. Корпоративные подарки сотрудникам с именной гравировкой. Сервировочные доски для HoReCa с логотипом заведения — подача стейков, сыров, закусок.