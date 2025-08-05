Блокноты на заказ
Блокноты на пружине, скобе и клеевом переплёте. Форматы A4, A5, A6 с фирменной обложкой и своим блоком. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и переплёт у нас
- A4, A5, A6и нестандартные форматы
- Свой блоксетка и фирменные страницы
Блокноты — форматы и варианты
Блокноты на пружине, скобе и клеевом переплёте с печатью обложки и блока.
- Блокнот A5 на пружине арт. PG-BL-A5хит продаж Металлическая пружина, плотная обложка Полноцветная печать обложки по запросуцена зависит от тиража
- Блокнот на скобе арт. PG-BL-SKэкономичный Две скобы, до 60 полос Печать обложки и блока по запросуцена зависит от тиража
- Карманный A6 арт. PG-BL-A6для раздачи Компактный формат для сумки и кармана Полноцвет по обложке по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Форматы, типы переплёта, плотность блока, разлиновка и отделка обложки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Своя сетка блока: клетка, линейка, точки, чистые листы
- Фирменные страницы внутри блока
- Ламинация и тиснение фольгой на обложке
- Перфорация и отрывные листы
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем блокноты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать блокноты
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для блокнотов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на блокноты
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают блокноты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- КонференцииБлокнот в комплекте участника.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов.
- Welcome packНабор новичку вместе с ручкой.
- Отдел продажБлокнот для встреч с фирменной сеткой.
- ВыставкиРаздатка на стенде.
- Мерч сотрудникамФирменный блокнот на каждое рабочее место.
- Мерч-шопыПозиция для магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать блокноты
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С блокнотами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Блокноты с логотипом оптом
Производим блокноты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Форматы A4, A5, A6, блок 40–120 листов, офсет 80 г/м² или дизайнерская бумага. Крепление — скоба, пружина, термоклей, интегральный переплёт. Полноцветная печать обложки, тиснение фольгой, УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.
Блокнот — расходуемый носитель бренда: в отличие от сувенира, который лежит, им пользуются каждый день, и логотип на обложке попадает в кадр на совещаниях и встречах. Компании берут блокноты на весь штат, в комплект участника конференции и в подарочные наборы.
Формат под задачу
Самый дешёвый блокнот — карманный A6, для выездных сотрудников и массовой раздачи. Универсальный корпоративный формат — A5: помещается в сумку, хватает места для записей, его берут на тиражи для штата и на конференции. A4 нужен в переговорных, проектной работе и руководителям. Чем меньше формат, тем ниже цена за штуку при том же количестве листов.
Крепление и блок
До 60 листов дешевле всего скоба, но такой блок не раскрывается полностью на 180°. Пружина раскрывается плоско, не мешает писать и позволяет вырывать листы — лучший вариант для рабочих блокнотов. Термоклей даёт аккуратный книжный корешок, но при активном использовании листы отходят. Для подарочных тиражей берут интегральный переплёт — мягкую обложку в цельном покрытии.
Обложка и отделка
База — мелованный картон с полноцветной печатью. Для подарочных блокнотов берут дизайнерскую бумагу с тиснением фольгой, но полноцвет на ней ограничен. Отделка: матовая или soft touch ламинация, выборочный УФ-лак на логотип, скругление углов, резинка-фиксатор, ляссе. Внутренний блок тоже брендируем — колонтитул с логотипом на каждом листе, фирменная сетка, разворот с контактами.
Сроки и тиражи
От 50 штук, срок от 5 дней на простые тиражи и от 10 дней с отделкой. Блокноты часто идут в комплекте с ручкой в общей коробке — для конференций и welcome pack. Под мероприятие с датой тираж размещают минимум за две недели.
Частые вопросы о блокнотах
Блокноты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Блокноты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, количества листов, крепления, бумаги, отделки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Чем меньше формат, тем ниже цена за штуку при том же объёме блока. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Блокноты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Простые тиражи изготавливаем от 5 дней, с отделкой — от 10 дней: печать и переплёт проходят на нашем производстве. Под мероприятие с конкретной датой тираж лучше размещать минимум за две недели. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Брендируем не только обложку, но и блок — колонтитул с логотипом, фирменная сетка, разворот с контактами. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для блока используем офсетную бумагу 80 г/м² или дизайнерскую, объём — 40–120 листов. Обложка — мелованный картон с полноцветной печатью, для подарочных тиражей — дизайнерская бумага с тиснением. Для рабочих блокнотов советуем пружину: раскрывается плоско и не мешает писать.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать обложки даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да: матовая или soft touch ламинация, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак на логотип и скругление углов. Можем добавить резинку-фиксатор и ляссе. С отделкой срок изготовления — от 10 дней, стоимость посчитаем вместе с тиражом.
Есть срочная печать?
Срочная печать возможна по договорённости, если блокнот простой и макет готов. Стандартный срок — от 5 дней, с отделкой — от 10. Расскажите о дате мероприятия сразу — менеджер подберёт крепление и отделку, которые уложатся в срок.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Блокноты можем укомплектовать с ручкой в общей коробке для конференций и welcome pack. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.