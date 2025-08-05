Производим блокноты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Форматы A4, A5, A6, блок 40–120 листов, офсет 80 г/м² или дизайнерская бумага. Крепление — скоба, пружина, термоклей, интегральный переплёт. Полноцветная печать обложки, тиснение фольгой, УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.

Блокнот — расходуемый носитель бренда: в отличие от сувенира, который лежит, им пользуются каждый день, и логотип на обложке попадает в кадр на совещаниях и встречах. Компании берут блокноты на весь штат, в комплект участника конференции и в подарочные наборы.

Формат под задачу

Самый дешёвый блокнот — карманный A6, для выездных сотрудников и массовой раздачи. Универсальный корпоративный формат — A5: помещается в сумку, хватает места для записей, его берут на тиражи для штата и на конференции. A4 нужен в переговорных, проектной работе и руководителям. Чем меньше формат, тем ниже цена за штуку при том же количестве листов.

Крепление и блок

До 60 листов дешевле всего скоба, но такой блок не раскрывается полностью на 180°. Пружина раскрывается плоско, не мешает писать и позволяет вырывать листы — лучший вариант для рабочих блокнотов. Термоклей даёт аккуратный книжный корешок, но при активном использовании листы отходят. Для подарочных тиражей берут интегральный переплёт — мягкую обложку в цельном покрытии.

Обложка и отделка

База — мелованный картон с полноцветной печатью. Для подарочных блокнотов берут дизайнерскую бумагу с тиснением фольгой, но полноцвет на ней ограничен. Отделка: матовая или soft touch ламинация, выборочный УФ-лак на логотип, скругление углов, резинка-фиксатор, ляссе. Внутренний блок тоже брендируем — колонтитул с логотипом на каждом листе, фирменная сетка, разворот с контактами.

Сроки и тиражи

От 50 штук, срок от 5 дней на простые тиражи и от 10 дней с отделкой. Блокноты часто идут в комплекте с ручкой в общей коробке — для конференций и welcome pack. Под мероприятие с датой тираж размещают минимум за две недели.