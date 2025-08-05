Бесконтактные карты на заказ
Карты с RFID и NFC-метками: открывают двери, отмечают проход и работают как электронный ключ. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейпечать и кодирование у нас
- RFID и NFCподбираем частоту под считыватель
- Кодированиезапись номеров под вашу систему
Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны
Бесконтактные карты — варианты исполнения
Карты с метками 125 кГц и 13,56 МГц, с чипами Mifare и NFC для смартфонов.
- Карта 125 кГц арт. PK-RF-125для СКУД Классическая метка для систем доступа Печать карты и запись номера по запросуцена зависит от тиража
- Mifare 13,56 МГц арт. PK-RF-MFс памятью Чип с памятью под баланс и права доступа Кодирование секторов под вашу систему по запросуцена зависит от тиража
- NFC-карта арт. PK-RF-NFдля смартфона Считывается телефоном без оборудования Запись ссылки или визитки в метку по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Частоты, типы чипов, объём памяти, брелоки и браслеты с той же меткой.Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
- Подбор частоты и стандарта под ваши считыватели
- Кодирование и запись номеров до отгрузки
- Брелоки и браслеты с той же меткой
- Печать номера метки на карте для учёта
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бесконтактные карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бесконтактные карты
- 01Что должна уметь карта
Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.
- 02Персонализация
Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.
- 03Пластик
Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.
- 04Защита
Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.
Персонализация и отделка для бесконтактных карт
- Офсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
- НумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
- Штрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
- Магнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
- ЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
- Ламинация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую технологию выбрать
Сравнили технологии идентификации карт.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Штрих-кодхит
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|сканер
|от 5 дней
|кассы и программы лояльности
|QR-код
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|смартфон
|от 5 дней
|считывание телефоном без оборудования
|Магнитная полоса
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|ридер
|от 7 дней
|существующее кассовое оборудование
|Чип и RFID
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|считыватель
|от 10 дней
|пропуска и системы доступа
|Нумерация
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|визуально
|от 5 дней
|учёт и привязка к клиенту
|Скретч-слой
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|стирается
|от 7 дней
|промокоды и активация
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
- ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже
Цены на бесконтактные карты
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бесконтактные карты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Системы доступаПроход сотрудников через турникеты и двери.
- Бизнес-центрыКарты арендаторам и посетителям.
- ОтелиЭлектронный ключ от номера.
- Фитнес-клубыПроход и учёт посещений.
- ТранспортПроездные и абонементы.
- ЗаводыУчёт рабочего времени по проходам.
- NFC-визиткиКонтакт передаётся касанием телефона.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды пластиковых карт
Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.
Как заказать бесконтактные карты
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бесконтактными картами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Бесконтактные карты с логотипом оптом
Производим бесконтактные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. RFID-чип 125 кГц EM-Marine или 13,56 МГц Mifare, пластик 0,76 мм, полноцвет, нумерация, фото. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бесконтактная карта работает без прикладывания к считывателю вплотную: турникет, дверь или касса читают чип на расстоянии нескольких сантиметров. Её используют для пропускных систем офисов и предприятий, клубных карт, транспортных и электронных кошельков.
Частота чипа — главное
Самый распространённый и дешёвый стандарт для простых пропускных систем — EM-Marine 125 кГц. Mifare 13,56 МГц защищённее: хранит данные, поддерживает электронный кошелёк и сложную логику доступа. Частота чипа должна совпадать со считывателями на вашем объекте — карта с другой частотой просто не откроет турникет.
Согласование и проверка
До печати тиража уточняем тип считывателей и формат кодирования, делаем пробную карту и проверяем её на вашем оборудовании. Тираж пропусков, который не читается турникетом, — потеря денег и сорванный запуск. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о бесконтактных картах
Бесконтактные карты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.
Сколько стоит карта?
Цена зависит от типа чипа (125 кГц EM-Marine, Mifare 13,56 МГц или NFC), тиража и персонализации: печать, нумерация, фото и кодирование считаются отдельно. С ростом тиража цена за карту снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Бесконтактные карты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Бесконтактные карты с печатью и кодированием изготавливаем от 10 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от типа чипа, тиража и объёма персонализации. Точные даты назовём после согласования считывателей и формата кодирования.
Сделаете нумерацию и штрих-код?
Да, наносим сквозную нумерацию, штрих-код или QR и записываем номера в чип под вашу систему. Комбинированная карта объединяет чип, визуальный номер и код — удобно, когда учёт идёт и по считывателю, и по сканеру.
Подойдут ли карты к нашему оборудованию?
Частота чипа должна совпадать со считывателями на объекте: EM-Marine 125 кГц — для простых пропускных систем, Mifare 13,56 МГц — для защищённого доступа и электронного кошелька. Заранее уточняем тип считывателей и формат кодирования и делаем пробную карту для проверки на вашем оборудовании.
Можно фото и имя на каждой карте?
Да, печатаем фото, ФИО и должность полноцветом с двух сторон по вашему списку — каждая карта своя. Это удобно для пропусков сотрудников и клубных карт. Персонализация считается отдельно от чипа и печати.
Сделаете образец до тиража?
Да, до запуска тиража делаем пробную карту и проверяем её на вашем считывателе. Макет готовим и согласуем бесплатно. Тираж, который не открывает турникет, — потеря денег и сорванный запуск, поэтому этот шаг обязателен.
Какой пластик выбрать?
Основа — ПВХ 0,76 мм формата банковской карты с встроенным чипом, печать полноцветная с двух сторон. Можно выбрать белый, металлик или матовый пластик. Главное — не материал, а тип чипа: подберём его под ваши считыватели.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.