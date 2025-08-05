Фляжки с логотипом
Нанесение логотипа на фляжки из нержавеющей стали и в кожаной оплётке: лазерная гравировка и УФ-печать. Представительский подарок мужчинам к профессиональным праздникам.
- От 50 штукминимальный тираж фляжек
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Фляжки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от объёма, тиража и площади печати
- Фляжка Remarque 240 мл арт. O852111.304в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка или УФ-печать от 799 ₽цена без нанесения
- Фляжка Beatum арт. G17739.30в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 599 ₽цена без нанесения
- Фляжка Druk арт. G17733.10в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 200 ₽цена без нанесения
- Фляжка Monroe арт. HG32904в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 629 ₽цена без нанесения
- Фляжка Hemingway 198 мл арт. O852107в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 649 ₽цена без нанесения
- Фляжка Daily Tot арт. G17738.10в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 815 ₽цена без нанесения
- Фляжка Muse арт. G14183.10в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 549 ₽цена без нанесения
- Фляга Midnight Blues арт. G17732.30в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 000 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни фляжек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 180 до 300 мл, сталь и кожаная оплётка
- Круговая гравировка по стали и тиснение логотипа по коже
- Воронка, стопки и подарочная коробка в комплекте
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем фляжки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать фляжку под задачу
- 01Объём
180–240 мл — классика для подарка. 300 мл и больше — для выездов и охоты.
- 02Отделка
Голая сталь — под гравировку. Кожаная оплётка — представительский вид.
- 03Нанесение
Гравировка по стали не стирается. По коже делаем тиснение логотипа.
- 04Комплектация
Воронка, стопки и подарочная коробка — собираем набор под задачу.
Как нанести логотип на фляжку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж фляжек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на фляжки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на фляжку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают фляжки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- К 23 февраляКлассический подарок мужской части коллектива
- Топ-менеджерамФляжка в кожаной оплётке с гравировкой в подарочной коробке
- Партнёрам и клиентамПредставительский сувенир к юбилею сотрудничества
- Профессиональные праздникиДень нефтяника, строителя, металлурга и другие даты
- Для охоты и рыбалкиМерч для клубов, баз отдыха и туристических компаний
- Подарочные наборыФляжка с воронкой и стопками в одной коробке
- Юбилеи компанииПамятный сувенир с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать фляжки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель фляжкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С фляжками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Фляжки с логотипом оптом
Производим фляжки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь 180–270 мл, гладкие и в кожаной оплётке, комплекты с воронкой и стопками в футляре. Лазерная гравировка по корпусу, тиснение по коже. Собственное производство в Екатеринбурге.
Фляжка — подарок для мужской аудитории с понятным поводом: 23 февраля, юбилей, награждение за выслугу. Для компании это предмет из верхней ценовой категории при умеренной себестоимости, который вручают адресно, а не раздают тиражом.
Объём и исполнение
Фляжка 180 мл помещается во внутренний карман, 240–270 мл — классический объём и основной для подарков. Гладкая сталь под гравировку выглядит строго и подходит для делового подарка. Кожаная оплётка с тиснением смотрится дороже и приятнее в руке, но кожа требует бережного обращения. Партнёрам верхнего уровня дарят комплект с воронкой и стопками в футляре.
Нанесение
По стали делаем лазерную гравировку — логотип в цвете металла, не стирается. По кожаной оплётке — тиснение, блинтовое или фольгой. Площадь ограничена плоской передней стенкой, поэтому макет упрощаем до знака и короткой надписи. Именная гравировка без доплаты за разнообразие: для наградных подарков добавляем дату или номинацию.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в футляр или коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о фляжках с логотипом
Какой минимальный тираж фляжек?
От 50 штук. Круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Какой объём фляжки выбрать?
Фляжка 180 мл помещается во внутренний карман, 240–270 мл — классический объём и основной для подарков. Модели от 300 мл берут для выездов, охоты и рыбалки. Подберём объём под повод и аудиторию.
Фляжки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости фляжки; тиснение по кожаной оплётке рассчитаем отдельно. Макет и визуализация бесплатно.
Можно ли нанести имена сотрудников?
Да, делаем именную гравировку на каждую фляжку — для наградных подарков добавляем дату или номинацию. Площадь ограничена плоской передней стенкой, поэтому надпись делаем короткой. Стоимость персонализации и сроки рассчитает менеджер под ваш тираж.
Есть ли фляжки в кожаной оплётке?
Да, в ассортименте есть фляжки в кожаной оплётке — они смотрятся дороже и приятнее в руке, но кожа требует бережного обращения. По оплётке делаем тиснение логотипа, блинтовое или фольгой. Гладкая сталь подходит под гравировку и выглядит строго.
Фляжки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; персонализация и сложное нанесение — от 5 дней. К 23 февраля и профессиональным праздникам лучше обращаться заранее. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Можно ли собрать набор с воронкой и стопками?
Да, собираем набор под задачу: фляжка с воронкой и стопками в футляре или подарочной коробке с ложементом. Такой комплект обычно дарят партнёрам и топ-менеджерам. Состав и стоимость рассчитаем под ваш бюджет.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём объём, отделку, нанесение и упаковку под повод — 23 февраля, юбилей компании или профессиональный праздник. Для делового подарка подойдёт гладкая сталь с гравировкой, для представительского — кожаная оплётка с тиснением. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.