Фляжки с логотипом оптом

Производим фляжки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь 180–270 мл, гладкие и в кожаной оплётке, комплекты с воронкой и стопками в футляре. Лазерная гравировка по корпусу, тиснение по коже. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фляжка — подарок для мужской аудитории с понятным поводом: 23 февраля, юбилей, награждение за выслугу. Для компании это предмет из верхней ценовой категории при умеренной себестоимости, который вручают адресно, а не раздают тиражом.

Объём и исполнение Фляжка 180 мл помещается во внутренний карман, 240–270 мл — классический объём и основной для подарков. Гладкая сталь под гравировку выглядит строго и подходит для делового подарка. Кожаная оплётка с тиснением смотрится дороже и приятнее в руке, но кожа требует бережного обращения. Партнёрам верхнего уровня дарят комплект с воронкой и стопками в футляре. Нанесение По стали делаем лазерную гравировку — логотип в цвете металла, не стирается. По кожаной оплётке — тиснение, блинтовое или фольгой. Площадь ограничена плоской передней стенкой, поэтому макет упрощаем до знака и короткой надписи. Именная гравировка без доплаты за разнообразие: для наградных подарков добавляем дату или номинацию. Условия От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в футляр или коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.