Коврики для мыши с логотипом
Тканевые, прорезиненные и большие настольные коврики. Самая большая площадь под макет на рабочем столе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Полноцветсублимация по всей площади
- На столелоготип в поле зрения весь день
Шаблон для макета:Коврик для мыши · 300 × 250 · 220 × 180 · 233 × 186 мм · PDFвсе шаблоны
Коврики для мыши с логотипом — модели
Стандартные тканевые, фигурные по контуру и большие настольные маты.
- Коврик для мыши Sira арт. AGIA3011S101в наличии 100 000+ шт Площадь под логотип Шелкография или вышивка от 73 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Silvano арт. AGIA3012S105в наличии 50 000+ шт Площадь под логотип Шелкография или вышивка от 386 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Yuba арт. AGAL2997S102в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Шелкография или вышивка от 79 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Mopo арт. O5-12349004в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Тиснение или УФ-печать от 153 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Classic арт. NNTEU9-34337в наличии 50 000+ шт Площадь под логотип Тампопечать от 164 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Heli арт. O12349002в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Тиснение или УФ-печать от 323 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Drax арт. OAL1187S158в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Тампопечать или УФ-печать от 708 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Alison арт. OAL1186S129в наличии 1 000+ шт Площадь под логотип Лазерная гравировка от 700 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Midstream арт. G16827.00в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Лазерная гравировка от 1 799 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Padwell арт. G19577.10в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Тиснение или УФ-печать от 1 490 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Gratto арт. AG18021.02в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Тиснение или УФ-печать от 1 708 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Rolter арт. AG18022.10в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Тиснение или УФ-печать от 1 831 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ковриков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная сублимация без доплаты за цвета
- Вырубка по контуру логотипа
- Большие маты под клавиатуру и мышь
- Прошитый край для долговечности
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем коврики для мыши на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать коврики для мыши
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на коврик
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на коврик
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают коврики для мыши
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать коврики для мыши
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ковриками для мыши часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Коврики для мыши с логотипом оптом
Коврики для мыши с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней. Сублимационная печать по всей площади — полноцвет без доплаты за цвета. Размеры от 200×240 до 900×400 мм, толщина 2–4 мм, прошивка края по запросу. Возможна форма по контуру логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
Коврик лежит на рабочем столе постоянно и попадает в поле зрения каждый раз, когда человек берётся за мышь. Для офисного сотрудника это несколько часов контакта с логотипом ежедневно — показатель, недостижимый для любого другого сувенира.
Размеры под задачу
Самый экономичный коврик — стандартный 220×180 мм под обычное рабочее место. Увеличенный 300×250 мм удобнее в работе и даёт больше площади под макет. Длинный 800×300 или 900×400 мм закрывает клавиатуру и мышь целиком, превращается в настольный мат и полностью накрывает рабочую зону фирменной графикой. IT-компании и геймерская аудитория берут именно длинные.
Печать и материал
Основа — вспененная резина с тканевым верхом толщиной 2–4 мм. Печатаем сублимацией: краска впитывается в волокно, изображение не стирается и не выцветает. Количество цветов на цену не влияет, поэтому фотография, паттерн и градиент стоят столько же, сколько простой логотип. По запросу прошиваем края — прошитый коврик дольше держит форму.
Для каких задач
Мерч сотрудникам — недорогая позиция, которой реально пользуются. Welcome pack новичка вместе с блокнотом и ручкой. Промо на IT-конференциях и выставках. Подарок клиентам, чья работа связана с компьютером: бухгалтерии, проектным бюро, дизайн-студиям.
Частые вопросы о ковриках для мыши
Коврики для мыши с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Коврики для мыши с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Коврики на складе стоят от 73 ₽ без нанесения за стандартные модели, большие настольные — до 1 831 ₽. Сублимация идёт без доплаты за количество цветов: фото и градиент стоят столько же, сколько простой логотип. Рассчитаем под размер и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Коврики для мыши с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Коврики печатаем сублимацией по всей площади: краска впитывается в тканевый верх, изображение не стирается и не выцветает. Основа — вспененная резина толщиной 2–4 мм. По запросу прошиваем края и делаем форму по контуру логотипа.
Коврики для мыши с логотипом: сколько занимает изготовление?
Коврики с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Срок зависит от размера, тиража и того, нужна ли прошивка края или фигурная форма. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию коврика — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать полноцветная по всей площади, поэтому фирменные цвета, паттерны и фото передаём по вашему макету. Длинный коврик 800×300 или 900×400 мм можно полностью оформить в фирменной графике.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый коврик индивидуально — пакетик обойдётся в 5 ₽ за изделие. Для больших настольных ковриков вариант упаковки подберём под размер и задачу, например если коврик идёт в welcome pack или подарок клиенту.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, коврик часто идёт в welcome pack новичка вместе с блокнотом и ручкой или в мерч для сотрудников. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Коврик для мыши со своим принтом
Сделаем коврик для мыши со своим принтом, логотипом или фотографией — полноцветная печать по всей площади, разные размеры и формы.