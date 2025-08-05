Коврики для мыши с логотипом оптом

Коврики для мыши с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней. Сублимационная печать по всей площади — полноцвет без доплаты за цвета. Размеры от 200×240 до 900×400 мм, толщина 2–4 мм, прошивка края по запросу. Возможна форма по контуру логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коврик лежит на рабочем столе постоянно и попадает в поле зрения каждый раз, когда человек берётся за мышь. Для офисного сотрудника это несколько часов контакта с логотипом ежедневно — показатель, недостижимый для любого другого сувенира.

Размеры под задачу Самый экономичный коврик — стандартный 220×180 мм под обычное рабочее место. Увеличенный 300×250 мм удобнее в работе и даёт больше площади под макет. Длинный 800×300 или 900×400 мм закрывает клавиатуру и мышь целиком, превращается в настольный мат и полностью накрывает рабочую зону фирменной графикой. IT-компании и геймерская аудитория берут именно длинные. Печать и материал Основа — вспененная резина с тканевым верхом толщиной 2–4 мм. Печатаем сублимацией: краска впитывается в волокно, изображение не стирается и не выцветает. Количество цветов на цену не влияет, поэтому фотография, паттерн и градиент стоят столько же, сколько простой логотип. По запросу прошиваем края — прошитый коврик дольше держит форму. Для каких задач Мерч сотрудникам — недорогая позиция, которой реально пользуются. Welcome pack новичка вместе с блокнотом и ручкой. Промо на IT-конференциях и выставках. Подарок клиентам, чья работа связана с компьютером: бухгалтерии, проектным бюро, дизайн-студиям.