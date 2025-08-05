Ножи и мультитулы с логотипом оптом

Производим ножи и мультитулы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Складные ножи, мультитулы с плоскогубцами и отвёртками, карточки-мультитулы, наборы в чехле. Лазерная гравировка по стали. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мультитул — подарок для мужской аудитории с рабочим контекстом: строители, монтажники, энергетики, автомобилисты, охотники и рыбаки. Его носят в кармане или в бардачке и достают по делу, поэтому логотип живёт с владельцем годами.

Виды Складной нож — классический подарок к 23 февраля и профессиональным праздникам. Тем, кто чинит и собирает, дарят мультитул с плоскогубцами, отвёртками и открывалкой. Карточка-мультитул формата кредитки помещается в кошелёк и подходит для массовой раздачи. Подарок верхнего уровня — набор в чехле с фонариком. Гравировка и перевозка Лазерная гравировка по стальному клинку или рукояти — логотип не стирается. Именная гравировка без доплаты. Ножи с длиной клинка от 9 см и складные с фиксатором — ограничения на перевозку и в некоторых регионах, уточняем до заказа. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.