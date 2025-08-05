Ножи и мультитулы с логотипом
Складные ножи, мультитулы и карманные инструменты. Гравировка по металлу, которая не стирается годами. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейгравировка на своём производстве
- Гравировкаот 31 ₽ за штуку при 1 000
- Для работыстройка, выезды, дача
Ножи и мультитулы с логотипом — модели
Складные ножи, мультитулы с плоскогубцами, карманные инструменты и наборы в чехле.
- Мультитул Brico арт. OTO3991S160в наличии 10 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 323 ₽цена без нанесения
- Мультитул Casper арт. NNTEU15-332716в наличии 10 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 2 686 ₽цена без нанесения
- Нож Stinger арт. O441234в наличии 1 000+ шт Инструменты в одном корпусе Тампопечать или УФ-печать от 1 210 ₽цена без нанесения
- Мультитул Рэйн арт. O497917в наличии 5 000+ шт Инструменты в одном корпусе Тампопечать или УФ-печать от 671 ₽цена без нанесения
- Мультитул Dextro арт. G6999.10в наличии 10 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 195 ₽цена без нанесения
- Мультитул Нюрнберг арт. AG39000.03в наличии 1 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 772 ₽цена без нанесения
- Мультитул Amass арт. O5-10448500в наличии 1 000+ шт Со встроенным фонариком Лазерная гравировка от 965 ₽цена без нанесения
- Мультитул Берлин арт. AG39007.02в наличии 1 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 956 ₽цена без нанесения
- Мультитул Engineer арт. NNTEU15-332712в наличии 10 000+ шт Инструменты в одном корпусе Тампопечать или УФ-печать от 628 ₽цена без нанесения
- Мультитул с брелоком арт. NNTEU9-113658в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 800 ₽цена без нанесения
- Мультитул Fix арт. TWP221.135в наличии 1 000+ шт Инструменты в одном корпусе Лазерная гравировка от 1 887 ₽цена без нанесения
- Нож Victorinox Spartan арт. O601153в наличии 1 000+ шт Инструменты в одном корпусе Тампопечать или УФ-печать от 5 490 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни мультитулов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка по металлу и рукояти
- Чехол на пояс или подарочная коробка
- Именная гравировка для каждого получателя
- Наборы инструментов в кейсе
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ножи и мультитулы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ножи и мультитулы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на нож или мультитул
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на нож или мультитул
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ножи и мультитулы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамПолезный инструмент вместо стандартного сувенира.
- Выездные бригадыМультитул как рабочий инструмент с логотипом.
- ПартнёрамПредставительский подарок в коробке.
- НаградыИменной нож по итогам года.
- 23 ФевраляПрофильный подарок мужской части коллектива.
- АвтосервисыПодарок клиенту от сервиса.
- Мерч-шопыПремиальная позиция магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать ножи и мультитулы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ножами и мультитулами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ножи и мультитулы с логотипом оптом
Производим ножи и мультитулы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Складные ножи, мультитулы с плоскогубцами и отвёртками, карточки-мультитулы, наборы в чехле. Лазерная гравировка по стали. Собственное производство в Екатеринбурге.
Мультитул — подарок для мужской аудитории с рабочим контекстом: строители, монтажники, энергетики, автомобилисты, охотники и рыбаки. Его носят в кармане или в бардачке и достают по делу, поэтому логотип живёт с владельцем годами.
Виды
Складной нож — классический подарок к 23 февраля и профессиональным праздникам. Тем, кто чинит и собирает, дарят мультитул с плоскогубцами, отвёртками и открывалкой. Карточка-мультитул формата кредитки помещается в кошелёк и подходит для массовой раздачи. Подарок верхнего уровня — набор в чехле с фонариком.
Гравировка и перевозка
Лазерная гравировка по стальному клинку или рукояти — логотип не стирается. Именная гравировка без доплаты. Ножи с длиной клинка от 9 см и складные с фиксатором — ограничения на перевозку и в некоторых регионах, уточняем до заказа. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о ножах и мультитулах
Ножи и мультитулы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Ножи и мультитулы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Мультитулы на складе стоят от 195 ₽ без нанесения, ножи и премиальные модели — до 5 490 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на тираже от 50 и до 31 ₽ при 1 000; тираж до 49 штук гравируем за 2 500 ₽ за партию. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Ножи и мультитулы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На ножах и мультитулах наносим логотип лазерной гравировкой по стальному клинку или рукояти — он получается в цвете металла и не стирается годами. Именную гравировку делаем без доплаты, это удобно для наград и подарков по итогам года.
Ножи и мультитулы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Ножи и мультитулы с гравировкой изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Срок зависит от модели, тиража и объёма именной персонализации. К 23 Февраля тираж лучше заказывать заранее, точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию гравировки на выбранной модели — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Гравировка даёт логотип в цвете металла, поэтому цвет бренда передаётся через цвет самого изделия. Подберём модель с рукоятью в подходящем цвете из доступных на складе — для деловых подарков такой строгий вариант выглядит особенно уместно.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый нож или мультитул в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Для представительских подарков партнёрам и наград по итогам года менеджер подберёт подарочную коробку под модель.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, мультитул хорошо дополняет подарок к 23 Февраля, набор для выездной бригады или автомобилиста. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект на производстве. Ограничения на перевозку ножей с длинным клинком уточним до заказа.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом в Екатеринбурге; ограничения по перевозке ножей уточняем заранее.