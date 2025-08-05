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Дорожные наборы с логотипом — практичный корпоративный подарок для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Такой комплект подходит для путешествий, командировок, отпусков и других поездок, а фирменное оформление превращает полезные дорожные аксессуары в часть корпоративного мерча. AEPRINT помогает подобрать дорожные наборы из актуального ассортимента и выполнить брендирование.

Дорожные наборы с логотипом

Брендированный дорожный набор объединяет несколько аксессуаров, которые могут пригодиться во время поездки. Такой формат позволяет создать готовый корпоративный подарок и оформить все элементы комплекта в едином стиле.

В зависимости от выбранного варианта в набор могут входить различные аксессуары для путешествий, в том числе подушки, маски для сна, наборы для ухода и другие изделия. Конкретный состав зависит от выбранного набора и актуального ассортимента.

Дорожные наборы как корпоративный подарок

Набор для путешествий подходит для поздравления сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Его можно использовать как подарок к празднику, памятной дате, профессиональному событию или в рамках корпоративной программы.

Для разных категорий получателей можно подобрать наборы различного состава и уровня. При этом все комплекты можно оформить в единой фирменной концепции компании.

Дорожные наборы для сотрудников

Брендированный набор можно использовать как корпоративный подарок сотрудникам, элемент welcome-набора или часть программы поощрения. Он особенно подходит для компаний, сотрудники которых часто ездят в командировки или путешествуют.

Для большой команды можно заказать единый тираж наборов с одинаковым оформлением. Для руководителей или отдельных категорий сотрудников можно подобрать другой вариант в рамках общей концепции.

Дорожные наборы для клиентов и партнёров

Подарочный набор для путешествий подходит для клиентов и деловых партнёров. Практичные дорожные аксессуары позволяют сделать корпоративный подарок более универсальным и использовать его за пределами офиса.

Для ключевых клиентов можно сформировать более презентационный комплект с индивидуальной упаковкой и дополнительными элементами. Конкретный состав подбирается с учётом актуального ассортимента и бюджета.

Дорожные наборы для командировок

Дорожный набор подходит для сотрудников, которые регулярно отправляются в командировки. Компактные аксессуары помогают организовать поездку и могут использоваться в самолёте, поезде, гостинице и других условиях путешествия.

Для компании можно сформировать единый набор для командировок и оформить его в корпоративном стиле. Это позволяет сделать практичный подарок частью внутреннего мерча.

Дорожные наборы для выставок и мероприятий

Брендированные наборы подходят для выставок, конференций, презентаций и других мероприятий. Их можно использовать как подарки участникам, клиентам и партнёрам.

Для конкретного события можно разработать отдельное оформление с логотипом организатора, названием мероприятия, датой или тематической графикой.

Брендирование дорожных наборов

AEPRINT предлагает разместить логотип или фирменную графику на изделиях, входящих в дорожный набор. Возможность и способ нанесения зависят от конкретного аксессуара, его материала, формы поверхности и особенностей макета.

Для всего комплекта можно разработать единый дизайн с использованием логотипа, фирменных цветов и других элементов визуальной идентичности компании.

При необходимости можно оформить не только отдельные изделия, но и упаковку набора. Это позволяет сделать весь подарок цельным и соответствующим фирменному стилю бренда.

Дорожные наборы с индивидуальным дизайном

Оформление можно разработать на основе существующего брендбука компании или создать специально под корпоративный проект. В дизайне можно использовать логотип, надписи, фирменную графику и тематические элементы.

Для разных мероприятий или рекламных кампаний можно создавать отдельные варианты оформления, сохраняя основные элементы фирменного стиля.

Дорожные наборы в корпоративном мерче

Набор для путешествий можно включить в коллекцию корпоративного мерча вместе с одеждой, сумками, аксессуарами и другими подарками. Это позволяет сформировать единый набор продукции для сотрудников или клиентов.

Состав корпоративного набора подбирается индивидуально в зависимости от аудитории, повода, тиража и бюджета проекта.

Изготовление дорожных наборов с логотипом

AEPRINT помогает подобрать дорожные наборы из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. Компания также принимает запросы на коммерческое предложение по заданным параметрам.

Дорожные наборы с логотипом можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, командировок, корпоративных мероприятий, выставок и подарочных программ. Конкретный вариант подбирается с учётом актуального ассортимента, состава набора, тиража, способа нанесения и бюджета проекта.