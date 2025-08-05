Дорожные наборы с логотипом
Комплект в поездку: подушка, маска для сна, беруши, органайзер и несессер в общей упаковке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 наборовминимальный тираж
- Срок от 7 днейсборка и нанесение
- Всё в комплектеподушка, маска, органайзер
- Для поездокподарок тем, кто часто в пути
Дорожные наборы с логотипом — модели
Комплекты на 3–5 предметов для перелётов и командировок в чехле или коробке.
- Несессер Yubarta арт. OBO7514S105в наличии 50 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 158 ₽цена без нанесения
- Набор Глэм арт. O839473в наличии 10 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 353 ₽цена без нанесения
- Несессер Pardela арт. OBO7513S155в наличии 10 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 274 ₽цена без нанесения
- Несессер Planar арт. O943802в наличии 10 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 1 581 ₽цена без нанесения
- Набор Dream арт. O8520155в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 2 003 ₽цена без нанесения
- Набор Essential арт. G5126.40в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 419 ₽цена без нанесения
- Чехлы Easy Traveller арт. O934447в наличии 1 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 1 025 ₽цена без нанесения
- Набор On Air арт. O193830.17в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 2 314 ₽цена без нанесения
- Несессер Torber арт. O73565в наличии 1 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 1 740 ₽цена без нанесения
- Несессер XD Design арт. TWP706.3425в наличии 1 000+ шт Для командировок и отпуска Тиснение или УФ-печать от 5 695 ₽цена без нанесения
- Плед Супер Флайт арт. O833238в наличии 1 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 1 099 ₽цена без нанесения
- Несессер Fabrizio арт. O702007в наличии 1 000+ шт Для командировок и отпуска Шелкография или вышивка от 998 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни дорожных наборов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Состав под задачу: перелёт, поезд, командировка
- Логотип на каждом предмете комплекта
- Чехол, коробка или несессер с печатью
- Сборка комплектов на нашей стороне
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем дорожные наборы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать дорожные наборы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на дорожный набор
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на дорожный набор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают дорожные наборы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Вахтовые бригадыКомплект в дорогу на смену.
- КомандировкиПодарок сотрудникам, которые часто летают.
- Авиакомпании и отелиФирменный набор гостю и пассажиру.
- ПартнёрамПредставительский подарок в поездку.
- Welcome packНабор новичку с разъездной работой.
- Новый годКорпоративный подарок клиентам.
- Мерч-шопыГотовая подарочная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать дорожные наборы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С дорожными наборами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Дорожные наборы с логотипом оптом
Собираем дорожные наборы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Подушка для шеи, маска для сна, беруши, несессер, бирка для багажа, пауэрбанк — в едином оформлении. Собственное производство в Екатеринбурге.
Дорожный набор — подарок для сотрудников, которые много ездят: командировки, перелёты, выезды на объекты. Компании с разъездным персоналом, авиакомпании, туроператоры и отели берут его как заботу о комфорте в дороге.
Комплектации
Базовый дорожный набор — подушка для шеи, маска для сна и беруши в чехле. В средний добавляют несессер и бирку для багажа, в расширенный для длинных перелётов — пауэрбанк, термокружку и плед. Состав подбираем под бюджет на человека и тип поездок: для авиаперелётов одно, для командировок на машине другое.
Нанесение
Вышивка на подушке и несессере, тиснение на бирке, гравировка на пауэрбанке — единая стилистика. Все предметы в одной гамме. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о дорожных наборах
Дорожные наборы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Дорожные наборы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Несессеры и дорожные наборы на складе стоят от 158 ₽ без нанесения, готовые наборы для перелётов — от 353 до 2 314 ₽, премиальные несессеры — до 5 695 ₽. Состав подбираем под бюджет на человека, нанесение считаем по каждому предмету. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Дорожные наборы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Все предметы оформляем в единой стилистике, а способ подбираем под материал: вышивка на подушке и несессере, тиснение на бирке для багажа, гравировка на пауэрбанке. Так набор выглядит как цельный фирменный комплект, а не случайный набор вещей.
Дорожные наборы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Дорожные наборы изготавливаем от 7–10 дней: нанесение на каждый предмет и ручная сборка на своём производстве. Срок зависит от состава, тиража и способов нанесения, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию набора и логотипа на каждом предмете — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен собранный образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Предметы подбираем в одной цветовой гамме под ваш фирменный стиль из доступных моделей, а логотип наносим в фирменных цветах — вышивкой, тиснением или гравировкой в зависимости от материала.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Набор поставляется в общей упаковке — например, в несессере или чехле. Если нужна дополнительная индивидуальная упаковка, пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие, а для представительских подарков менеджер подберёт подарочную коробку.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, это основная задача страницы. Собираем базовый набор — подушка, маска для сна и беруши в чехле, средний — с несессером и биркой для багажа, расширенный — с пауэрбанком, термокружкой и пледом. Состав подбираем под бюджет и тип поездок.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России — в том числе на объекты вахтовых бригад — или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.
Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор дорожных наборов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Дорожные наборы с логотипом — практичный корпоративный подарок для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Такой комплект подходит для путешествий, командировок, отпусков и других поездок, а фирменное оформление превращает полезные дорожные аксессуары в часть корпоративного мерча. AEPRINT помогает подобрать дорожные наборы из актуального ассортимента и выполнить брендирование.
Дорожные наборы с логотипом
Брендированный дорожный набор объединяет несколько аксессуаров, которые могут пригодиться во время поездки. Такой формат позволяет создать готовый корпоративный подарок и оформить все элементы комплекта в едином стиле.
В зависимости от выбранного варианта в набор могут входить различные аксессуары для путешествий, в том числе подушки, маски для сна, наборы для ухода и другие изделия. Конкретный состав зависит от выбранного набора и актуального ассортимента.
Дорожные наборы как корпоративный подарок
Набор для путешествий подходит для поздравления сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Его можно использовать как подарок к празднику, памятной дате, профессиональному событию или в рамках корпоративной программы.
Для разных категорий получателей можно подобрать наборы различного состава и уровня. При этом все комплекты можно оформить в единой фирменной концепции компании.
Дорожные наборы для сотрудников
Брендированный набор можно использовать как корпоративный подарок сотрудникам, элемент welcome-набора или часть программы поощрения. Он особенно подходит для компаний, сотрудники которых часто ездят в командировки или путешествуют.
Для большой команды можно заказать единый тираж наборов с одинаковым оформлением. Для руководителей или отдельных категорий сотрудников можно подобрать другой вариант в рамках общей концепции.
Дорожные наборы для клиентов и партнёров
Подарочный набор для путешествий подходит для клиентов и деловых партнёров. Практичные дорожные аксессуары позволяют сделать корпоративный подарок более универсальным и использовать его за пределами офиса.
Для ключевых клиентов можно сформировать более презентационный комплект с индивидуальной упаковкой и дополнительными элементами. Конкретный состав подбирается с учётом актуального ассортимента и бюджета.
Дорожные наборы для командировок
Дорожный набор подходит для сотрудников, которые регулярно отправляются в командировки. Компактные аксессуары помогают организовать поездку и могут использоваться в самолёте, поезде, гостинице и других условиях путешествия.
Для компании можно сформировать единый набор для командировок и оформить его в корпоративном стиле. Это позволяет сделать практичный подарок частью внутреннего мерча.
Дорожные наборы для выставок и мероприятий
Брендированные наборы подходят для выставок, конференций, презентаций и других мероприятий. Их можно использовать как подарки участникам, клиентам и партнёрам.
Для конкретного события можно разработать отдельное оформление с логотипом организатора, названием мероприятия, датой или тематической графикой.
Брендирование дорожных наборов
AEPRINT предлагает разместить логотип или фирменную графику на изделиях, входящих в дорожный набор. Возможность и способ нанесения зависят от конкретного аксессуара, его материала, формы поверхности и особенностей макета.
Для всего комплекта можно разработать единый дизайн с использованием логотипа, фирменных цветов и других элементов визуальной идентичности компании.
При необходимости можно оформить не только отдельные изделия, но и упаковку набора. Это позволяет сделать весь подарок цельным и соответствующим фирменному стилю бренда.
Дорожные наборы с индивидуальным дизайном
Оформление можно разработать на основе существующего брендбука компании или создать специально под корпоративный проект. В дизайне можно использовать логотип, надписи, фирменную графику и тематические элементы.
Для разных мероприятий или рекламных кампаний можно создавать отдельные варианты оформления, сохраняя основные элементы фирменного стиля.
Дорожные наборы в корпоративном мерче
Набор для путешествий можно включить в коллекцию корпоративного мерча вместе с одеждой, сумками, аксессуарами и другими подарками. Это позволяет сформировать единый набор продукции для сотрудников или клиентов.
Состав корпоративного набора подбирается индивидуально в зависимости от аудитории, повода, тиража и бюджета проекта.
Изготовление дорожных наборов с логотипом
AEPRINT помогает подобрать дорожные наборы из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. Компания также принимает запросы на коммерческое предложение по заданным параметрам.
Дорожные наборы с логотипом можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, командировок, корпоративных мероприятий, выставок и подарочных программ. Конкретный вариант подбирается с учётом актуального ассортимента, состава набора, тиража, способа нанесения и бюджета проекта.