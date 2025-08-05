Крышки с логотипом
Крышки для банок и бутылок, укупорочные колпачки и декоративные крышки с печатью по верхней плоскости. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- На продукциилоготип на каждой упаковке
- Полноцветпечать по верхней плоскости
Крышки с логотипом на заказ
Делаем крышки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- На продукциилоготип на каждой упаковке
- Полноцветпечать по верхней плоскости
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем крышки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать крышки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на крышку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на крышку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают крышки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Пищевые производстваФирменная крышка на банке с продуктом.
- КофейниКрышки для стаканов навынос с логотипом.
- Фермерские брендыМёд, варенье, соленья в фирменной упаковке.
- НапиткиУкупорочный колпачок с брендом.
- HoReCaЕдиное оформление посуды навынос.
- МаркетплейсыУзнаваемая упаковка в общей выдаче.
- Подарочные наборыКрышка как часть фирменной упаковки.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать крышки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С крышками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Крышки с логотипом оптом
Крышки с логотипом оптом печатаем от 1 000 штук, срок от 7 дней. Пластиковые крышки для стаканов и банок с полноцветной печатью по всей поверхности. Тампопечать для простых логотипов, УФ-печать для фотографий и градиентов. Цвет крышки подбираем под фирменный стиль. Собственное производство в Екатеринбурге.
Крышка — самый недооценённый носитель в общепите: её видят при каждом глотке, она попадает в кадр на фото с кофе и уезжает с клиентом на улицу. При этом стоит копейки в тираже и заказывается вместе со стаканами, которые вы и так покупаете.
Под какую посуду
Крышки для бумажных стаканов делаем стандартных диаметров 80 и 90 мм под кофе и чай навынос. Крышки для банок и контейнеров идут на доставку еды, сладкие подарки и наборы, крышки для бутылок и фляг — как часть комплекта посуды с логотипом. Диаметр подбираем под вашу тару, поэтому при заказе укажите модель стакана или банки.
Печать
Простой знак в один-два цвета экономичнее печатать тампопечатью, особенно на больших тиражах. Полноцвет с градиентами и мелкими деталями даёт УФ-печать — дороже, но получается полноценное изображение. Печатаем по верхней плоскости крышки: именно её видно, когда стакан стоит на столе.
Для кого
В кофейнях и точках навынос крышка становится продолжением брендированного стакана. Службам доставки еды фирменная крышка на контейнере отличает их упаковку от чужой. Производители напитков и сладостей используют её как элемент упаковки продукта, а на мероприятиях — для кофе-брейка с символикой события.
Частые вопросы о крышках
Крышки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Крышки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от типа и диаметра крышки, способа печати и тиража: тампопечать простого знака в 1–2 цвета экономичнее, УФ-печать полноцветом дороже. В тираже крышка стоит недорого и заказывается вместе со стаканами. Рассчитаем под вашу тару, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Крышки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Печатаем по верхней плоскости крышки — именно её видно, когда стакан стоит на столе. Простой логотип в один-два цвета экономичнее наносить тампопечатью, особенно на больших тиражах. Полноцвет с градиентами и мелкими деталями даёт УФ-печать.
Крышки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Крышки с логотипом изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Срок зависит от тиража, вида и диаметра крышки и способа печати — тампопечать или УФ. Точный срок назовём после согласования макета и модели вашей тары.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию крышки — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер. Для подбора диаметра укажите модель стакана или банки.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, цвет самой крышки подбираем под фирменный стиль, а логотип печатаем в фирменных цветах — плашечными при тампопечати или полноцветом при УФ-печати. Так крышка становится продолжением брендированного стакана или банки.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Крышки обычно поставляются общей партией для использования на производстве или в точке продаж, а не как отдельный сувенир. Способ упаковки тиража под вашу логистику и хранение уточнит менеджер при расчёте заказа.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, крышка может стать частью фирменной упаковки подарочного набора — например, на банке с мёдом или вареньем. Можем заказать её вместе со стаканами и другой посудой с логотипом и собрать всё в один заказ.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Крышки с логотипом — оригинальный вариант брендированной продукции для бутылок и других ёмкостей. Фирменная крышка помогает дополнить упаковку товара логотипом компании, рекламным сообщением или другой графикой. AEPRINT изготавливает брендированные крышки для корпоративных, рекламных и промо-проектов.
Крышки с логотипом
Брендированные крышки позволяют использовать упаковку как дополнительный носитель фирменной символики. На поверхность можно нанести логотип компании, название бренда, слоган, контактную информацию или другую графику.
Крышки с фирменным оформлением подходят для рекламных кампаний, промопродукции, мероприятий и проектов, где важно сделать упаковку узнаваемой.
Крышки с логотипом на заказ
Крышки можно изготовить с индивидуальным оформлением под конкретный бренд или рекламную кампанию.
При подготовке заказа учитываются конструкция изделия, материал поверхности, размер области нанесения и особенности предоставленного макета.
Брендированные крышки для бутылок
Крышки с логотипом подходят для оформления бутылок с напитками и другой брендированной продукции.
Фирменное оформление позволяет дополнить внешний вид упаковки и использовать её как часть общей рекламной концепции компании.
Пластиковые крышки с логотипом
Пластиковые крышки подходят для брендирования продукции, когда необходимо нанести фирменную символику непосредственно на элемент упаковки.
На поверхность можно разместить логотип, надпись, рекламное сообщение или другую графику.
Металлические крышки с логотипом
Металлические крышки также могут использоваться в качестве элемента фирменного оформления упаковки.
Такое решение подходит для продукции, где внешний вид упаковки является частью визуальной коммуникации бренда.
Крышки с фирменной символикой
На крышках можно разместить различные элементы фирменного оформления: логотип, название компании, телефон, слоган, рекламную надпись или изображение.
Для сезонных и праздничных проектов можно использовать тематическую графику, связанную с конкретным событием или рекламной кампанией.
Крышки с печатью
Печать на крышках позволяет нанести фирменное изображение непосредственно на поверхность изделия.
Для изготовления крышек с принтом AEPRINT использует технологию тампопечати, которая подходит для нанесения логотипов и другой графики.
Крышки с тампопечатью
Тампопечать используется для нанесения логотипов, надписей и графических элементов на поверхность крышек.
Способ нанесения подбирается с учётом материала и конструкции конкретного изделия.
Рекламные крышки с логотипом
Брендированные крышки можно использовать как элемент рекламной продукции. Фирменная символика на упаковке помогает сделать бренд более заметным и поддерживает визуальную узнаваемость компании.
Крышки подходят для промоакций, рекламных кампаний и мероприятий, где брендированная упаковка является частью коммуникации с аудиторией.
Крышки для промоакций
Крышки с логотипом можно использовать при проведении рекламных акций и промомероприятий.
На изделии можно разместить не только логотип, но и короткое рекламное сообщение, слоган, контактные данные или призыв к действию.
Крышки для корпоративных мероприятий
Брендированные крышки подходят для корпоративных праздников, презентаций, выставок, конференций и других мероприятий.
Оформление можно адаптировать под фирменный стиль компании или визуальную концепцию конкретного события.
Крышки с индивидуальным дизайном
Для оформления можно использовать готовый логотип или разработать индивидуальный дизайн под задачу проекта.
На крышке может размещаться как лаконичная фирменная символика, так и более сложная рекламная графика, если это позволяет выбранный способ нанесения.
Крышки с надписью
Помимо логотипа, на крышки можно нанести название компании, телефон, слоган, рекламное сообщение, поздравление или другую текстовую информацию.
Это позволяет использовать крышку не только как элемент упаковки, но и как дополнительный рекламный носитель.
Крышки с рекламным изображением
На поверхности крышки можно разместить рисунок, фирменную графику или другую визуальную информацию.
Такое оформление подходит для рекламных и промо-проектов, где необходимо выделить продукцию среди аналогичных предложений.
Крышки с логотипом для бизнеса
Брендированные крышки подходят компаниям, которые хотят использовать упаковку своей продукции для дополнительного продвижения бренда.
Фирменная символика может быть выполнена в соответствии с корпоративным стилем и использоваться на всей партии продукции.
Крышки с логотипом оптом
Оптовое изготовление брендированных крышек подходит для рекламных кампаний, производства сувенирной продукции, промомероприятий и оформления большого тиража продукции.
Для всей партии можно использовать единый макет и одинаковое фирменное оформление.
Как выбрать крышки с логотипом
При выборе необходимо учитывать материал и конструкцию крышки, назначение продукции, необходимый тираж и требования к нанесению.
Также важно заранее определить размер и расположение логотипа или рекламного изображения, чтобы макет соответствовал возможностям выбранного изделия.
Изготовление крышек с логотипом
AEPRINT изготавливает брендированные крышки с логотипом для корпоративных, рекламных и промо-задач.
В зависимости от проекта можно использовать пластиковые или металлические варианты и нанести логотип, надпись, слоган, контактную информацию или другую графику.
Для брендирования крышек используется тампопечать. Можно предоставить готовый макет или обратиться за помощью в подготовке дизайна.
Для получения точного расчёта необходимо указать необходимый тираж, выбрать подходящий вариант крышек и предоставить логотип или требования к оформлению.