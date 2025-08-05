Дорожные сумки с логотипом оптом

Дорожные сумки с логотипом
Модели под ручную кладь и командировки: плотный материал, усиленные ручки, вышивка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейвышивка и печать
- Под ручную кладьгабариты для перелётов
- Вышивкапремиальный вид, не стирается
Дорожные сумки с логотипом — модели
Сумки на 40–80 литров: под ручную кладь, с колёсами и трансформеры-рюкзаки.
- Дорожная сумка Kezar арт. TWP707.175в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка от 3 600 ₽цена без нанесения
- Дорожная сумка XD Urban арт. TWP706.2901в наличии 5 000+ шт Отделение для ноутбука 16″ Тиснение или УФ-печать логотипа от 13 245 ₽цена без нанесения
- Сумка на колёсах Basic арт. TWP790.202в наличии 5 000+ шт На колёсах, выдвижная ручка Вышивка, шелкография или DTF от 5 790 ₽цена без нанесения
- Сумка дорожная Incluso арт. G16540.30в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 290 ₽цена без нанесения
- Сумка дорожная Route арт. O938538в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 989 ₽цена без нанесения
- Сумка дорожная Flugga арт. G19945.13в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Тиснение или УФ-печать логотипа от 1 890 ₽цена без нанесения
- Сумка дорожная Altro арт. G17293.10в наличии 1 000+ шт Водоотталкивающая ткань Тиснение или УФ-печать логотипа от 2 490 ₽цена без нанесения
- Сумка дорожная urbanPulse арт. G16226.40в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 990 ₽цена без нанесения
- Спортивная сумка Ribeiro арт. G18256.40в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 989 ₽цена без нанесения
- Чемодан Palma арт. U2220003Lв наличии 300+ шт На колёсах, выдвижная ручка УФ-печать или наклейка с логотипом от 4 170 ₽цена без нанесения
- Сумка на колесах Torber арт. O73519в наличии 500+ шт Водоотталкивающая ткань Тиснение или УФ-печать логотипа от 8 670 ₽цена без нанесения
- Дорожная сумка из экокожи арт. TWP707.061в наличии 1 000+ шт Вместительное основное отделение Тиснение или УФ-печать логотипа от 5 620 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни дорожных сумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Габариты под ручную кладь авиакомпаний
- Вышивка или печать логотипа
- Усиленные ручки и дно
- Подарочная упаковка под сумку
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем дорожные сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать дорожные сумки
- Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на дорожную сумку
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на дорожные сумки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают дорожные сумки
Брендированные дорожные сумки помогают в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать дорожные сумки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С дорожными сумками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Дорожные сумки с логотипом оптом
Производим дорожные сумки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Полиэстер 600D и оксфорд с пропиткой, объём 40–70 л, ручки и плечевой ремень, модели на колёсах. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
Дорожная сумка — подарок для командировок и поездок: с ней летают на объекты, ездят на выездные мероприятия и в отпуск. Логотип путешествует с владельцем через аэропорты и вокзалы. Компании берут её для сотрудников, которые много ездят, и как подарок верхнего уровня.
Под задачу
Сумку-трансформер со складным каркасом удобно хранить, модель на колёсах берут под тяжёлый багаж и длинные поездки. Сумка с плечевым ремнём на 40 л часто проходит как ручная кладь — для командировочных это важно. Срок службы определяют швы и молнии: дорожная сумка испытывает нагрузки сильнее любой другой.
Нанесение
Для деловых поездок подходит сдержанный вариант — вышивка или кожаная бирка с тиснением. Командным выездам и спортивным сборам делают крупный логотип. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о дорожных сумках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Дорожные сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге дорожные модели от 1 890 ₽ (Flugga) до 13 245 ₽ (XD Urban) без нанесения, стоимость вышивки или тиснения зависит от размера логотипа и тиража. Рассчитаем под вашу модель, макет бесплатно.
Дорожные сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Вышивка и печать занимают от 5 дней на своём производстве, точный срок зависит от модели и тиража. Если сумки нужны к командировке или выездному мероприятию, менеджер проверит возможность срочного заказа — под дату мероприятия делаем от 1 дня.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на дорожной сумке, производство запускаем только после утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Дорожные сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для деловых поездок подходит сдержанный вариант — вышивка или кожаная бирка с тиснением: вышивка не стирается и выглядит премиально. Для командных выездов и спортивных сборов делаем крупный логотип шелкографией. Подскажем способ под модель.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет дорожной сумки под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Для поездок чаще выбирают тёмные практичные цвета, а вышивку делаем нитками в фирменных оттенках. Результат покажем на визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем по всей России транспортными компаниями, доставку включаем в расчёт. Можно забрать сумки самовывозом с нашего производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Подберём дорожную модель под бюджет клиента, бесплатную визуализацию можно согласовать с заказчиком до запуска. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты для договора можно прислать менеджеру.