Дорожные сумки с логотипом оптом

Производим дорожные сумки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Полиэстер 600D и оксфорд с пропиткой, объём 40–70 л, ручки и плечевой ремень, модели на колёсах. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дорожная сумка — подарок для командировок и поездок: с ней летают на объекты, ездят на выездные мероприятия и в отпуск. Логотип путешествует с владельцем через аэропорты и вокзалы. Компании берут её для сотрудников, которые много ездят, и как подарок верхнего уровня.

Под задачу Сумку-трансформер со складным каркасом удобно хранить, модель на колёсах берут под тяжёлый багаж и длинные поездки. Сумка с плечевым ремнём на 40 л часто проходит как ручная кладь — для командировочных это важно. Срок службы определяют швы и молнии: дорожная сумка испытывает нагрузки сильнее любой другой. Нанесение Для деловых поездок подходит сдержанный вариант — вышивка или кожаная бирка с тиснением. Командным выездам и спортивным сборам делают крупный логотип. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.