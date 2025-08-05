Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
ТекстильСпортивная формаЗонты и рюкзакиТехнология 06 / 15

Термоперенос

Термоперенос — это нанесение логотипа термоплёнкой (флекс): изображение вырезается плоттером из цветной плёнки и припрессовывается к ткани при 150–160 °C. Способ для номеров, имён и логотипов в 1–2 цвета на форме, спецодежде, зонтах и рюкзаках — от 10 штук, с эффектами металлик, зеркало, светоотражение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Термоперенос в AEPRINT: от 10 шт, от 140 ₽ за нанесение (до 150 см², от 500 шт; 201 ₽ при 10 шт), срок от 2 дней, 1–2 цвета плёнки, элемент от 2,5 мм, стойкость ПВХ-плёнки до 80 °C. Хлопок, синтетика, нейлон, зонты, бейсболки, рюкзаки. Минимальный заказ 2 000 ₽.

Рассчитать тираж Смотреть цены
  • от 10 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • 1–2 цветаплёнка + спецэффекты
  • от 140 ₽за штуку, до 150 см², от 500 шт
Как флекс режется, выбирается и переносится на форму
0:30Как флекс режется, выбирается и переносится на формуВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Плоттер, выборка, пресс — шесть шагов

Термоперенос не требует форм, но требует рук: каждый элемент выбирается вручную, поэтому цена зависит от площади и сложности, а не от тиража. Зато любой номер и имя — без доплаты за смену макета.

  1. Термоперенос: Макет
    01Макет

    Вектор зеркалим и раскладываем по цветам плёнки — один цвет, один слой

  2. Термоперенос: Резка
    02Резка

    Режущий плоттер вырезает контур из плёнки с точностью 0,1 мм

  3. Термоперенос: Выборка
    03Выборка

    Вручную снимаем лишнюю плёнку — остаётся рисунок на подложке

  4. Термоперенос: Позиционирование
    04Позиционирование

    Совмещаем с шаблоном на изделии; для номеров — по разметке

  5. Термоперенос: Термопрессование
    05Термопрессование

    Термопресс 150–160 °C, 15 секунд — клеевой слой входит в ткань

  6. Термоперенос: Съём и контроль
    06Съём и контроль

    Снимаем подложку, при двух цветах повторяем; проверяем и упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Термоперенос — правильный выбор
  • Номера и имена на формеКаждое изделие со своим номером — режем из плёнки без доплаты за смену макета
  • СпецэффектыМеталлик, зеркало, глиттер, светоотражение, 3D-пуф, хамелеон — то, чего не даст краска
  • Малые тиражи от 10 штукНет форм и трафаретов — 10 футболок для команды стоят адекватно
  • Нейлон, зонты, рюкзаки, бейсболкиПлёнка держится там, куда не заходит печатный стол шелкографии
  • СтойкостьПВХ-плёнка выдерживает стирку до 80 °C — спецодежда и форма
Лучше взять другое
  • Полноцвет и фотоПлёнка одноцветная; фото и градиенты — DTF-печать
  • Мелкие деталиЭлементы тоньше 2,5 мм не выберутся из плёнки — DTF или шелкография
  • Тираж от 300 с простым логотипомШелкография от 48 ₽ против 140–200 ₽ у плёнки
  • Твёрдые изделияПластик, металл, стекло — УФ-печать или тампопечать
  • Сплошная заливка на всю спинуБольшая плёнка не дышит и ощущается на теле — шелкография водной краской
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит термоперенос

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия, за 1 цвет плёнки. Зависит от площади изображения и тиража; второй цвет считается как второе нанесение.

Площадь изображения
Крупные форматы
Плёнка
Тираж50 шт
10501002005001 000
до 150 см²флекс ПВХфутболки, худи50 шт
176 ₽за штуку

8 800 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Второй цвет плёнки
второе нанесение
Зонты, бейсболки, рюкзаки
+30 %
Номера и имена
без доплаты
Макет и пробный перенос
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальная сумма заказа 2 000 ₽.

Полный прайс по площади

₽ за штуку, 1 цвет · тираж × площадь · мин. заказ 2 000 ₽
Совет технолога

Термоперенос почти не дешевеет с тиражом (201 → 167 ₽ на 10 → 500 шт): труд выборки одинаков на каждой штуке. Поэтому он выигрывает на малых тиражах и персонализации, а от 300 одинаковых футболок с логотипом считайте шелкографию. Светоотражающую плёнку берите на спецодежду — это не декор, а требование ГОСТ 12.4.281.

До 150 см²логотип на груди, рукаве
ТИРАЖ, ШТДО 100 СМ²ДО 150 СМ²ТИРАЖ ≤100
102012542 010
501901769 500
20017815435 600
50016714083 500
1 000по запросупо запросу
300–600 см²номер на спине, крупный логотип
ТИРАЖ, ШТДО 300 СМ²ДО 600 СМ²ТИРАЖ ≤300
102402672 400
5022725111 350
20021423742 800
500200221100 000
1 000по запросупо запросу
1 200–2 400 см²спина целиком, зонты
ТИРАЖ, ШТДО 1 200 СМ²ДО 2 400 СМ²ТИРАЖ ≤1 200
10311по запросу3 110
5029342814 650
20027640155 200
500259380129 500
1 000по запросупо запросу
  • Второй цвет плёнкисчитается как второе нанесение
  • Зонты, бейсболки, рюкзаки+30 %
  • Спецплёнкипо запросу
  • Мин. сумма заказа2 000 ₽
  • Изделие заказчикада, после пробы на ткани
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Вектор в кривыхPDFCDRAISVG

    Контуры замкнуты, без наложений; шрифты в кривых

  • 1–2 цвета по каталогу плёнки

    Цвет — из палитры флекса, не CMYK; укажите номер плёнки или ближайший Pantone

  • Элемент от 2,5 мм

    Линия от 1 мм, отверстия в буквах от 2 мм — иначе не выберется из плёнки

  • Без градиентов и полутонов

    Только сплошные заливки; фото и переходы — DTF

  • Размер 1:1, до 2 400 см²

    Для номеров — список размеров и позиций по изделиям

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Футболка · PDF Бейсболка · PDF Зонт, клин · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны переноса на форме и аксессуарах
Номер на спине
до 25 × 35 см
Имя над номером
до 30 × 8 см
Логотип на груди
до 10 × 10 см
Бейсболка, фронт
до 10 × 5 см

Нет макета? Отрисуем логотип и разложим номера по списку бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы перенесли

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Джерси с номерами · 25 шт: термоперенос, работа AEPRINTДжерси с номерами · 25 шт
  • Металлик на худи. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTМеталлик на худи
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах
06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под термоперенос

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:ВетровкиЖилетыШарфыФартукиМанишкиЧехлыФлаги

Термоперенос логотипа в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

Термопереносот 10 шт1–2 цветадо 80 °C

Термоперенос (флекс-печать, плёночный перенос) — нанесение логотипа, номеров и имён на текстиль термоплёнкой: изображение вырезается режущим плоттером из цветной плёнки, вручную выбирается и припрессовывается к ткани термопрессом при 150–160 °C. Работает на хлопке, синтетике, нейлоне и кожзаме — на спортивной форме, спецодежде, зонтах, бейсболках, рюкзаках и ветровках, куда не заходит шелкография. Плёнки: флекс ПВХ (стирка до 80 °C), полиуретан, металлик, зеркало, глиттер, светоотражающая, 3D-пуф, хамелеон. Минимальный тираж 10 штук, элемент от 2,5 мм. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.

Как считается цена

Стоимость зависит от площади изображения и тиража, за 1 цвет плёнки: до 100 см² — 201 ₽ при 10 шт и 167 ₽ при 500; до 150 см² — 254 → 140 ₽; до 300 см² — 240 → 200 ₽; до 600 см² — 267 → 221 ₽; до 1 200 см² — 311 → 259 ₽; до 2 400 см² — 428 → 380 ₽. Второй цвет — второе нанесение. Зонты, бейсболки и рюкзаки +30 %. Номера и имена — без доплаты. Минимальная сумма заказа 2 000 ₽.

T
Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за режимы пресса и выборку

Частые вопросы о термопереносе

01

Какой минимальный тираж термопереноса?

От 10 штук при минимальной сумме заказа 2 000 ₽. Форм нет, поэтому один комплект формы с номерами — нормальный заказ.

02

На какие ткани переносится флекс?

Хлопок, полиэстер, смесовые, нейлон, софтшелл, кожзам. Ткани с водоотталкивающей пропиткой требуют пробного переноса — делаем бесплатно.

03

Сколько цветов можно перенести?

Обычно 1–2 цвета плёнки; каждый цвет — отдельный слой и нанесение. Для многоцветных и фото — DTF-печать.

04

Переносите ли на изделия заказчика?

Да, на давальческом сырье после пробы на одном изделии.

05

Какой макет нужен?

Вектор в кривых (PDF, CDR, AI, SVG), сплошные заливки без градиентов, элемент от 2,5 мм, линия от 1 мм, цвет по каталогу плёнки, размер 1:1. Для номеров — список.

06

Сколько стоит номер на спине джерси?

Номер до 300 см²: 240 ₽ при 10 шт, 227 ₽ при 50, 214 ₽ при 200. Имя над номером — второе нанесение до 100 см². Стоимость джерси считается отдельно.

07

Чем термоперенос отличается от DTF?

Термоперенос — это вырезанная одноцветная плёнка: плотный цвет, металлик и другие спецэффекты, выдерживает стирку до 80 °C. DTF печатает полноцвет и доступен от 10 штук, но стирать его можно при 40 °C, а металлика в нём нет.

08

Сколько держится флекс при стирке?

ПВХ-флекс — до 80 °C, полиуретановый — до 60 °C, десятки стирок при соблюдении режима. Стирать наизнанку, не отбеливать, не гладить по плёнке.

09

Есть ли светоотражающая плёнка для спецодежды?

Да, светоотражающая и флуоресцентная плёнка для сигнальной спецодежды, а также металлик, зеркало, глиттер, 3D-пуф и хамелеон. Спецплёнки считаем по запросу.

Чаще всего термоперенос флекс плёнкой используют для нанесения изображения на текстильные изделия: футболки, толстовки, рюкзаки и т. д. Но с помощью неё можно наносить изображения и на изделия из других материалов. Главная особенность флекс-нанесения — это многообразие используемых техник и возможность печати на любых участках изделия.

Минимальная стоимость термопереноса на футболки и толстовки — 2000р. Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценой, в зависимости от площади нанесения и тиража.

Тираж/Площадь до 100 см2 до 150 см2 формат А6 до 300 см2 формат А5 до 600 см2 формат А4 до 1200 см2 до 2400 см2
от 10 шт. 201 254 240 267 311 2449
от 50 шт. 190 176 227 251 293 428
от 200 шт. 178 154 214 237 276 401
от 500 шт. 167 140 200 221 259 380

Печать на зонтах, бейсболках и рюкзаках повысит стоимость на 30%.

Флекс-пленку наносят по тому же принципу, что и другие виды термопереноса. Сначала изображение печатают на промежуточном носителе: специальной плёнке с клеящим слоем. Затем его вырезают по контуру плоттерным ножом и убирают вручную мелкие фрагменты, которые не были предусмотрены макетом. После этого изделие и плёнку с изображением кладут под термопресс и нагревают под температурой от 140° до 200° в течение 5-15 секунд.

Плёнка может быть сделана из ПВХ или полиуретана. Плёнки из ПВХ обычно более плотные и стоят дешевле и не подходят для переноса изображений с высокой степенью детализации. Зато потом изделия с такой плёнкой можно стирать при 80° градусах и более. Плёнки из полиуретана — тоньше и позволяют перенести на поверхность сложные изображения с большим количеством мелких деталей, но изделия будут требовать более бережного обращения. Что же касается фактуры и эффектов, то плёнки помимо стандартных бывают:

  • Металлизированными;
  • Зеркальными;
  • Глиттерными;
  • Светоотражающими;
  • Объемными;
  • С 3D эффектом;

  • С эффектом “хамелеон” (меняют цвет в зависимости от освещения);

  • Разнообразие визуальных эффектов;

  • Печать на любых участках изделия;
  • Быстрая скорость изготовления;

  • Надежность и стойкость.

  • Минимальная возможная толщина и длина элементов — 2,5 мм;

  • Максимальная температура стирки готовых изделий — 30°, гладить только с изнаночной стороны.

Большой ассортимент флекс-плёнок и возможность сочетать их между собой делают флексографию уникальным методом нанесения. Кроме того, её можно сочетать и с другими видами печати. Другим плюсом является возможность перенести изображение на любой участок изделия: рукава, зону у воротника, хлястик и прочие. Помимо этого — важным плюсом является высокая скорость изготовления. Но есть и минусы: высокая стоимость, особенно при больших тиражах, а также невозможность нанесения элементов толщиной менее 2-3 мм.

Коды Описание
F1 Нанесение плёнкой стандартной толщины (50 мкрн)
F2 Нанесение светоотражающей или декоративной плёнкой, а также плёнкой толще 50 мкрн.
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.