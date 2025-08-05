Чаще всего термоперенос флекс плёнкой используют для нанесения изображения на текстильные изделия: футболки, толстовки, рюкзаки и т. д. Но с помощью неё можно наносить изображения и на изделия из других материалов. Главная особенность флекс-нанесения — это многообразие используемых техник и возможность печати на любых участках изделия.
Минимальная стоимость термопереноса на футболки и толстовки — 2000р.
Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценой, в зависимости от площади
нанесения и тиража.
|Тираж/Площадь
|до 100 см2
|до 150 см2 формат А6
|до 300 см2 формат А5
|до 600 см2 формат А4
|до 1200 см2
|до 2400 см2
|от 10 шт.
|201
|254
|240
|267
|311
|2449
|от 50 шт.
|190
|176
|227
|251
|293
|428
|от 200 шт.
|178
|154
|214
|237
|276
|401
|от 500 шт.
|167
|140
|200
|221
|259
|380
Печать на зонтах, бейсболках и рюкзаках повысит стоимость на 30%.
Флекс-пленку наносят по тому же принципу, что и другие виды термопереноса.
Сначала изображение печатают на промежуточном носителе: специальной плёнке с клеящим
слоем.
Затем его вырезают по контуру плоттерным ножом и убирают вручную мелкие фрагменты,
которые не были предусмотрены макетом.
После этого изделие и плёнку с изображением кладут под термопресс и нагревают под
температурой от 140° до 200° в течение 5-15 секунд.
Плёнка может быть сделана из ПВХ или полиуретана.
Плёнки из ПВХ обычно более плотные и стоят дешевле и не подходят для переноса
изображений с высокой степенью детализации.
Зато потом изделия с такой плёнкой можно стирать при 80° градусах и более.
Плёнки из полиуретана — тоньше и позволяют перенести на поверхность сложные изображения
с большим количеством мелких деталей,
но изделия будут требовать более бережного обращения.
Что же касается фактуры и эффектов, то плёнки помимо стандартных бывают:
- Металлизированными;
- Зеркальными;
- Глиттерными;
- Светоотражающими;
- Объемными;
- С 3D эффектом;
-
С эффектом “хамелеон” (меняют цвет в зависимости от освещения);
-
Разнообразие визуальных эффектов;
- Печать на любых участках изделия;
- Быстрая скорость изготовления;
-
Надежность и стойкость.
-
Минимальная возможная толщина и длина элементов — 2,5 мм;
- Максимальная температура стирки готовых изделий — 30°, гладить только с
изнаночной стороны.
Большой ассортимент флекс-плёнок и возможность сочетать их между собой делают
флексографию уникальным методом нанесения.
Кроме того, её можно сочетать и с другими видами печати. Другим плюсом является
возможность перенести изображение на любой участок изделия: рукава, зону у воротника,
хлястик и прочие. Помимо этого — важным плюсом является высокая скорость изготовления.
Но есть и минусы: высокая стоимость, особенно при больших тиражах, а также невозможность
нанесения элементов толщиной менее 2-3 мм.
|Коды
|Описание
|F1
|Нанесение плёнкой стандартной толщины (50 мкрн)
|F2
|Нанесение светоотражающей или декоративной плёнкой, а также плёнкой толще 50 мкрн.