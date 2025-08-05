Гейзерные кофеварки с логотипом оптом

Производим гейзерные кофеварки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Алюминий и нержавеющая сталь, объём на 3–9 чашек, подходят для газа и индукции. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Гейзерная кофеварка — подарок для тех, кто варит кофе дома или на даче: предмет с характером, который используют по выходным и в отпуске. Для компании это способ попасть в личное пространство получателя, где обычный офисный сувенир не работает.

Объём и совместимость Кофеварка на 3 чашки компактная, для одного-двух человек; на 6 — универсальный семейный объём; на 9 и больше берут для компании и дачи. Важно: гейзерная кофеварка варит только тот объём, на который рассчитана, наполовину её не заполнить — кофе получится неправильным. И ещё одно уточнение до заказа: алюминиевые модели не работают на индукционной плите, стальные работают везде. Нанесение По корпусу делаем лазерную гравировку: логотип в цвете металла не стирается ни от нагрева, ни от мытья. Площадь ограничена гранями корпуса, поэтому макет упрощаем до знака. Печать на кофеварке не применяем — она регулярно нагревается, и краска не выдержит. В наборе Кофеварку дарят в комплекте с кофе, кружками или кофером — собираем набор в общей коробке с ложементом. Для подарков клиентам ресторанной и кофейной отрасли это предмет прямо из их контекста.