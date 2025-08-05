Гейзерные кофеварки с логотипом
Нанесение логотипа на гейзерные кофеварки из алюминия и стали: лазерная гравировка по корпусу. Статусный подарок партнёрам и любителям кофе.
- От 30 штукминимальный тираж кофеварок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Гейзерные кофеварки с логотипом на заказ
Выберите объём и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Кофеварка Fanky 3 в 1 арт. G13881.00в наличии 1 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 084 ₽цена без нанесения
- Кофеварка Coffee Mate арт. O875600в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Сублимация или деколь от 1 923 ₽цена без нанесения
- Кофемолка Alegría арт. O627021в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Сублимация или деколь от 1 684 ₽цена без нанесения
- Турка Istanbul арт. O821380в наличии 1 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка или УФ-печать от 549 ₽цена без нанесения
- Кофемолка ручная Malena арт. G13407.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 990 ₽цена без нанесения
- Турка Kaffi арт. G17946.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 540 ₽цена без нанесения
- Гейзерная кофеварка Verona арт. G13404.00в наличии 500+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 3 024 ₽цена без нанесения
- Электрокофемолка Capriccio арт. G17614.60в наличии 500+ шт Регулировка помола Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 990 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кофеварок и турок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Алюминиевые и стальные модели на 3, 6 и 9 чашек
- Лазерная гравировка по корпусу — не стирается при нагреве
- Подарочная коробка и наборы с кофе и чашками
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем гейзерные кофеварки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать гейзерную кофеварку под задачу
- 01Объём
На 3 чашки — личный подарок. На 6 и 9 — для офисной кухни и переговорной.
- 02Материал
Алюминий легче и дешевле. Сталь работает на индукции и выглядит дороже.
- 03Нанесение
Только лазерная гравировка: печать не выдержит нагрев корпуса.
- 04Комплектация
Кофе, чашки и подарочная коробка — собираем набор под задачу.
Как нанести логотип на кофеварку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж кофеварок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на кофеварки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на кофеварку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают гейзерные кофеварки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамСтатусный подарок, который используют каждое утро
- Топ-менеджерамСтальная модель с гравировкой в подарочной коробке
- Для офисных кухоньКофе для команды без капсул и кофемашины
- Подарочные наборыКофеварка с зерновым кофе и чашками в одной коробке
- Для кофеенМерч заведения для гостей и постоянных клиентов
- Корпоративные подаркиЗаметный подарок к профессиональным праздникам
- Юбилеи компанииПамятный предмет с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать гейзерные кофеварки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём кофеваркина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кофеварками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Гейзерные кофеварки с логотипом оптом
Производим гейзерные кофеварки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Алюминий и нержавеющая сталь, объём на 3–9 чашек, подходят для газа и индукции. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Гейзерная кофеварка — подарок для тех, кто варит кофе дома или на даче: предмет с характером, который используют по выходным и в отпуске. Для компании это способ попасть в личное пространство получателя, где обычный офисный сувенир не работает.
Объём и совместимость
Кофеварка на 3 чашки компактная, для одного-двух человек; на 6 — универсальный семейный объём; на 9 и больше берут для компании и дачи. Важно: гейзерная кофеварка варит только тот объём, на который рассчитана, наполовину её не заполнить — кофе получится неправильным. И ещё одно уточнение до заказа: алюминиевые модели не работают на индукционной плите, стальные работают везде.
Нанесение
По корпусу делаем лазерную гравировку: логотип в цвете металла не стирается ни от нагрева, ни от мытья. Площадь ограничена гранями корпуса, поэтому макет упрощаем до знака. Печать на кофеварке не применяем — она регулярно нагревается, и краска не выдержит.
В наборе
Кофеварку дарят в комплекте с кофе, кружками или кофером — собираем набор в общей коробке с ложементом. Для подарков клиентам ресторанной и кофейной отрасли это предмет прямо из их контекста.
Частые вопросы о гейзерных кофеварках
Какой минимальный тираж кофеварок?
От 30 штук. Гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Какой объём кофеварки выбрать?
Кофеварка на 3 чашки компактная — личный подарок для одного-двух человек. На 6 чашек — универсальный семейный объём, на 9 и больше берут для офисной кухни, переговорной и дачи. Учтите, что гейзерная кофеварка варит только тот объём, на который рассчитана.
Гейзерные кофеварки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Лазерная гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт., 68 ₽ от 300 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости кофеварки. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.
Почему нельзя нанести печать вместо гравировки?
Гейзерная кофеварка регулярно нагревается на плите, и краска такого не выдержит. Лазерная гравировка даёт логотип в цвете металла, который не стирается ни от нагрева, ни от мытья. Поэтому на кофеварки наносим только гравировку.
Подходит ли кофеварка для индукции?
Стальные модели работают на индукции и на любых плитах, а алюминиевые на индукционной плите не работают. Алюминий легче и дешевле, сталь выглядит дороже. Уточните тип плиты у получателей — подберём подходящий материал.
Гейзерные кофеварки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. На большие тиражи и сборку подарочных наборов закладывайте до 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли наборы с кофе и чашками?
Да, собираем кофеварку в набор с кофе, чашками, кружками или кофером в общей коробке с ложементом. Для подарков клиентам ресторанной и кофейной отрасли это предмет прямо из их контекста. Состав и стоимость рассчитаем под ваш бюджет.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём объём, материал и комплектацию под задачу и бюджет. В каталоге есть также турки, ручные и электрические кофемолки — их можно включить в кофейный набор. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.