Вечные карандаши с логотипом оптом

Производим вечные карандаши с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлический стержень-сплав оставляет след на бумаге без грифеля и не требует заточки, корпус из алюминия, дерева или пластика. Лазерная гравировка, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Вечный карандаш пишет годами без заточки и без замены стержня: сплав на кончике оставляет след на бумаге, как графит. Для компании это подарок с понятной историей — «пишет всегда» — и экологичный аргумент: без древесины и расходников.

Как пишет Наконечник из специального сплава оставляет на бумаге серый след, похожий на карандашный. Линия чуть светлее графитовой и не стирается ластиком так же легко. Ресурс — десятки километров линии, поэтому на практике карандаш не заканчивается. Для набросков, пометок и заметок подходит полностью, для черчения — нет. Нанесение и позиционирование Гравировка по алюминиевому и деревянному корпусу не стирается. Вечный карандаш хорошо работает для экологичных программ и как необычный подарок, который вызывает вопрос «а как это пишет?» — это повод для разговора о бренде. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.