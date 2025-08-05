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Вечные карандаши с логотипом

Пишут металлическим наконечником без грифеля и заточки. Необычный эко-сувенир, который не заканчивается. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • Без заточкипишет металлический наконечник
  • Гравировкапо корпусу, не стирается
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Вечные карандаши с логотипом — AEPRINT
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Вечные карандаши с логотипом — модели

Металлические и деревянные корпуса с несменяемым наконечником из сплава.

  • Ручка и карандаш Diptych с логотипом
    Ручка и карандаш Diptych арт. G20129.60в наличии 100 000+ шт Пишет без заточки Тампопечать или УФ-печать Пластик6 цв. от 76 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Recycled с логотипом
    Вечный карандаш Recycled арт. O77581.08в наличии 50 000+ шт Пишет без заточки Тампопечать или гравировка Бумага5 цв. от 52 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш P20 с логотипом
    Вечный карандаш P20 арт. HG32811/28в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Тампопечать или гравировка Бумага5 цв. от 47 ₽цена без нанесения
  • Ручка и карандаш Vega с логотипом
    Ручка и карандаш Vega арт. V3035.08в наличии 50 000+ шт Пишет без заточки Тампопечать или УФ-печать Пластик6 цв. от 60 ₽цена без нанесения
  • Ручка и карандаш Eternity с логотипом
    Ручка и карандаш Eternity арт. 1530.03в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Лазерная гравировка Металл5 цв. от 157 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Tricore с логотипом
    Вечный карандаш Tricore арт. G17689.60в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка Металл4 цв. от 175 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Quarta с логотипом
    Вечный карандаш Quarta арт. G17690.50в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка Металл4 цв. от 267 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Eternal с логотипом
    Вечный карандаш Eternal арт. O11535.00в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка Металл6 цв. от 215 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Goya с логотипом
    Вечный карандаш Goya арт. O11584.07в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Лазерная гравировка Металл4 цв. от 272 ₽цена без нанесения
  • Ручка и карандаш Van Gogh с логотипом
    Ручка и карандаш Van Gogh арт. O21023.02в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Лазерная гравировка Металл9 цв. от 368 ₽цена без нанесения
  • Ручка-карандаш Split с логотипом
    Ручка-карандаш Split арт. OG7461-3в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Лазерная гравировка Алюминий3 цв. от 94 ₽цена без нанесения
  • Вечный карандаш Sicily с логотипом
    Вечный карандаш Sicily арт. O11536.07в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка Переработ. алюминий4 цв. от 266 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни вечных карандашей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Пишет без грифеля и не требует заточки
    • Гравировка по металлу и дереву
    • Подарочный футляр под карандаш
    • Комплект с блокнотом на подарок
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Вечные карандаши с логотипом: ещё модель 1Вечные карандаши с логотипом: ещё модель 2Вечные карандаши с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем вечные карандаши на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать вечные карандаши

  • 01Материал

    Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.

  • 02Тираж

    До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.

  • 03Нанесение

    Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.

  • 04Цвет корпуса

    Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.

Как нанести логотип на вечный карандаш

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 50 шт.от 2,9 ₽/штпластик1–2 цветаот 3 днеймассовые тиражи и промо
Гравировкаот 50 шт.от 25 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 3 днейделовые подарки и VIP
Круговая 360°от 50 шт.от 56 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейлоготип по всей окружности
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 3 днейсложные цветные логотипы
3+ цветаот 200 шт.по запросупластик3 и болееот 5 днеймногоцветные фирменные знаки
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметалл, деревоцвет материалаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
  • Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
  • Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати

Цены на нанесение на вечный карандаш

Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.

Прайс-лист PDF
ТиражТампо 1 цветТампо 2 цветаГравировкаКруговая 360°Доп. см²
от 200 шт
от 300 шт
от 500 шт
от 1 000 шт
от 3 000 шт по запросупо запросупо запросу
от 10 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать

УФ-печать, Переменные — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
  • Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
  • Сигнальный образец300–2 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают вечные карандаши

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо-раздачаСамый массовый носитель бренда: выставки, точки продаж, конференции.
  • Welcome packРучка в наборе новичку вместе с блокнотом и ежедневником.
  • Деловые подаркиМеталлическая модель с гравировкой в футляре партнёрам.
  • КонференцииКомплект участника: ручка, блокнот, бейдж, сумка.

  • Для офисаФирменные ручки на ресепшн, в переговорные и сотрудникам.
  • ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
  • Мерч-шопыНедорогая позиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды ручек и карандашей

Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.

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Как заказать вечные карандаши

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С вечными карандашами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Вечные карандаши с логотипом оптом

Производим вечные карандаши с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлический стержень-сплав оставляет след на бумаге без грифеля и не требует заточки, корпус из алюминия, дерева или пластика. Лазерная гравировка, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Вечный карандаш пишет годами без заточки и без замены стержня: сплав на кончике оставляет след на бумаге, как графит. Для компании это подарок с понятной историей — «пишет всегда» — и экологичный аргумент: без древесины и расходников.

Как пишет

Наконечник из специального сплава оставляет на бумаге серый след, похожий на карандашный. Линия чуть светлее графитовой и не стирается ластиком так же легко. Ресурс — десятки километров линии, поэтому на практике карандаш не заканчивается. Для набросков, пометок и заметок подходит полностью, для черчения — нет.

Нанесение и позиционирование

Гравировка по алюминиевому и деревянному корпусу не стирается. Вечный карандаш хорошо работает для экологичных программ и как необычный подарок, который вызывает вопрос «а как это пишет?» — это повод для разговора о бренде. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о вечных карандашах

Вечные карандаши с логотипом: какой минимальный тираж?

От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.

Вечные карандаши с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Тампопечать в один цвет — от 10,5 ₽ за штуку при тираже от 200 штук и до 2,9 ₽ от 10 000 штук, до 199 штук — 2 500–3 800 ₽ за тираж. Лазерная гравировка — от 36 ₽ при 200 штуках до 25 ₽ от 1 000, круговая 360° — от 56 ₽. Цены за нанесение, сами карандаши от 47 ₽.

Сколько времени занимает производство?

Тампопечать, гравировка и УФ-печать занимают от 3 дней на нашем производстве. Круговая гравировка 360°, печать в 3 и более цвета и переменные данные — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и модели, менеджер назовёт его при расчёте.

Сделаете сигнальный образец?

Да, делаем сигнальный образец до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Макет и визуализация бесплатны и согласуются заранее, так что вы увидите результат ещё до образца.

Можно нанести логотип в несколько цветов?

Да, тампопечать делаем в 1–2 цвета, печать в 3 и более цвета считается отдельно от 200 штук, стоимость согласуем под макет. Для полноцветных логотипов с градиентами подходит УФ-печать на плоских участках корпуса. Учтите: печать белым по тёмному корпусу идёт с коэффициентом 1,3.

Чем гравировка лучше печати?

Гравировка по металлу и дереву даёт логотип в цвете материала и не стирается — это вариант для деловых подарков и VIP. Круговая гравировка наносится по всей окружности корпуса. Печать выбирают, когда нужен фирменный цвет или массовый тираж по более низкой цене.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Да, цвет корпуса подбираем под фирменный стиль из доступных вариантов — пластик, алюминий или дерево. Пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку. На тёмном корпусе печать белым считается с коэффициентом 1,3.

Сделаете именные ручки сотрудникам?

Да, наносим имена и должности на каждое изделие — переменные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене, от 50 штук и от 5 дней. Для именных подарков лучше всего подходит гравировка по металлу или дереву. Список имён пришлите таблицей.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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