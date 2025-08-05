Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор картхолдеров в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Картхолдер с логотипом — компактный корпоративный аксессуар для хранения банковских карт, визиток и других карт стандартного формата. Брендированный картхолдер подходит для сотрудников, клиентов и партнёров, корпоративных подарков, welcome pack, выставок и деловых мероприятий. AEPRINT помогает подобрать модель под тираж и бюджет и выполнить нанесение логотипа.

Картхолдер с логотипом

Картхолдер с логотипом подходит компаниям, которым нужен небольшой и практичный аксессуар с фирменным оформлением. На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую графику.

Картхолдер удобно использовать для банковских карт, визиток и других карточек подходящего формата. Конкретная вместимость зависит от выбранной модели.

Картхолдеры с логотипом оптом

Оптовые картхолдеры подходят для корпоративного мерча, рекламных кампаний, подарков клиентам и партнёрам, выставок и деловых мероприятий.

Для большого тиража можно выбрать одну модель и оформить всю партию единым логотипом или фирменным дизайном.

Картхолдеры для банковских карт

Картхолдер предназначен для хранения банковских карт и других пластиковых карт подходящего формата. Компактный размер позволяет использовать его как самостоятельный аксессуар или дополнение к кошельку и сумке.

Перед заказом необходимо учитывать количество карт, которое планируется хранить в выбранной модели.

Картхолдеры для визиток

Картхолдер можно использовать для хранения визиток и других карточек аналогичного формата.

Брендированный вариант подходит для сотрудников, менеджеров по продажам, участников конференций и деловых мероприятий.

Картхолдеры для сотрудников

Картхолдер с логотипом можно включить в корпоративный мерч сотрудников или welcome pack нового сотрудника.

Для команды можно заказать единый тираж с одинаковым фирменным оформлением.

Картхолдеры для клиентов и партнёров

Брендированный картхолдер подходит как небольшой корпоративный подарок клиентам и деловым партнёрам.

Его можно использовать самостоятельно или добавить в подарочный набор вместе с ручкой, ежедневником, блокнотом и другими аксессуарами.

Картхолдеры для корпоративных подарков

Компактный картхолдер подходит для корпоративных подарочных программ, профессиональных праздников, деловых мероприятий и промоакций.

Для разных получателей можно выбрать несколько моделей в рамках одного фирменного оформления.

Картхолдеры для выставок и конференций

Брендированные картхолдеры можно использовать в качестве сувенира для участников выставок, форумов, конференций и презентаций.

Компактный формат позволяет включить картхолдер в набор участника вместе с блокнотом, ручкой и другой сувенирной продукцией.

Картхолдеры для деловых мероприятий

Картхолдер подходит для деловых встреч, презентаций, корпоративных мероприятий и других событий, где используются визитки и карточки.

Логотип на изделии позволяет оформить аксессуар в соответствии с фирменным стилем компании.

Кожаные картхолдеры с логотипом

Кожаные и модели из материалов, имитирующих кожу, подходят для тех, кому нужен более классический внешний вид корпоративного аксессуара.

Материал и характеристики необходимо уточнять по конкретной модели из каталога.

Картхолдеры из алюминия

В ассортименте AEPRINT также представлены алюминиевые картхолдеры. Такой вариант подходит для корпоративного мерча и деловых подарков.

Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.

Картхолдеры для 3 пластиковых карт

Для небольшого количества карт можно выбрать компактную модель, рассчитанную на хранение трёх пластиковых карт.

В каталоге AEPRINT представлен картхолдер для 3 пластиковых карт Favor.

Картхолдеры с индивидуальным дизайном

Фирменное оформление картхолдера можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.

В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, надписи и другие графические элементы.

Нанесение логотипа на картхолдеры

AEPRINT выполняет брендирование сувенирной продукции различными технологиями. Для картхолдеров способ нанесения выбирается с учётом материала, поверхности конкретной модели и макета.

На странице AEPRINT указаны тиснение, сублимационная и трафаретная печать. Возможность применения конкретной технологии необходимо проверять для выбранной модели.

Тиснение на картхолдерах

Тиснение подходит для нанесения логотипа и лаконичной фирменной графики на подходящие материалы.

Такой вариант позволяет сделать оформление сдержанным и подходит для делового корпоративного мерча.

Печать на картхолдерах

Для подходящих моделей может использоваться печать. Технология выбирается с учётом материала и поверхности изделия.

Перед производством макет проверяется на соответствие возможностям выбранного способа нанесения.

Картхолдеры с логотипом для брендов

Картхолдер можно использовать как небольшой фирменный аксессуар для клиентов и сотрудников бренда.

Для компании можно изготовить серию картхолдеров в едином дизайне и использовать их в корпоративных подарках и промоакциях.

Картхолдеры для банков и финансовых компаний

Картхолдер подходит банкам, финансовым организациям и страховым компаниям в качестве корпоративного подарка или сувенира для клиентов.

На изделии можно разместить логотип организации и фирменную графику.

Картхолдеры для сферы услуг

Брендированные картхолдеры подходят компаниям сферы услуг для корпоративного мерча, подарков клиентам и промоакций.

AEPRINT уже использует картхолдеры в отраслевых решениях для сферы услуг наряду с другими видами корпоративной продукции.

Картхолдеры для рекламных и event-агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать картхолдеры для клиентских проектов, выставок, конференций и корпоративных мероприятий.

Под конкретный проект можно подобрать модель, тираж и вариант нанесения.

Модели картхолдеров

В каталоге AEPRINT представлены разные модели картхолдеров под нанесение:

картхолдер Dorset — от 250 ₽;

картхолдер Devon — от 426 ₽;

картхолдер Consul — от 242 ₽;

картхолдер для 3 пластиковых карт Favor — от 279 ₽.

Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.

Как выбрать картхолдер с логотипом

При выборе необходимо учитывать материал, количество и тип карт, конструкцию, размер, способ нанесения, тираж и бюджет.

Для массового промотиража можно выбрать более доступную модель. Для корпоративного или делового подарка — вариант с более презентационным внешним видом.

Картхолдеры в корпоративном наборе

Картхолдер можно включить в корпоративный набор вместе с ручкой, ежедневником, блокнотом, пауэрбанком и другими аксессуарами.

Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.

Картхолдеры с логотипом на заказ

AEPRINT предлагает подобрать картхолдер из каталога под нанесение логотипа и сформировать заказ с учётом необходимого тиража и задачи.

Можно выбрать типовую модель или запросить коммерческое предложение по индивидуальным параметрам.

Изготовление картхолдеров с логотипом

AEPRINT производит брендированные картхолдеры для сотрудников, клиентов, партнёров, выставок, конференций, корпоративных мероприятий и подарочных программ.

На странице представлены модели Dorset, Devon, Consul и Favor. Стоимость начинается от 242 ₽ за картхолдер Consul, от 250 ₽ за Dorset, от 279 ₽ за Favor и от 426 ₽ за Devon.

Стоимость зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать модель, количество изделий и параметры брендирования.

Картхолдеры с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам, выставок, конференций, промоакций и деловых мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, конструкции, количества карт, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.