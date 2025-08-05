Картхолдеры с логотипом
Держатель карт на заднюю крышку смартфона: силиконовый карман или раскладной кардхолдер с подставкой. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- На смартфонелоготип всегда с владельцем
- Полноцветпечать без доплаты за цвета
Шаблон для макета:Картхолдер силиконовый · 57 × 87 мм · PDFвсе шаблоны
Картхолдеры с логотипом — модели
Силиконовые карманы, раскладные кардхолдеры и модели с подставкой под телефон.
- Ланъярд с чехлом арт. U93257.05в наличии 50 000+ шт Компактно для карт Сублимация или шелкография от 30 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Basic арт. NNTEU9-33278в наличии 50 000+ шт Компактно для карт Тампопечать от 87 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Trighold арт. O5-13427002в наличии 10 000+ шт Телефон всегда под рукой Тампопечать от 90 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Cairo арт. OTT1382S102в наличии 10 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 598 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Gummy арт. O5-13421901в наличии 10 000+ шт Компактно для карт Тампопечать от 72 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Fabrizio арт. O335627в наличии 5 000+ шт Защита карт RFID Тампопечать или УФ-печать от 786 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Sekun арт. OSO1384S101в наличии 10 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 421 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Crave арт. O702891в наличии 5 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 479 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Favor арт. O213207в наличии 5 000+ шт Компактно для карт Тампопечать или УФ-печать от 557 ₽цена без нанесения
- Чехол для карт Petrus арт. G15528.40в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 870 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Multimo арт. G17523.34в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 968 ₽цена без нанесения
- Чехол для карт Alaska арт. G21007.33в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 1 060 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни картхолдеров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать по всей поверхности
- Цвет изделия под фирменный стиль
- Модели с подставкой под телефон
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем картхолдеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать картхолдеры
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на картхолдер
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на картхолдер
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
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- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
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все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают картхолдеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать картхолдеры
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С картхолдерами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Картхолдеры с логотипом оптом
Картхолдеры с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 3 дней. Натуральная кожа, экокожа, силикон и металл. Нанесение — тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать, шелкография, лазерная гравировка. Вместимость от 3 до 20 карт, модели с RFID-защитой. Макет и визуализация бесплатно. Собственное производство в Екатеринбурге.
Картхолдер достают каждый раз, когда платят или проходят по пропуску — несколько раз в день, на виду у кассира, коллег и случайных людей. По числу контактов с логотипом он обходит визитницу, которую открывают раз в неделю.
Материалы
Для первых лиц и партнёров берут натуральную кожу: хорошо принимает тиснение и со временем приобретает патину. Экокожа дешевле и выглядит почти так же, но красиво не стареет — для массовых тиражей это плюс, для дорогого подарка минус. Силиконовый картхолдер клеится на заднюю крышку телефона и подходит для промо-раздачи молодой аудитории. Металлический с механизмом веера — самый долговечный и дорогой вариант.
RFID-защита
Экранирующий слой внутри блокирует бесконтактное считывание карт. Для банков и финансовых компаний это не опция, а профильный аргумент: подарок напрямую связан с продуктом и говорит о заботе о безопасности клиента. Защита работает только у моделей с соответствующей вставкой — уточняйте при выборе, внешне такой картхолдер не отличается от обычного.
Нанесение по материалам
На коже и экокоже делаем тиснение фольгой золотом или серебром либо блинтовое без краски, в цвет материала. На силиконе — шелкографию или УФ-печать. На металле — лазерную гравировку, логотип в цвете металла не стирается. Для деловых подарков чаще берут блинт: сдержанно и не спорит с фирменным стилем получателя.
Для каких задач
Банки и страховые дарят картхолдер клиенту при открытии продукта, особенно с RFID-защитой. Компаниям с пропускной системой он нужен под пропуск сотрудника — ежедневный носитель логотипа внутри офиса. На мероприятиях его дают в комплекте с бейджем и ретрактором, а в мерч-шопах и welcome pack это недорогая, но нужная позиция.
Частые вопросы о картхолдерах
Картхолдеры с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Картхолдеры с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Картхолдеры на складе стоят от 72 ₽ без нанесения за силиконовые модели, кожаные и чехлы для карт — до 1 060 ₽. Отдельно есть ланъярд с чехлом от 30 ₽. Стоимость нанесения зависит от материала и способа, рассчитаем под тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Картхолдеры с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Способ зависит от материала. На коже и экокоже делаем тиснение фольгой золотом или серебром либо блинтовое в цвет материала. На силиконе — шелкографию или УФ-печать полноцветом, на металле — лазерную гравировку, логотип в цвете металла не стирается.
Картхолдеры с логотипом: сколько занимает изготовление?
Картхолдеры с нанесением изготавливаем от 5 дней на своём производстве, по отдельным моделям и способам — от 3 дней. Срок зависит от тиража, материала и вида нанесения, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранной модели — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Модель подбираем по цвету из доступных на складе, а логотип наносим в фирменных цветах — УФ-печать на силиконе передаёт полноцвет. Тиснение фольгой даёт золото или серебро, блинт — логотип в цвет материала, сдержанно для деловых подарков.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый картхолдер в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Для кожаных моделей в подарок партнёрам менеджер подберёт более представительную упаковку под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, картхолдер часто идёт в welcome pack, мерч сотрудникам или комплект для мероприятия вместе с бейджем и ретрактором. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или самовывозом в Екатеринбурге.
Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор картхолдеров в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Картхолдер с логотипом — компактный корпоративный аксессуар для хранения банковских карт, визиток и других карт стандартного формата. Брендированный картхолдер подходит для сотрудников, клиентов и партнёров, корпоративных подарков, welcome pack, выставок и деловых мероприятий. AEPRINT помогает подобрать модель под тираж и бюджет и выполнить нанесение логотипа.
Картхолдер с логотипом
Картхолдер с логотипом подходит компаниям, которым нужен небольшой и практичный аксессуар с фирменным оформлением. На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую графику.
Картхолдер удобно использовать для банковских карт, визиток и других карточек подходящего формата. Конкретная вместимость зависит от выбранной модели.
Картхолдеры с логотипом оптом
Оптовые картхолдеры подходят для корпоративного мерча, рекламных кампаний, подарков клиентам и партнёрам, выставок и деловых мероприятий.
Для большого тиража можно выбрать одну модель и оформить всю партию единым логотипом или фирменным дизайном.
Картхолдеры для банковских карт
Картхолдер предназначен для хранения банковских карт и других пластиковых карт подходящего формата. Компактный размер позволяет использовать его как самостоятельный аксессуар или дополнение к кошельку и сумке.
Перед заказом необходимо учитывать количество карт, которое планируется хранить в выбранной модели.
Картхолдеры для визиток
Картхолдер можно использовать для хранения визиток и других карточек аналогичного формата.
Брендированный вариант подходит для сотрудников, менеджеров по продажам, участников конференций и деловых мероприятий.
Картхолдеры для сотрудников
Картхолдер с логотипом можно включить в корпоративный мерч сотрудников или welcome pack нового сотрудника.
Для команды можно заказать единый тираж с одинаковым фирменным оформлением.
Картхолдеры для клиентов и партнёров
Брендированный картхолдер подходит как небольшой корпоративный подарок клиентам и деловым партнёрам.
Его можно использовать самостоятельно или добавить в подарочный набор вместе с ручкой, ежедневником, блокнотом и другими аксессуарами.
Картхолдеры для корпоративных подарков
Компактный картхолдер подходит для корпоративных подарочных программ, профессиональных праздников, деловых мероприятий и промоакций.
Для разных получателей можно выбрать несколько моделей в рамках одного фирменного оформления.
Картхолдеры для выставок и конференций
Брендированные картхолдеры можно использовать в качестве сувенира для участников выставок, форумов, конференций и презентаций.
Компактный формат позволяет включить картхолдер в набор участника вместе с блокнотом, ручкой и другой сувенирной продукцией.
Картхолдеры для деловых мероприятий
Картхолдер подходит для деловых встреч, презентаций, корпоративных мероприятий и других событий, где используются визитки и карточки.
Логотип на изделии позволяет оформить аксессуар в соответствии с фирменным стилем компании.
Кожаные картхолдеры с логотипом
Кожаные и модели из материалов, имитирующих кожу, подходят для тех, кому нужен более классический внешний вид корпоративного аксессуара.
Материал и характеристики необходимо уточнять по конкретной модели из каталога.
Картхолдеры из алюминия
В ассортименте AEPRINT также представлены алюминиевые картхолдеры. Такой вариант подходит для корпоративного мерча и деловых подарков.
Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.
Картхолдеры для 3 пластиковых карт
Для небольшого количества карт можно выбрать компактную модель, рассчитанную на хранение трёх пластиковых карт.
В каталоге AEPRINT представлен картхолдер для 3 пластиковых карт Favor.
Картхолдеры с индивидуальным дизайном
Фирменное оформление картхолдера можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.
В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, надписи и другие графические элементы.
Нанесение логотипа на картхолдеры
AEPRINT выполняет брендирование сувенирной продукции различными технологиями. Для картхолдеров способ нанесения выбирается с учётом материала, поверхности конкретной модели и макета.
На странице AEPRINT указаны тиснение, сублимационная и трафаретная печать. Возможность применения конкретной технологии необходимо проверять для выбранной модели.
Тиснение на картхолдерах
Тиснение подходит для нанесения логотипа и лаконичной фирменной графики на подходящие материалы.
Такой вариант позволяет сделать оформление сдержанным и подходит для делового корпоративного мерча.
Печать на картхолдерах
Для подходящих моделей может использоваться печать. Технология выбирается с учётом материала и поверхности изделия.
Перед производством макет проверяется на соответствие возможностям выбранного способа нанесения.
Картхолдеры с логотипом для брендов
Картхолдер можно использовать как небольшой фирменный аксессуар для клиентов и сотрудников бренда.
Для компании можно изготовить серию картхолдеров в едином дизайне и использовать их в корпоративных подарках и промоакциях.
Картхолдеры для банков и финансовых компаний
Картхолдер подходит банкам, финансовым организациям и страховым компаниям в качестве корпоративного подарка или сувенира для клиентов.
На изделии можно разместить логотип организации и фирменную графику.
Картхолдеры для сферы услуг
Брендированные картхолдеры подходят компаниям сферы услуг для корпоративного мерча, подарков клиентам и промоакций.
AEPRINT уже использует картхолдеры в отраслевых решениях для сферы услуг наряду с другими видами корпоративной продукции.
Картхолдеры для рекламных и event-агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать картхолдеры для клиентских проектов, выставок, конференций и корпоративных мероприятий.
Под конкретный проект можно подобрать модель, тираж и вариант нанесения.
Модели картхолдеров
В каталоге AEPRINT представлены разные модели картхолдеров под нанесение:
- картхолдер Dorset — от 250 ₽;
- картхолдер Devon — от 426 ₽;
- картхолдер Consul — от 242 ₽;
- картхолдер для 3 пластиковых карт Favor — от 279 ₽.
Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.
Как выбрать картхолдер с логотипом
При выборе необходимо учитывать материал, количество и тип карт, конструкцию, размер, способ нанесения, тираж и бюджет.
Для массового промотиража можно выбрать более доступную модель. Для корпоративного или делового подарка — вариант с более презентационным внешним видом.
Картхолдеры в корпоративном наборе
Картхолдер можно включить в корпоративный набор вместе с ручкой, ежедневником, блокнотом, пауэрбанком и другими аксессуарами.
Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.
Картхолдеры с логотипом на заказ
AEPRINT предлагает подобрать картхолдер из каталога под нанесение логотипа и сформировать заказ с учётом необходимого тиража и задачи.
Можно выбрать типовую модель или запросить коммерческое предложение по индивидуальным параметрам.
Изготовление картхолдеров с логотипом
AEPRINT производит брендированные картхолдеры для сотрудников, клиентов, партнёров, выставок, конференций, корпоративных мероприятий и подарочных программ.
На странице представлены модели Dorset, Devon, Consul и Favor. Стоимость начинается от 242 ₽ за картхолдер Consul, от 250 ₽ за Dorset, от 279 ₽ за Favor и от 426 ₽ за Devon.
Стоимость зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать модель, количество изделий и параметры брендирования.
Картхолдеры с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам, выставок, конференций, промоакций и деловых мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, конструкции, количества карт, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.