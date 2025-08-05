Наборы для бани с логотипом
Шапка, коврик, рукавица и мочалка из войлока в фирменном мешке. Подарок с национальным колоритом. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 наборовминимальный тираж
- Срок от 10 днейнанесение на своём производстве
- Войлокнатуральный материал
- Вышивка и печатьлоготип на шапке и мешке
Наборы для бани с логотипом — модели
Комплекты из войлока: шапка, коврик, рукавица, мочалка и мешок для хранения.
- Тапочки для бани Healing арт. O258280в наличии 1 000+ шт Для бани и сауны Шелкография или вышивка от 307 ₽цена без нанесения
- Набор для бани Panam арт. G16951.60в наличии 300+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 1 158 ₽цена без нанесения
- Набор для бани Heat Off арт. G16952.60в наличии Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 638 ₽цена без нанесения
- Набор для бани Парилка арт. G20443.60в наличии Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 948 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни банных наборов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вышивка логотипа на шапке и мешке
- Цвет войлока под фирменный стиль
- Деревянная коробка для премиальных наборов
- Сборка комплектов на нашей стороне
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы для бани на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наборы для бани
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на набор для бани
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на набор для бани
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы для бани
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- 23 ФевраляПрофильный подарок мужской части коллектива.
- ПартнёрамПодарок с колоритом вместо стандартного сувенира.
- Базы отдыха и санаторииФирменный набор гостю и на продажу.
- Юбилеи компанииПамятный подарок сотрудникам.
- Корпоративный отдыхКомплекты для выездного мероприятия.
- Новый годПодарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать наборы для бани
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами для бани часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наборы для бани с логотипом оптом
Собираем наборы для бани с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Шапка, рукавица, коврик из войлока, полотенце, веник, эфирное масло, ковш — в корзине или коробке. Вышивка, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Банный набор — подарок с уральским характером для партнёров и руководителей, где баня — часть деловой культуры. Его берут на 23 февраля, юбилеи, для загородных корпоративов и как подарок с местным колоритом гостям из других регионов.
Комплектации
Базовый банный набор — войлочная шапка и рукавица с вышивкой. В средний добавляют коврик, полотенце и масло, в расширенный — веник, деревянный ковш с гравировкой и халат, всё в плетёной корзине. Основной материал для банных аксессуаров — войлок: натуральный, держит тепло и не обжигает.
Нанесение
Вышивка на войлочной шапке и полотенце. Гравировка на деревянном ковше и термометре. Тиснение на кожаной бирке. Веник и масло — брендируется упаковка. Всё в единой стилистике. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о наборах для бани
Наборы для бани с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Наборы для бани с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Готовые наборы для бани стоят от 638 до 1 158 ₽ без нанесения, банные тапочки — от 307 ₽. Стоимость набора под заказ зависит от состава — от шапки с рукавицей до корзины с веником и ковшом — и способов нанесения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Наборы для бани с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип наносим под материал каждого предмета: вышивка на войлочной шапке и полотенце, гравировка на деревянном ковше и термометре, тиснение на кожаной бирке. У веника и масла брендируем упаковку. Всё оформляем в единой стилистике.
Наборы для бани с логотипом: сколько занимает изготовление?
Наборы для бани изготавливаем от 10 дней: нанесение и ручная сборка на своём производстве. К 23 Февраля и Новому году лучше заказывать заранее, точный срок назовём после согласования состава и макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию набора и логотипа на предметах — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен собранный образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Цвета вышивки и печати подбираем под фирменный стиль, а мешок и текстиль — из доступных цветов. Войлок натурального цвета хорошо сочетается с вышивкой логотипа в фирменных цветах.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Набор поставляется в фирменном мешке, коробке или плетёной корзине для расширенной комплектации. Если нужна дополнительная индивидуальная упаковка отдельных предметов, пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, это основная задача страницы. Базовый набор — войлочная шапка и рукавица с вышивкой, средний — с ковриком, полотенцем и маслом, расширенный — с веником, ковшом с гравировкой и халатом в плетёной корзине. Состав подберём под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.