Наборы для бани с логотипом оптом

Собираем наборы для бани с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Шапка, рукавица, коврик из войлока, полотенце, веник, эфирное масло, ковш — в корзине или коробке. Вышивка, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Банный набор — подарок с уральским характером для партнёров и руководителей, где баня — часть деловой культуры. Его берут на 23 февраля, юбилеи, для загородных корпоративов и как подарок с местным колоритом гостям из других регионов.

Комплектации Базовый банный набор — войлочная шапка и рукавица с вышивкой. В средний добавляют коврик, полотенце и масло, в расширенный — веник, деревянный ковш с гравировкой и халат, всё в плетёной корзине. Основной материал для банных аксессуаров — войлок: натуральный, держит тепло и не обжигает. Нанесение Вышивка на войлочной шапке и полотенце. Гравировка на деревянном ковше и термометре. Тиснение на кожаной бирке. Веник и масло — брендируется упаковка. Всё в единой стилистике. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.