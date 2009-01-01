01
Задача
Разработать логотип Индустриально-спортивного кластера Свердловской области для участия на выставке Иннопром-2024, чтобы привлечь внимание посетителей к новому федеральному проекту
Свяжитесь с нами
Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Заказчик: Министерство спорта Свердловской области
Разработать логотип Индустриально-спортивного кластера Свердловской области для участия на выставке Иннопром-2024, чтобы привлечь внимание посетителей к новому федеральному проекту
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.