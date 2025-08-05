Еженедельники с логотипом
Разворот на неделю вместо страницы на день: тоньше ежедневника, удобнее для планирования встреч. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- На разворотевся неделя перед глазами
- Тоньше и легчепомещается в сумку и портфель
Еженедельники с логотипом — модели
Модели A5 и A6 с разворотом на неделю: балакрон, экокожа, софт-тач.
- Еженедельник Мегаполис Колор арт. O3-810.04в наличии 50 000+ шт Датированный блок Тиснение или УФ-печать от 424 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Lucky арт. G16683.04в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 695 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Nebraska арт. G4845.40в наличии 5 000+ шт Датированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 150 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Carrara арт. O3-776.06в наличии 5 000+ шт Бумага из камня, не мокнет Тиснение или УФ-печать от 1 327 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Фаворит арт. O3-801.01в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 535 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Вельвет арт. O3-740.04в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 264 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Profy арт. O3-098.01в наличии 1 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 2 364 ₽цена без нанесения
- Еженедельник Metropol арт. O3-492.03в наличии 1 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 371 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни еженедельников в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Разворот на неделю — планирование встреч и задач
- Тиснение, фольга или печать по обложке
- Петля под ручку и ляссе в цвет бренда
- Свой блок от 300 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем еженедельники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать еженедельники
- 01Материал обложки
Балакрон и экокожа держат тиснение, софт-тач приятен на ощупь, текстиль идёт под вышивку.
- 02Формат
A5 — стандарт для ежедневника, A6 — карманный, A4 — под папку и планинг.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металлических элементов.
- 04Индивидуальный блок
От 300 штук печатаем свой блок: сетка, календарь, разделы и фирменные страницы.
Как нанести логотип на еженедельник
- ТиснениеЛоготип продавливается в обложку — рельеф без краски, самый деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами по обложке, включая фотографии.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам обложки.
- Индивидуальный блокСвоя сетка, календарь и фирменные страницы внутри от 300 штук.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на обложку.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|любая обложка
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Свой блок
|от 300 шт.
|по запросу
|бумага
|полноцвет
|от 15 дней
|фирменный ежедневник целиком
- Свой блокОт 300 штук: сетка, календарь, фирменные страницы
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на еженедельники
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
- Офисные аксессуары
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают еженедельники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменный ежедневник каждому в начале года.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку: ежедневник, ручка, блокнот.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать еженедельники
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С еженедельниками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Еженедельники с логотипом оптом
Производим еженедельники с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Формат А5 и А4, неделя на развороте, датированные и недатированные, обложка из экокожи и балакрона. Тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Еженедельник — для тех, кто планирует неделями, а не днями: руководители, менеджеры проектов, отделы продаж с недельными циклами. Разворот показывает всю неделю сразу, и это удобнее ежедневника для планирования встреч и дедлайнов.
Отличие от ежедневника
В ежедневнике на каждый день отдельная страница — много места под записи и задачи. В еженедельнике неделя на развороте: места на день меньше, зато видна вся неделя. Первый берут те, кто ведёт подробные записи, второй — для планирования и контроля сроков. Смешанной аудитории часто заказывают оба формата.
Датировка
Датированный привязан к году — тираж заказывают осенью. Недатированный не устаревает: остатки раздаются в следующем году. Для еженедельников недатированный формат популярнее, чем для ежедневников, потому что недели легко проставить самому. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о еженедельниках
Еженедельники с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальный ежедневник со своим блоком — от 300 штук.
Еженедельники с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из еженедельника и нанесения. Складские модели стоят от 264 ₽ (Вельвет) и 371 ₽ (Metropol) до 2 364 ₽ (Profy) без нанесения, гравировка по металлическим элементам — от 25 ₽ за шт., тиснение и печать рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет бесплатно.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в обложку: блинтовое даёт сдержанный рельеф без краски, фольгой — рельеф золотом, серебром или цветом. Печать наносит краску на поверхность: УФ-печать передаёт полноцвет, градиенты и фото, шелкография — плотный однотонный логотип на тиражах от 100 шт. Подскажем способ под ваш логотип и обложку.
Можно сделать свой блок внутри?
Да, от 300 штук делаем индивидуальный блок: свою сетку, календарь компании и фирменные страницы, срок от 15 дней. На складские еженедельники от 30 шт. наносим логотип на обложку, а блок остаётся стандартным — неделя на развороте.
Еженедельники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские еженедельники выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней. Индивидуальный блок изготавливается от 15 дней. Датированные еженедельники на следующий год лучше заказывать осенью, недатированные можно в любое время.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец с нанесением согласуем до запуска тиража, чтобы вы увидели логотип на выбранной обложке. Макет и визуализацию готовим бесплатно. Смена макета после согласования стоит 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет обложки под бренд?
Да, складские модели есть в экокоже и балакроне разных цветов, подберём ближайший к фирменному стилю. Фольгу для тиснения тоже можно выбрать в цвет бренда. Если нужен точный цвет обложки, обсудим индивидуальный вариант от 300 штук.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную упаковку под еженедельник и бюджет, можем собрать набор с ручкой или другими аксессуарами. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом, визуализацию набора подготовим бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.