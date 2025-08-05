Еженедельники с логотипом оптом

Производим еженедельники с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Формат А5 и А4, неделя на развороте, датированные и недатированные, обложка из экокожи и балакрона. Тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Еженедельник — для тех, кто планирует неделями, а не днями: руководители, менеджеры проектов, отделы продаж с недельными циклами. Разворот показывает всю неделю сразу, и это удобнее ежедневника для планирования встреч и дедлайнов.

Отличие от ежедневника В ежедневнике на каждый день отдельная страница — много места под записи и задачи. В еженедельнике неделя на развороте: места на день меньше, зато видна вся неделя. Первый берут те, кто ведёт подробные записи, второй — для планирования и контроля сроков. Смешанной аудитории часто заказывают оба формата. Датировка Датированный привязан к году — тираж заказывают осенью. Недатированный не устаревает: остатки раздаются в следующем году. Для еженедельников недатированный формат популярнее, чем для ежедневников, потому что недели легко проставить самому. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.