Жетоны с гравировкой с логотипом оптом

Производим жетоны с гравировкой оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь, латунь, алюминий, в форме армейского жетона или монеты, лазерная гравировка с двух сторон, цепочка или кольцо. Собственное производство в Екатеринбурге.

Жетон с гравировкой — металлический знак с именем, номером или памятной надписью: его носят на цепочке или ключах, хранят как награду. Компании заказывают жетоны для юбилеев, корпоративных соревнований, памятных дат, участников проектов и как идентификационные знаки персонала.

Для каких задач К юбилею компании или проекта делают памятные жетоны с датой и формулировкой. За участие в соревнованиях, марафонах и корпоративных программах вручают наградные. Персоналу на производствах и объектах выдают идентификационные с именем и табельным номером. Для мерч-шопов и подарков партнёрам выпускают коллекционные монеты с символикой. Гравировка Лазерная гравировка по стали и латуни не стирается — жетон сохраняет надпись годами. Персонализация на весь тираж без доплаты: имя и номер на каждом свои, в лазере меняется файл, а не оснастка. Гравировка с двух сторон — логотип на одной, данные на другой. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.