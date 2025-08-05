Жетоны с логотипом и гравировкой
Металлические жетоны для персонала, ключей и номерков: гравировка, нумерация, отверстие под кольцо. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейгравировка на своём производстве
- Нумерациясквозная по всему тиражу
- Не стираетсягравировка по металлу
Жетоны с гравировкой с логотипом на заказ
Делаем жетоны с гравировкой с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейгравировка на своём производстве
- Нумерациясквозная по всему тиражу
- Не стираетсягравировка по металлу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем жетоны с гравировкой на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать жетоны
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на жетон
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на жетон
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Медали с нанесением
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают жетоны
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отели и базы отдыхаНомерки на ключи и в гардероб.
- Фитнес-клубыЖетоны на шкафчики и абонементы.
- ПерсоналИменной жетон сотрудника вместо бейджа.
- Учёт инвентаряНумерованные бирки на оборудование.
- МероприятияЖетон участника вместо бумажного билета.
- Мерч-шопыАрмейский жетон как позиция магазина.
- КлубыЗнак принадлежности к сообществу.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать жетоны
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Жетоны с гравировкой с логотипом оптом
Производим жетоны с гравировкой оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь, латунь, алюминий, в форме армейского жетона или монеты, лазерная гравировка с двух сторон, цепочка или кольцо. Собственное производство в Екатеринбурге.
Жетон с гравировкой — металлический знак с именем, номером или памятной надписью: его носят на цепочке или ключах, хранят как награду. Компании заказывают жетоны для юбилеев, корпоративных соревнований, памятных дат, участников проектов и как идентификационные знаки персонала.
Для каких задач
К юбилею компании или проекта делают памятные жетоны с датой и формулировкой. За участие в соревнованиях, марафонах и корпоративных программах вручают наградные. Персоналу на производствах и объектах выдают идентификационные с именем и табельным номером. Для мерч-шопов и подарков партнёрам выпускают коллекционные монеты с символикой.
Гравировка
Лазерная гравировка по стали и латуни не стирается — жетон сохраняет надпись годами. Персонализация на весь тираж без доплаты: имя и номер на каждом свои, в лазере меняется файл, а не оснастка. Гравировка с двух сторон — логотип на одной, данные на другой. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о жетонах
Жетоны с гравировкой с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Жетоны делаем под заказ из нержавеющей стали, латуни или алюминия — цена зависит от материала, формы и тиража. Гравировка по прайсу — от 56 ₽ за штуку при 50 шт. и от 37 ₽ при тираже от 1 000, гравировка с двух сторон и нумерация считаются отдельно. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Сделаете именные награды?
Да. Имя, табельный номер или памятную надпись гравируем на каждом жетоне — в лазере меняется файл, а не оснастка, поэтому персонализация доступна на весь тираж. Можно гравировать с двух сторон: логотип на одной, данные на другой. Стоимость под ваш список рассчитает менеджер.
Можно свою форму награды?
Да, кроме классического армейского жетона и монеты можем подобрать другую форму под задачу: номерок для гардероба, бирку на оборудование, знак клуба. Индивидуальную форму литьём по эскизу делаем от 300 штук, оснастка считается отдельно.
Жетоны с гравировкой с логотипом: сколько занимает изготовление?
Гравировка на своём производстве — от 5 дней. При сквозной нумерации и персональных данных на каждом жетоне срок может немного увеличиться, точные сроки назовём после согласования макета и списка.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию готовим бесплатно и согласовываем до запуска, образец перед тиражом можем сделать по запросу. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а если есть только растровый файл — дизайнер отрисует.
Подберёте футляр или коробку?
Да, для памятных и наградных жетонов подберём футляр или коробку, для раздачи персоналу и номерков — индивидуальные пакетики. В комплект можно добавить цепочку или кольцо. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Можно точные фирменные цвета?
Лазерная гравировка даёт логотип в цвете металла и не стирается годами. Если нужны фирменные цвета, предложим цветную эмаль по Pantone в углублениях металла от 100 шт. или полноцветную УФ-печать — подберём способ под материал жетона.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.