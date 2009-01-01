Кейс AEPRINT

РАНХиГС

Заказчик: Российский Институт Народного Хозяйства и Государственного Управления

Порою осязаемая вещь в руках ценнее, чем сотня слов похвалы. Не считая оценки в зачетке, это правило для студента более чем верно. Руководство РАНХиГС, вероятно, исходило из этого принципа, введя традицию вручения поощрительных призов для лучших учеников.