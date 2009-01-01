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Задача
Создать для наших партнеров из РАНХиГС интересную, по-молодежному яркую сувенирную продукцию для вручения студентам в качестве призов.
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Заказчик: Российский Институт Народного Хозяйства и Государственного Управления
Порою осязаемая вещь в руках ценнее, чем сотня слов похвалы. Не считая оценки в зачетке, это правило для студента более чем верно. Руководство РАНХиГС, вероятно, исходило из этого принципа, введя традицию вручения поощрительных призов для лучших учеников.
Создать для наших партнеров из РАНХиГС интересную, по-молодежному яркую сувенирную продукцию для вручения студентам в качестве призов.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.