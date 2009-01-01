Разработать и изготовить стильный удобный мерч для повседневной носки, чтобы привлечь к парку внимание молодежи.

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Решение

В этот раз мы решили начать проект с выбора товаров, соответствующих современным актуальным трендам – наш взгляд пал на оверсайз-футболку, панаму и кепку.

Следующим шагом стал подбор вышеупомянутых товаров согласно брендбуку и индивидуальных пожеланий заказчика. В финальный вариант было решено добавить акцентные белые линии, чтобы подчеркнуть дизайн продукции.

Дальше дело осталось за малым: мы подобрали подходящие методы печати, дизайнеры подготовили макеты с логотипом и передали проект в производство. В итоге у нас получился классный современный мерч, который приятно и удобно носить.