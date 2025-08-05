Бамбуковые кружки с логотипом оптом

Производим бамбуковые кружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Бамбуковое волокно с пищевым связующим, объём 350–450 мл, силиконовая крышка и держатель. Лазерная гравировка по корпусу, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бамбуковая кружка — позиция для компаний с экологической повесткой: природный материал вместо пластика, лёгкая и небьющаяся. Её берут под ESG-программы, экофестивали и для команд, где отказ от одноразовой посуды стал частью внутренней культуры.

Что нужно знать о материале Бамбуковое волокно прессуется с пищевым связующим — это композит, а не цельный бамбук. Он лёгкий, не бьётся и держит тепло лучше стекла. Ограничения честные: не подходит для микроволновой печи и посудомоечной машины, при длительном контакте с кипятком связующее постепенно разрушается. Для холодных и тёплых напитков это идеальная посуда, для крутого кипятка — нет. Нанесение Лазерная гравировка выжигается в поверхность: логотип получается контрастным тёмным на светлом бамбуке и не стирается. Это основной способ. УФ-печать даёт полноцвет, но на пористой поверхности требует подготовки и держится хуже гравировки при регулярном мытье. Условия От 30 штук, срок от 7 дней. Часто идёт в экологических наборах с шоппером, бамбуковыми приборами и блокнотом на переработанной бумаге — собираем комплект в единой стилистике.