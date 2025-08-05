Бамбуковые кружки с логотипом
Нанесение логотипа на кружки из бамбукового волокна: УФ-печать полноцветом и лазерная гравировка по корпусу. Эко-мерч для кофеен, офисов и ESG-проектов.
- От 50 штукминимальный тираж бамбуковых кружек
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Бамбуковые кружки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от объёма, тиража и площади печати
- Термостакан Lagan арт. NNTEU15-329527в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 4 464 ₽цена без нанесения
- Кружка Parley арт. G12844.60в наличии 5 000+ шт Приборы в комплекте Сублимация или деколь от 581 ₽цена без нанесения
- Кружка Yotel арт. HG346586в наличии 5 000+ шт Крышка в комплекте Сублимация или деколь от 600 ₽цена без нанесения
- Стеклянная кружка с бамбуком арт. NNTEU9-529510в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Гравировка или деколь от 837 ₽цена без нанесения
- Стакан Batur арт. O828142в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или деколь от 783 ₽цена без нанесения
- Кружка Kupla арт. G15977.00в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или деколь от 570 ₽цена без нанесения
- Стакан Valday арт. O828141в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или деколь от 1 453 ₽цена без нанесения
- Термокружка из бамбука арт. NNTEU9-34185в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка от 1 932 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кружек с бамбуком в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Бамбуковое волокно — биоразлагаемый материал, объёмы 350–450 мл
- УФ-печать полноцветом и лазерная гравировка по корпусу
- Крышка-непроливайка и силиконовый держатель в комплекте
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бамбуковые кружки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бамбуковую кружку под задачу
- 01Модель
С крышкой — для дороги. С держателем — для горячего кофе. Без крышки — для офиса.
- 02Объём
350 мл — эспрессо и американо. 400–450 мл — латте и чай в дорогу.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет. Гравировка — сдержанный логотип в цвет бамбука.
- 04Упаковка
Крафтовая коробка под кружку и вкладыш с историей материала — по запросу.
Как нанести логотип на бамбуковую кружку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж бамбуковых кружек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на бамбуковые кружки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на бамбуковую кружку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бамбуковые кружки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ESG-проектыМатериальное подтверждение экологичной политики компании
- Для кофеенФирменная кружка гостя вместо одноразового стаканчика
- Welcome packЭко-кружка новичку вместе с ланчбоксом и ежедневником
- Конференции и выставкиСувенир с эко-повесткой, который заберут с собой
- Корпоративный мерчЗаметный сигнал об ответственности бренда
- Для офисных кухоньМногоразовая посуда вместо одноразовых стаканчиков
- Подарочные наборыКружка с кофе или чаем в крафтовой упаковке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать бамбуковые кружки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель кружкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бамбуковыми кружками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Бамбуковые кружки с логотипом оптом
Производим бамбуковые кружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Бамбуковое волокно с пищевым связующим, объём 350–450 мл, силиконовая крышка и держатель. Лазерная гравировка по корпусу, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бамбуковая кружка — позиция для компаний с экологической повесткой: природный материал вместо пластика, лёгкая и небьющаяся. Её берут под ESG-программы, экофестивали и для команд, где отказ от одноразовой посуды стал частью внутренней культуры.
Что нужно знать о материале
Бамбуковое волокно прессуется с пищевым связующим — это композит, а не цельный бамбук. Он лёгкий, не бьётся и держит тепло лучше стекла. Ограничения честные: не подходит для микроволновой печи и посудомоечной машины, при длительном контакте с кипятком связующее постепенно разрушается. Для холодных и тёплых напитков это идеальная посуда, для крутого кипятка — нет.
Нанесение
Лазерная гравировка выжигается в поверхность: логотип получается контрастным тёмным на светлом бамбуке и не стирается. Это основной способ. УФ-печать даёт полноцвет, но на пористой поверхности требует подготовки и держится хуже гравировки при регулярном мытье.
Условия
От 30 штук, срок от 7 дней. Часто идёт в экологических наборах с шоппером, бамбуковыми приборами и блокнотом на переработанной бумаге — собираем комплект в единой стилистике.
Частые вопросы о бамбуковых кружках
Какой минимальный тираж бамбуковых кружек?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Из чего сделана бамбуковая кружка?
Кружка сделана из бамбукового волокна, спрессованного с пищевым связующим, — это композит, а не цельный бамбук. Материал лёгкий, не бьётся и держит тепло лучше стекла. Многие модели комплектуются силиконовой крышкой и держателем.
Бамбуковые кружки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости кружки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.
Можно ли мыть в посудомойке?
Нет, бамбуковое волокно не подходит для посудомоечной машины и микроволновой печи. Кружку лучше мыть вручную — так она прослужит дольше и сохранит вид логотипа. Если нужна посуда для посудомойки, предложим керамику с деколью.
Подходит ли для горячих напитков?
Для холодных и тёплых напитков бамбуковая кружка подходит отлично, а для горячего кофе есть модели с силиконовым держателем. При длительном контакте с крутым кипятком связующее постепенно разрушается. Под очень горячие напитки предложим сталь или стекло.
Бамбуковые кружки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. На гравировку и большие тиражи закладывайте до 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта. Макет согласуем с вами до запуска производства.
Что лучше — печать или гравировка?
Основной способ — лазерная гравировка: логотип выжигается в поверхность, получается контрастным тёмным на светлом бамбуке и не стирается. УФ-печать даёт полноцвет, но на пористой поверхности держится хуже при регулярном мытье. Для тиражей на весь штат рекомендуем гравировку.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём модель, объём, нанесение и упаковку: с крышкой — для дороги, с держателем — для горячего кофе, без крышки — для офиса. По запросу сделаем крафтовую коробку и соберём эко-набор с шоппером и приборами. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.