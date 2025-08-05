Кол-во/Цена 512Мб 4Гб 8Гб 16Гб 32Гб 64Гб 10 309 354 373 395 432 541 50 304 350 368 391 427 536 100 290 335 354 376 413 522 300 285 331 349 372 408 517 500 281 299 303 322 404 513 --- --- Полноцветная печать* +20 Добавить упаковку +10 Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя) +60

Мы производим печать на всех видах флешек. Полный выбор пластиковых флешек в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Промо-флешки с логотипом — практичный рекламный сувенир для компаний, выставок, конференций, презентаций и промоакций. Пластиковый корпус позволяет выбрать яркий цвет и нанести фирменную графику, а USB-накопитель остаётся полезным аксессуаром после завершения мероприятия. AEPRINT предлагает пластиковые флешки разных форм и объёмов памяти для корпоративных и рекламных заказов.

Промо-флешки с логотипом

Промо-флешка сочетает функцию USB-накопителя и рекламного носителя. На корпус можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику или другую информацию.

Благодаря компактному размеру флешку удобно хранить в сумке, кармане или вместе с ключами. При регулярном использовании фирменный аксессуар продолжает напоминать о компании и после проведения рекламной акции.

Пластиковые флешки с логотипом

Пластиковый корпус позволяет выбирать флешки разных цветов и форм. В ассортименте представлены классические модели, варианты необычной формы и компактные корпуса для промораздачи.

Для фирменного оформления можно подобрать цвет корпуса в соответствии с визуальным стилем компании или использовать контрастное сочетание корпуса и нанесения.

Промо-флешки на заказ

Флешки можно подобрать под конкретную рекламную или корпоративную задачу по модели, цвету и объёму памяти. В каталоге представлены несколько вариантов пластиковых корпусов.

Для одного проекта можно заказать единый тираж с одинаковым нанесением или использовать разные цвета одной модели.

Флешки для рекламы и промоакций

Промо-флешки подходят для выставок, конференций, презентаций, рекламных кампаний и других мероприятий, где необходимо вручить участникам полезный фирменный сувенир.

На накопитель также можно заранее записать презентацию, каталог, документы или другие цифровые материалы компании. В результате флешка выполняет сразу две задачи: служит сувениром и носителем информации.

Флешки для выставок и конференций

Компактные USB-накопители удобно использовать в качестве раздаточной продукции на выставочных стендах и деловых мероприятиях. На корпусе размещается фирменная символика, а на самой флешке можно сохранить материалы компании.

Такой формат особенно удобен, когда вместе с сувениром необходимо передать посетителям цифровой каталог или презентацию.

Цветные промо-флешки

Для пластиковых флешек доступны разные цвета корпуса, включая чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, жёлтый, голубой, оранжевый, красный и другие варианты.

Цвет можно подобрать под фирменную палитру компании или использовать яркий корпус для заметного промосувенира.

Промо-флешки с полноцветной печатью

На пластиковый корпус можно нанести полноцветное изображение. Такой вариант подходит для логотипов, сложной фирменной графики и макетов с несколькими цветами.

Для разных моделей способ нанесения подбирается с учётом поверхности корпуса и особенностей подготовленного макета.

Промо-флешки с персонализацией

Для тиража можно предусмотреть персональное нанесение на каждом изделии. Например, разные имена, изображения или фотографии.

Персонализация подходит для именных корпоративных подарков, специальных мероприятий и проектов, где необходимо сделать каждый экземпляр индивидуальным.

Пластиковые флешки разного объёма памяти

В зависимости от модели доступны варианты памяти от 512 МБ до 64 ГБ. Объём выбирают исходя из количества информации, которую необходимо хранить или заранее записать на накопитель.

Для небольших рекламных материалов можно выбрать компактный объём, а для презентаций, каталогов и мультимедийных файлов — более вместительную версию.

Промо-флешки оптом

Большие тиражи подходят для рекламных кампаний, выставок, конференций и массовых мероприятий. Единый макет позволяет оформить всю партию в соответствии с фирменным стилем компании.

При необходимости можно использовать несколько цветов корпуса в рамках одного заказа.

Изготовление промо-флешек с логотипом

AEPRINT предлагает пластиковые промо-флешки с фирменным нанесением для рекламных и корпоративных задач. В ассортименте представлены модели разных форм и цветов, включая «Капсулу», Drive, PL064, «Грузовик» и другие варианты.

Можно выбрать объём памяти, цвет корпуса и вариант оформления. Для подходящих моделей доступна полноцветная печать и персонализация.

Для расчёта необходимо выбрать модель и объём памяти, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.