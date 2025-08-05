Пластиковые флешки с логотипом
Промо-флешки в пластиковом корпусе 8–128 ГБ. УФ-печать полноцветом или тампопечать, десятки моделей корпусов на складе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 2 днейкорпуса на складе, нанесение своё
- УФ-печатьполноцвет без доплаты за цвета
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу и бюджет
Пластиковые флешки с логотипом — модели
Классические корпуса, слайдеры без колпачка и поворотные модели. Цвет пластика подбираем под фирменный стиль.
- Флешка Mirax Soft арт. V4020.03.8ГБв наличии 10 000+ шт Корпус под нанесение логотипа УФ-печать или тампопечать от 537 ₽цена без нанесения
- Флешка Coin арт. V4032.07.8ГБв наличии 10 000+ шт Корпус под нанесение логотипа УФ-печать или тампопечать от 474 ₽цена без нанесения
- Флешка Profi арт. V4021.06.8ГБв наличии 10 000+ шт Корпус под нанесение логотипа УФ-печать или тампопечать от 555 ₽цена без нанесения
- Флешка Ozon арт. V4048.08.16ГБв наличии 10 000+ шт Корпус под нанесение логотипа УФ-печать или тампопечать от 686 ₽цена без нанесения
- Флешка промо выдвижная арт. O6040.16.08в наличии 10 000+ шт Выдвижной разъём без колпачка УФ-печать или тампопечать от 636 ₽цена без нанесения
- Флешка Goutte арт. O6115.16.02в наличии 1 000+ шт Каплевидный soft-touch корпус УФ-печать или тампопечать от 666 ₽цена без нанесения
- Флешка промо овальная арт. O6017.16.02в наличии 5 000+ шт Пластик с металлическими вставками УФ-печать или тампопечать от 776 ₽цена без нанесения
- Флешка двухцветная арт. O6013.16.04в наличии 5 000+ шт Двухцветный корпус под бренд УФ-печать или тампопечать от 617 ₽цена без нанесения
- Флешка Скрепка арт. O6012.64.03в наличии 1 000+ шт Корпус в форме скрепки УФ-печать или тампопечать от 980 ₽цена без нанесения
- Флешка прозрачная выдвижная арт. O6580.32.01в наличии 1 000+ шт Прозрачный корпус, выдвижной USB УФ-печать или тампопечать от 1 040 ₽цена без нанесения
- Флешка USB 3.0 промо арт. O6034.64.07в наличии 1 000+ шт USB 3.0 — быстрая запись УФ-печать или тампопечать от 1 226 ₽цена без нанесения
- Промо-флешка круглой формы арт. O6021.8.08в наличии 500+ шт Корпус под нанесение логотипа УФ-печать или тампопечать от 628 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни пластиковых флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Цвет пластика по фирменному стилю компании
- УФ-печать полноцветом с двух сторон корпуса
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Упаковка: пакетик, коробочка или футляр
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пластиковые флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пластиковую флешку
- 01Тип корпуса
С колпачком — самый доступный. Слайдер — ничего не теряется. Поворотная — больше площадь под логотип.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ для презентаций и каталогов, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет без доплаты за цвета. Тампопечать выгоднее на больших тиражах.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на пластиковую флешку
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали прямо по пластику. Слой стойкий к истиранию.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных корпусов.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на цветной пластик.
- Печать с двух сторонЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж флешек
- от 2 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на пластиковый корпус флешки.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик
|полноцвет
|от 2 дней
|логотипы с градиентами и фото
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на пластиковые флешки
Цена флешки зависит от объёма памяти и модели корпуса. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тампопечатьот 2,9 ₽/шт
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пластиковые флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией вместо стопки листовок на стенде.
- Промо-раздачаНедорогие 8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма, доклады и материалы спикеров на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог на носителе с вашим брендом.
- Программы лояльностиПолезный подарок клиенту, который не выбросят.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды флешек
Металл, дерево, визитки, браслеты и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать пластиковые флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пластиковыми флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Пластиковые флешки с логотипом оптом
Производим пластиковые флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Объём 8–64 ГБ, полноцветная УФ-печать по двум сторонам или тампопечать, любой цвет корпуса под фирменный стиль. Запись ваших материалов на весь тираж бесплатно. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пластиковая флешка — рабочий формат для конференций, выставок и промо: она недорогая в тираже и при этом несёт ваш контент. Участник получает каталог, презентацию или прайс, которые откроет на компьютере, — поэтому печатные материалы раздавать отдельно не нужно.
Объём под задачу
Для большинства промо-задач хватает 8 ГБ — презентация, каталог, прайс — и это дешевле всего. 16 ГБ — универсальный объём, если добавляются видео и изображения. Под проектную документацию, дистрибутивы и видеоматериалы берут 32–64 ГБ. Объём влияет на цену сильнее, чем корпус: разница между 8 и 64 ГБ на тираже в тысячу штук больше, чем между пластиком и металлом.
Корпус и печать
Большая площадь под печать с двух сторон — главное преимущество пластика перед металлом: логотип и слоган читаются, а не ютятся на торце. УФ-печать даёт полноцвет и градиенты, тампопечать дешевле на больших тиражах при простом логотипе. Поворотный механизм без колпачка предпочтительнее: колпачки теряются в первый же день, и для раздатки это важно.
Запись материалов и защита
Записываем ваши файлы на весь тираж: презентацию, каталог, видео, документы. Возможна автозагрузка при подключении и защита от удаления — пользователь не сотрёт материалы случайно. Для выставки это снимает задачу печатать каталоги, а для отдела продаж гарантирует, что у клиента актуальная версия.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в блистер, картонную коробочку или пакетик по запросу. Под мероприятие с датой тираж размещают минимум за две недели: запись и проверка файлов на всей партии требуют времени.
Частые вопросы о пластиковых флешках
Пластиковые флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит пластиковая флешка?
Цена флешки зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Coin — от 474 ₽, Mirax Soft — от 537 ₽, USB 3.0 промо — от 1 226 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно: тампопечать от 2,9 ₽ за штуку, на тиражах до 100 штук минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи хватает 8–16 ГБ — презентация, каталог и прайс поместятся, и это самый доступный вариант. Для презентаций и каталогов с видео берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — под тяжёлые видеоматериалы. Объём влияет на цену сильнее, чем корпус, поэтому подберём его под ваши файлы и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, корпус можно подобрать под фирменный стиль: на складе десятки моделей корпусов разных цветов, включая двухцветные и прозрачные. Шелкография хорошо ложится на цветной пластик, а УФ-печать передаёт логотип в полноцвете. Покажем визуализацию бесплатно до запуска.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс, видео или документы. Возможны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы пользователь случайно не стёр материалы. Для выставки это снимает задачу печатать каталоги.
Чем УФ-печать отличается от тампопечати?
УФ-печать даёт полноцветное изображение с градиентами и мелкими деталями прямо по пластику без доплаты за цвета, доступна от 30 штук. Тампопечать — это 1–2 цвета, она экономичнее на больших тиражах при простом логотипе: от 300 штук и от 2,9 ₽ за штуку.
Пластиковые флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 2 дней: корпуса есть на складе, нанесение выполняем на своём производстве. Тампопечать, УФ-DTF, шелкография и печать с двух сторон — от 3 дней. Под мероприятие с конкретной датой лучше размещать заказ заранее: запись и проверка файлов на всей партии требуют времени.
Какая упаковка возможна?
Возможна упаковка в пакетик, картонную коробочку, блистер или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок. Вариант и стоимость упаковки подберём под ваш тираж и бюджет. Уточните задачу у менеджера, и он предложит подходящие варианты.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен и самовывоз с производства в Екатеринбурге.
|Кол-во/Цена
|512Мб
|4Гб
|8Гб
|16Гб
|32Гб
|64Гб
|10
|309
|354
|373
|395
|432
|541
|50
|304
|350
|368
|391
|427
|536
|100
|290
|335
|354
|376
|413
|522
|300
|285
|331
|349
|372
|408
|517
|500
|281
|299
|303
|322
|404
|513
|---
|---
|Полноцветная печать*
|+20
|Добавить упаковку
|+10
|Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя)
|+60
Мы производим печать на всех видах флешек. Полный выбор пластиковых флешек в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Промо-флешки с логотипом — практичный рекламный сувенир для компаний, выставок, конференций, презентаций и промоакций. Пластиковый корпус позволяет выбрать яркий цвет и нанести фирменную графику, а USB-накопитель остаётся полезным аксессуаром после завершения мероприятия. AEPRINT предлагает пластиковые флешки разных форм и объёмов памяти для корпоративных и рекламных заказов.
Промо-флешки с логотипом
Промо-флешка сочетает функцию USB-накопителя и рекламного носителя. На корпус можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику или другую информацию.
Благодаря компактному размеру флешку удобно хранить в сумке, кармане или вместе с ключами. При регулярном использовании фирменный аксессуар продолжает напоминать о компании и после проведения рекламной акции.
Пластиковые флешки с логотипом
Пластиковый корпус позволяет выбирать флешки разных цветов и форм. В ассортименте представлены классические модели, варианты необычной формы и компактные корпуса для промораздачи.
Для фирменного оформления можно подобрать цвет корпуса в соответствии с визуальным стилем компании или использовать контрастное сочетание корпуса и нанесения.
Промо-флешки на заказ
Флешки можно подобрать под конкретную рекламную или корпоративную задачу по модели, цвету и объёму памяти. В каталоге представлены несколько вариантов пластиковых корпусов.
Для одного проекта можно заказать единый тираж с одинаковым нанесением или использовать разные цвета одной модели.
Флешки для рекламы и промоакций
Промо-флешки подходят для выставок, конференций, презентаций, рекламных кампаний и других мероприятий, где необходимо вручить участникам полезный фирменный сувенир.
На накопитель также можно заранее записать презентацию, каталог, документы или другие цифровые материалы компании. В результате флешка выполняет сразу две задачи: служит сувениром и носителем информации.
Флешки для выставок и конференций
Компактные USB-накопители удобно использовать в качестве раздаточной продукции на выставочных стендах и деловых мероприятиях. На корпусе размещается фирменная символика, а на самой флешке можно сохранить материалы компании.
Такой формат особенно удобен, когда вместе с сувениром необходимо передать посетителям цифровой каталог или презентацию.
Цветные промо-флешки
Для пластиковых флешек доступны разные цвета корпуса, включая чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, жёлтый, голубой, оранжевый, красный и другие варианты.
Цвет можно подобрать под фирменную палитру компании или использовать яркий корпус для заметного промосувенира.
Промо-флешки с полноцветной печатью
На пластиковый корпус можно нанести полноцветное изображение. Такой вариант подходит для логотипов, сложной фирменной графики и макетов с несколькими цветами.
Для разных моделей способ нанесения подбирается с учётом поверхности корпуса и особенностей подготовленного макета.
Промо-флешки с персонализацией
Для тиража можно предусмотреть персональное нанесение на каждом изделии. Например, разные имена, изображения или фотографии.
Персонализация подходит для именных корпоративных подарков, специальных мероприятий и проектов, где необходимо сделать каждый экземпляр индивидуальным.
Пластиковые флешки разного объёма памяти
В зависимости от модели доступны варианты памяти от 512 МБ до 64 ГБ. Объём выбирают исходя из количества информации, которую необходимо хранить или заранее записать на накопитель.
Для небольших рекламных материалов можно выбрать компактный объём, а для презентаций, каталогов и мультимедийных файлов — более вместительную версию.
Промо-флешки оптом
Большие тиражи подходят для рекламных кампаний, выставок, конференций и массовых мероприятий. Единый макет позволяет оформить всю партию в соответствии с фирменным стилем компании.
При необходимости можно использовать несколько цветов корпуса в рамках одного заказа.
Изготовление промо-флешек с логотипом
AEPRINT предлагает пластиковые промо-флешки с фирменным нанесением для рекламных и корпоративных задач. В ассортименте представлены модели разных форм и цветов, включая «Капсулу», Drive, PL064, «Грузовик» и другие варианты.
Можно выбрать объём памяти, цвет корпуса и вариант оформления. Для подходящих моделей доступна полноцветная печать и персонализация.
Для расчёта необходимо выбрать модель и объём памяти, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.