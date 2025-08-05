Флешки-часы с логотипом оптом

Производим флешки-часы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Наручные часы со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ в ремешке или корпусе, силиконовый или кожаный ремешок. Печать логотипа на циферблате, гравировка на корпусе. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка-часы объединяет носитель и аксессуар, который носят каждый день на руке: логотип на циферблате человек видит десятки раз в сутки. Это необычный технологичный подарок для IT-компаний, конференций и молодёжной аудитории.

Логотип на циферблате Главная площадка — циферблат: логотип на нём оказывается перед глазами владельца каждый раз, когда он смотрит на время. Стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру заменяют компактным. Имя или дату гравируем на задней крышке. Функции и ограничения Накопитель встроен в ремешок или корпус и подключается к компьютеру через скрытый разъём. Это часы начального уровня, а не премиальные — их ценность в сочетании функций, а не в механизме. Для подарка, где важен статус часов, лучше выбрать классические часы из раздела часов. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.