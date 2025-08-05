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Флешки-часы с логотипом

Наручные часы со встроенным USB-накопителем: два предмета в одном и логотип на циферблате. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж часов
  • Срок от 5 днейпечать по циферблату
  • На циферблателоготип виден при каждом взгляде
  • Память 8–64 ГБподбираем под задачу
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Флешки-часы с логотипом — AEPRINT
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Флешки-часы с логотипом на заказ

Делаем флешки-часы с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Флешки-часы с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 50 штукминимальный тираж часов
  • Срок от 5 днейпечать по циферблату
  • На циферблателоготип виден при каждом взгляде
  • Память 8–64 ГБподбираем под задачу
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем флешки-часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать флешки-часы

  • 01Материал корпуса

    От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.

  • 02Объём памяти

    8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.

  • 03Нанесение

    УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.

  • 04Упаковка

    Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.

Как нанести логотип на флешки-часы

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
УФ-печатьхитот 30 шт.по запросупластик, металлполноцветот 2 днейцветные логотипы и градиенты
Гравировкаот 30 шт.от 25 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 2 днейстрогие деловые подарки
Тампопечатьот 300 шт.от 2,9 ₽/штпластик1–2 цветаот 3 днейпростые логотипы, большие тиражи
УФ-DTFот 30 шт.по запросурельефполноцветот 3 днейнеровные и фигурные корпуса
Печать 2 стороныот 30 шт.×2 к нанесениюпластик, металлполноцветот 3 днейлоготип и контакты вместе
Запись данныхот 30 шт.по запросуот 2 днейпрезентации, каталоги, видео
  • Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж

Цены на флешки-часы

Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.

Прайс-лист PDF
«УФ-печать» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
  • Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, объём памяти и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Флешки с логотипом: работа AEPRINTФлешки с логотипом
  • Флешки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTФлешки на заказ
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  • Флешки слэп-браслеты: работа AEPRINTФлешки слэп-браслеты
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    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают флешки-часы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
  • Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
  • Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
  • КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.

  • ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
  • Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
  • Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды флешек

Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.

Смотреть все виды флешек

Как заказать флешки-часы

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С флешками-часами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Флешки-часы с логотипом оптом

Производим флешки-часы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Наручные часы со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ в ремешке или корпусе, силиконовый или кожаный ремешок. Печать логотипа на циферблате, гравировка на корпусе. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка-часы объединяет носитель и аксессуар, который носят каждый день на руке: логотип на циферблате человек видит десятки раз в сутки. Это необычный технологичный подарок для IT-компаний, конференций и молодёжной аудитории.

Логотип на циферблате

Главная площадка — циферблат: логотип на нём оказывается перед глазами владельца каждый раз, когда он смотрит на время. Стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру заменяют компактным. Имя или дату гравируем на задней крышке.

Функции и ограничения

Накопитель встроен в ремешок или корпус и подключается к компьютеру через скрытый разъём. Это часы начального уровня, а не премиальные — их ценность в сочетании функций, а не в механизме. Для подарка, где важен статус часов, лучше выбрать классические часы из раздела часов. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о флешках-часах

Флешки-часы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.

Сколько стоит такая флешка?

Флешки-часы делаем под заказ, поэтому цену считаем под выбранную модель, тип ремешка, объём памяти и тираж. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Расчёт бесплатный и без обязательств — актуальный прайс пришлём в день обращения.

Какой объём памяти выбрать?

Флешки-часы доступны с памятью 8–64 ГБ. Для промо и презентации компании хватает 8–16 ГБ, под каталоги и материалы с изображениями берут 32–64 ГБ. Подберём объём под ваши файлы и бюджет при расчёте.

Флешки-часы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Главная площадка — циферблат: логотип наносим печатью, и владелец видит его каждый раз, когда смотрит на время. Чтобы стрелки и разметка оставались читаемыми, знак делаем компактным. Имя или дату можно выгравировать на задней крышке корпуса.

Запишете наши файлы на весь тираж?

Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Накопитель подключается к компьютеру через скрытый разъём в ремешке или корпусе.

Флешки-часы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок изготовления — от 5 дней: печать по циферблату выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Поскольку модели делаем под заказ, точный срок зависит от выбранной модели и тиража — его назовёт менеджер при расчёте.

Какая упаковка возможна?

Флешки-часы можно упаковать в картонную коробочку или футляр — для подарка это выглядит аккуратнее, для массовой раздачи подойдёт пакетик. Вариант упаковки и стоимость подберём под тираж и бюджет.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Подберём модель с силиконовым или кожаным ремешком в цветах, близких к фирменному стилю. Цвета на циферблате передаём полноцветной печатью. Визуализацию с логотипом покажем бесплатно до запуска производства.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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