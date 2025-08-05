Подставки для флагов с логотипом оптом

Производим подставки для флагов с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Настольные подставки на 1–3 флажка, металл, дерево, акрил, гравировка и тиснение на основании. Флажки из атласа с двусторонней печатью. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольная подставка с флагами — атрибут переговорных, приёмных руководителей и протокольных встреч. Она обозначает стороны на переговорах и подчёркивает статус кабинета, поэтому её заказывают госучреждения, крупные компании и организаторы официальных мероприятий.

Протокол и назначение На одну подставку ставят флаг компании. На две — флаги сторон переговоров или компании и региона. На три — государственный, региональный и корпоративный для официальных мероприятий. Порядок флагов на протокольных встречах имеет значение, стандартную схему подскажем при оформлении заказа. Материал Строгий официальный вариант — металлическое основание с гравировкой. В кабинеты с классическим интерьером берут дерево, в современный — акрил. Флажки шьём из атласа с двусторонней печатью, древко металлическое с навершием. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.