Подставки для флагов
Настольные и напольные основания под флажки и флагштоки: металл, дерево, камень, на одно и несколько мест. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 3 днейсборка и гравировка у нас
- На 1–7 флаговнастольные и напольные
- Гравировкалоготип на основании
Подставки для флагов — форматы и варианты
Настольные основания под флажки, напольные крестовины и многоместные подставки.
- Настольная подставка арт. FL-PD-NSхит продаж Под один настольный флажок 15×22 Металл или дерево, гравировка по запросу по запросуцена зависит от модели
- Многоместная арт. FL-PD-MMдля переговорной Подставка на 3–7 флажков в ряд Гравировка логотипа на основании по запросуцена зависит от модели
- Напольная крестовина арт. FL-PD-NPпод флагшток Устойчивое основание под напольную мачту Порошковая покраска, утяжеление по запросуцена зависит от модели
- Ещё варианты
Материалы, количество мест, утяжеление, гравировка и полировка.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, материал и крепление.
- Гравировка логотипа или названия на основании
- Многоместные подставки для переговорных
- Утяжелённые основания для напольных мачт
- Дерево, металл и камень на выбор
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подставки для флагов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подставки для флагов
- 01Где устанавливается
В помещении, на площадке или стационарно на улице — от этого зависит конструкция.
- 02Высота
Чем дальше зритель и чем выше окружающая застройка, тем выше нужен флагшток.
- 03Материал
Алюминий лёгкий и не ржавеет, сталь дешевле и прочнее, стеклопластик гибкий.
- 04Основание
Мобильная база, штырь в грунт, фундамент или настенный кронштейн.
Печать и отделка для подставок
- Подъём флагаТросовая система с лебёдкой или внутренний трос со скрытым механизмом.
- Флюгерное креплениеПоворотный узел, чтобы флаг не наматывался на мачту.
- ОснованиеКрестовина, водоналивная база, штырь или закладной фундамент.
- Порошковая покраскаЦвет мачты под фирменный стиль или классический белый.
- Комплект с флагомПошив флага под размер и высоту конструкции.
- МонтажВыезд, установка и настройка механизма подъёма.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Алюминийхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|не ржавеет
|от 5 дней
|стационарные уличные мачты
|Сталь
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|прочный
|от 5 дней
|высокие мачты и ветреные места
|Стеклопластик
|от 10 шт.
|по запросу
|площадки
|гибкий
|от 5 дней
|мобильные конструкции
|Мобильное основание
|от 10 шт.
|по запросу
|зал и улица
|переносное
|от 3 дней
|мероприятия и временные площадки
|Фундамент
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|стационарный
|от 10 дней
|постоянная установка
|Настенный кронштейн
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|крепёж
|от 5 дней
|флаги на здании
- РасчётПодбираем высоту и основание под площадку
- Ветровая нагрузкаУчитываем при выборе материала
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
Цены на подставки для флагов
Цена зависит от высоты, материала и типа основания. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза конструкцию, флаг считается отдельно
- Расчётподбираем высоту и основание под площадку
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подставки для флагов
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ПереговорныеКомплект флажков на общей подставке.
- ПрезидиумыФлаги участников на столе.
- ПриёмныеНастольный флаг у руководителя.
- Конференц-залыРяд флагов на сцене.
- ВыставкиФлажки на стенде компании.
- Официальные мероприятияФлаги стран и организаций.
- КабинетыФлаг России и компании на столе.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать подставки для флагов
Шесть шагов от заявки до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С подставками часто заказывают
Соберём весь заказ вместе и отгрузим одной поставкой.
Подставки для флагов с логотипом оптом
Производим подставки для флагов с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Настольные подставки на 1–3 флажка, металл, дерево, акрил, гравировка и тиснение на основании. Флажки из атласа с двусторонней печатью. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настольная подставка с флагами — атрибут переговорных, приёмных руководителей и протокольных встреч. Она обозначает стороны на переговорах и подчёркивает статус кабинета, поэтому её заказывают госучреждения, крупные компании и организаторы официальных мероприятий.
Протокол и назначение
На одну подставку ставят флаг компании. На две — флаги сторон переговоров или компании и региона. На три — государственный, региональный и корпоративный для официальных мероприятий. Порядок флагов на протокольных встречах имеет значение, стандартную схему подскажем при оформлении заказа.
Материал
Строгий официальный вариант — металлическое основание с гравировкой. В кабинеты с классическим интерьером берут дерево, в современный — акрил. Флажки шьём из атласа с двусторонней печатью, древко металлическое с навершием. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о подставках для флагов
Подставки для флагов с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки. На комплектах от 5 конструкций цена за единицу ниже.
Сколько стоит флагшток?
Цена зависит от модели, материала основания (металл, дерево, камень, акрил), количества мест и гравировки. Флажки считаются отдельно, на комплектах цена за единицу ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Сборку и гравировку подставок выполняем от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, партию с флажками — от 5 дней. Точный срок зависит от модели, количества мест и тиража — назовём его после согласования макета.
Какую высоту выбрать?
Для подставок важна не высота, а количество мест: настольные бывают на 1–3 флажка, многоместные и напольные — до 7 флагов. На одну подставку ставят флаг компании, на две — флаги сторон переговоров, на три — государственный, региональный и корпоративный.
Нужен ли фундамент?
Нет, подставке фундамент не нужен — это настольное или напольное основание, которое просто ставится на стол или пол. Для напольных флагов используем устойчивую крестовину, многоместные подставки рассчитаны на ряд флагов на сцене или в конференц-зале.
Сделаете монтаж?
Монтаж подставкам не требуется: они поставляются готовыми к использованию. Если нужно оформить зал или сцену рядом флагов на напольных основаниях, установку обсудим отдельно — условия уточнит менеджер.
Флаг входит в комплект?
Флажки считаются отдельно, но можем сделать комплект: шьём флажки из атласа с двусторонней печатью, древко металлическое с навершием. Порядок флагов на протокольных встречах имеет значение — стандартную схему подскажем при оформлении заказа.
Какой материал лучше для улицы?
Подставки рассчитаны в первую очередь на помещения: переговорные, приёмные, конференц-залы. Строгий официальный вариант — металл с гравировкой, для классического интерьера — дерево, для современного — акрил. Для улицы лучше выбрать мобильный флагшток с утяжелённым основанием.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.