Косынки на шею с логотипом оптом
Косынки и банданы с печатью логотипа для промо, мероприятий, команд и волонтёров: хлопок и полиэстер, треугольные и квадратные. Сублимация от 30 штук, шелкография от 50.
- От 30 штукминимальный тираж косынок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
- Сублимацияполноцвет по всей площади, от 30 шт.
Косынки на шею с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Бандана Goal-s арт. HG252002-S.26в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 295 ₽цена без нанесения
- Бандана Dekko арт. G15737.44в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 167 ₽цена без нанесения
- Бафф Freedom арт. HG254137.08в наличии 5 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 273 ₽цена без нанесения
- Бафф полноцветный арт. AG440402-2450в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 700 ₽цена без нанесения
- Косынка Шарми арт. AG400405-3570в наличии 10 000+ шт Аксессуар для формы Сублимационная печать от 539 ₽цена без нанесения
- Бафф Nesse арт. G15736.30в наличии 1 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 480 ₽цена без нанесения
- Бандана Nical арт. HG342599/01в наличии 5 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать от 248 ₽цена без нанесения
- Шарф Nantai арт. HG25532.32в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 2 450 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бандан и баффов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Хлопок и полиэстер, 10 базовых цветов
- Шелкография логотипа или сублимация по всей площади
- Треугольные, квадратные и детские размеры
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем косынки на шею на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать косынки на шею под задачу
- 01Назначение
Промо и волонтёры — хлопок с логотипом. Форма — полиэстер с дизайном.
- 02Материал
Хлопок — приятен к телу, шелкография. Полиэстер — сублимация полноцветом.
- 03Нанесение
Шелкография — логотип 1–2 цветами. Сублимация — паттерн по всей площади.
- 04Размер
80×80×110 см — классика. 55×55 — бандана. Детские меньше.
Как нанести логотип на косынки на шею
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж косынок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на косынки на шею по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на косынках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают косынки на шею
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мероприятия и фестивалиКосынки для гостей, волонтёров и организаторов
- Промо-акцииБанданы с крупным логотипом для раздачи
- Детские лагеряКосынки отрядов с эмблемой смены
- Спортивные событияКосынки участников марафона и велопробега
- Аниматоры и промоутерыЯркие косынки как часть формы
- Корпоративные выездыКосынки команд на тимбилдинге
- ТуризмКосынки с логотипом туроператора
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать косынки на шею
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер косынокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем ткань, размер и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С косынками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Косынки на шею с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим косынки и шейные платки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шёлк, искусственный шёлк, полиэстер и хлопок, квадратные и треугольные, размеры 50×50–90×90 см. Сублимационная печать по всей площади, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Косынка — элемент формы для персонала, который представляет компанию лицом: бортпроводники, администраторы гостиниц, сотрудники банков и ресепшена. Небольшой платок в фирменных цветах делает форму узнаваемой и завершённой без крупного логотипа.
Материал под задачу
Натуральный шёлк — подарочный вариант для руководителей и клиентов: мягкий, держит форму узла, но требует деликатного ухода. Искусственный шёлк и полиэстер выглядят похоже, стоят заметно дешевле и переживают ежедневную носку и стирку — для формы берут их. Хлопок идёт на промо и спортивные мероприятия.
Печать и дизайн
Сублимация печатает по всей площади полноцветом: фирменный паттерн, орнамент с элементами логотипа, раппорт из знаков. На платке лучше работает паттерн из айдентики, а не крупный логотип в центре — завязанный платок показывает только часть рисунка, и логотип может оказаться в узле. Паттерн читается при любом способе завязывания.
Для формы
Для персонала подбираем размер под способ ношения: 50×50 для шейного узла, 70×70 и больше для драпировки. При заказе на весь штат стоит сделать образец и показать варианты завязывания — это снимает вопросы на месте. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о косынках
Какой минимальный тираж косынок?
От 30 штук при сублимации, от 50 — шелкографией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую ткань выбрать?
Для промо, волонтёров и спортивных событий берите хлопок — он приятен к телу, логотип наносим шелкографией. Для формы подойдут полиэстер и искусственный шёлк: они переживают ежедневную носку и стирку и подходят для полноцветной сублимации. Натуральный шёлк — подарочный вариант для руководителей и клиентов.
Сколько стоит печать на косынках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт. Сублимацию по всей площади считаем по макету и тиражу — от 30 штук. Цены на печать указаны без стоимости изделия, сами банданы и косынки — от 167 ₽.
Можно напечатать паттерн по всей площади?
Да, сублимация печатает полноцветом по всей площади: фирменный паттерн, орнамент с элементами логотипа или раппорт из знаков. На косынке паттерн работает лучше крупного логотипа в центре — он читается при любом способе завязывания и не прячется в узел.
Какие цвета есть в наличии?
Цвет косынки при сублимации задаётся самим дизайном, поэтому можно сделать её в фирменных цветах. Для шелкографии наличие цветов готовых изделий зависит от модели — актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж.
Косынки на шею с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для косынок с сублимацией по всей площади чаще закладывайте от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и материала, назовём его при расчёте. При заказе на весь штат советуем сначала сделать образец.
Печать не полиняет после стирки?
Шелкография стойкая, а при сублимации краска входит в волокно полиэстера, поэтому рисунок не чувствуется на ощупь. Натуральный шёлк требует деликатного ухода, полиэстер и искусственный шёлк спокойно переносят ежедневную носку и стирку.
Есть детские размеры?
Да, детские косынки делаем меньшего размера, чем взрослые: классика — 80×80×110 см, бандана — 55×55 см. Размер подберём под возраст и способ ношения, например для отрядов в детских лагерях.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.