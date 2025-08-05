Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Косынки на шею с логотипом оптом

Косынки и банданы с печатью логотипа для промо, мероприятий, команд и волонтёров: хлопок и полиэстер, треугольные и квадратные. Сублимация от 30 штук, шелкография от 50.

  • От 30 штукминимальный тираж косынок
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
  • Сублимацияполноцвет по всей площади, от 30 шт.
Смотреть модели Примеры работ
Косынки на шею с логотипом оптом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Ткань
Нанесение
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Косынки на шею с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Бандана Goal-s с логотипом
    Бандана Goal-s арт. HG252002-S.26в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Полиэстер10 цв. от 295 ₽цена без нанесения
  • Бандана Dekko с логотипом
    Бандана Dekko арт. G15737.44в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Полиэстер7 цв. от 167 ₽цена без нанесения
  • Бафф Freedom с логотипом
    Бафф Freedom арт. HG254137.08в наличии 5 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Полиэстер5 цв. от 273 ₽цена без нанесения
  • Бафф полноцветный с логотипом
    Бафф полноцветный арт. AG440402-2450в наличии 10 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Микрофибра2 цв. от 700 ₽цена без нанесения
  • Косынка Шарми с логотипом
    Косынка Шарми арт. AG400405-3570в наличии 10 000+ шт Аксессуар для формы Сублимационная печать Полиэстер от 539 ₽цена без нанесения
  • Бафф Nesse с логотипом
    Бафф Nesse арт. G15736.30в наличии 1 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Полиэстер2 цв. от 480 ₽цена без нанесения
  • Бандана Nical с логотипом
    Бандана Nical арт. HG342599/01в наличии 5 000+ шт Носится по-разному Сублимационная печать Полиэстер от 248 ₽цена без нанесения
  • Шарф Nantai с логотипом
    Шарф Nantai арт. HG25532.32в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Шерсть2 цв. от 2 450 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни бандан и баффов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Хлопок и полиэстер, 10 базовых цветов
    • Шелкография логотипа или сублимация по всей площади
    • Треугольные, квадратные и детские размеры
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Косынки на шею с логотипом: ещё модель 1Косынки на шею с логотипом: ещё модель 2Косынки на шею с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем косынки на шею на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать косынки на шею под задачу

  • 01Назначение

    Промо и волонтёры — хлопок с логотипом. Форма — полиэстер с дизайном.

  • 02Материал

    Хлопок — приятен к телу, шелкография. Полиэстер — сублимация полноцветом.

  • 03Нанесение

    Шелкография — логотип 1–2 цветами. Сублимация — паттерн по всей площади.

  • 04Размер

    80×80×110 см — классика. 55×55 — бандана. Детские меньше.

Как нанести логотип на косынки на шею

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж косынок
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на косынки на шею по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит печать на косынках

В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают косынки на шею

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мероприятия и фестивалиКосынки для гостей, волонтёров и организаторов
  • Промо-акцииБанданы с крупным логотипом для раздачи
  • Детские лагеряКосынки отрядов с эмблемой смены
  • Спортивные событияКосынки участников марафона и велопробега

  • Аниматоры и промоутерыЯркие косынки как часть формы
  • Корпоративные выездыКосынки команд на тимбилдинге
  • ТуризмКосынки с логотипом туроператора
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать косынки на шею

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер косынокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем ткань, размер и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С косынками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Косынки на шею с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим косынки и шейные платки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шёлк, искусственный шёлк, полиэстер и хлопок, квадратные и треугольные, размеры 50×50–90×90 см. Сублимационная печать по всей площади, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Косынка — элемент формы для персонала, который представляет компанию лицом: бортпроводники, администраторы гостиниц, сотрудники банков и ресепшена. Небольшой платок в фирменных цветах делает форму узнаваемой и завершённой без крупного логотипа.

Материал под задачу

Натуральный шёлк — подарочный вариант для руководителей и клиентов: мягкий, держит форму узла, но требует деликатного ухода. Искусственный шёлк и полиэстер выглядят похоже, стоят заметно дешевле и переживают ежедневную носку и стирку — для формы берут их. Хлопок идёт на промо и спортивные мероприятия.

Печать и дизайн

Сублимация печатает по всей площади полноцветом: фирменный паттерн, орнамент с элементами логотипа, раппорт из знаков. На платке лучше работает паттерн из айдентики, а не крупный логотип в центре — завязанный платок показывает только часть рисунка, и логотип может оказаться в узле. Паттерн читается при любом способе завязывания.

Для формы

Для персонала подбираем размер под способ ношения: 50×50 для шейного узла, 70×70 и больше для драпировки. При заказе на весь штат стоит сделать образец и показать варианты завязывания — это снимает вопросы на месте. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о косынках

Какой минимальный тираж косынок?

От 30 штук при сублимации, от 50 — шелкографией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какую ткань выбрать?

Для промо, волонтёров и спортивных событий берите хлопок — он приятен к телу, логотип наносим шелкографией. Для формы подойдут полиэстер и искусственный шёлк: они переживают ежедневную носку и стирку и подходят для полноцветной сублимации. Натуральный шёлк — подарочный вариант для руководителей и клиентов.

Сколько стоит печать на косынках?

Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт. Сублимацию по всей площади считаем по макету и тиражу — от 30 штук. Цены на печать указаны без стоимости изделия, сами банданы и косынки — от 167 ₽.

Можно напечатать паттерн по всей площади?

Да, сублимация печатает полноцветом по всей площади: фирменный паттерн, орнамент с элементами логотипа или раппорт из знаков. На косынке паттерн работает лучше крупного логотипа в центре — он читается при любом способе завязывания и не прячется в узел.

Какие цвета есть в наличии?

Цвет косынки при сублимации задаётся самим дизайном, поэтому можно сделать её в фирменных цветах. Для шелкографии наличие цветов готовых изделий зависит от модели — актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж.

Косынки на шею с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней, но для косынок с сублимацией по всей площади чаще закладывайте от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и материала, назовём его при расчёте. При заказе на весь штат советуем сначала сделать образец.

Печать не полиняет после стирки?

Шелкография стойкая, а при сублимации краска входит в волокно полиэстера, поэтому рисунок не чувствуется на ощупь. Натуральный шёлк требует деликатного ухода, полиэстер и искусственный шёлк спокойно переносят ежедневную носку и стирку.

Есть детские размеры?

Да, детские косынки делаем меньшего размера, чем взрослые: классика — 80×80×110 см, бандана — 55×55 см. Размер подберём под возраст и способ ношения, например для отрядов в детских лагерях.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.