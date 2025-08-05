Косынки на шею с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим косынки и шейные платки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шёлк, искусственный шёлк, полиэстер и хлопок, квадратные и треугольные, размеры 50×50–90×90 см. Сублимационная печать по всей площади, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Косынка — элемент формы для персонала, который представляет компанию лицом: бортпроводники, администраторы гостиниц, сотрудники банков и ресепшена. Небольшой платок в фирменных цветах делает форму узнаваемой и завершённой без крупного логотипа.

Материал под задачу Натуральный шёлк — подарочный вариант для руководителей и клиентов: мягкий, держит форму узла, но требует деликатного ухода. Искусственный шёлк и полиэстер выглядят похоже, стоят заметно дешевле и переживают ежедневную носку и стирку — для формы берут их. Хлопок идёт на промо и спортивные мероприятия. Печать и дизайн Сублимация печатает по всей площади полноцветом: фирменный паттерн, орнамент с элементами логотипа, раппорт из знаков. На платке лучше работает паттерн из айдентики, а не крупный логотип в центре — завязанный платок показывает только часть рисунка, и логотип может оказаться в узле. Паттерн читается при любом способе завязывания. Для формы Для персонала подбираем размер под способ ношения: 50×50 для шейного узла, 70×70 и больше для драпировки. При заказе на весь штат стоит сделать образец и показать варианты завязывания — это снимает вопросы на месте. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.