Нашивки ПВХ с логотипом оптом

Производим нашивки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Объёмное литьё послойно по цветам, крепление на липучке или пришивное, любая форма по контуру. Не промокают, не выцветают. Собственное производство в Екатеринбурге.

ПВХ-нашивка — резиновый объёмный шеврон для спецодежды, формы и снаряжения, которые работают на улице: не боится воды, грязи, мороза и стирки. Её выбирают охранные структуры, производства, спасатели, туристические и охотничьи бренды, где вышитая нашивка быстро теряет вид.

Отличие от вышитой Вышитая нашивка — классика, фактурная, но впитывает влагу и грязь и выцветает на солнце. ПВХ даёт объёмный рельеф, который моется, не промокает и держит цвет годами. Для офисного мерча и форменной одежды в помещении вышивка выглядит благороднее, на улице практичнее ПВХ. Крепление Основной вариант для тактического снаряжения и рабочей одежды — липучка: нашивка переставляется между формой и снимается перед стиркой. Для постоянной формы нашивку пришивают. Линии тоньше 1 мм в литье не воспроизводятся, поэтому макет упрощаем. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.