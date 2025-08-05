Нашивки из ПВХ и шевроны
Объёмные шевроны на форму и экипировку: рельефный логотип, не выцветают и не истираются в отличие от вышивки. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Не выцветаютстойкие к стирке и трению
- Креплениелипучка, пришивная или клеевая
Нашивки ПВХ с логотипом — варианты
Шевроны с липучкой, пришивные и термоклеевые, плоские и объёмные.
- Шеврон с липучкой арт. PV-NS-LPхит продаж Съёмный шеврон на велкро 2D-рельеф, ответная часть в комплекте по запросуцена зависит от тиража
- Пришивной арт. PV-NS-PRпостоянный Кант по периметру под пришивание Рельефная заливка с бортиком по запросуцена зависит от тиража
- Объёмный 3D арт. PV-NS-3Dзаметный Выраженный рельеф и несколько уровней 3D-модель с проработкой слоёв по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Формы, размеры, типы креплений, светоотражающие и светящиеся элементы.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Крепление: липучка, пришивной кант, термоклей
- Светоотражающие вставки для рабочей одежды
- Многоуровневый рельеф для сложных эмблем
- Именные шевроны с фамилией сотрудника
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем нашивки ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать нашивки из ПВХ
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается нашивку
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на нашивки из ПВХ
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают нашивки из ПВХ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- СпецодеждаЭмблемы подразделений на форме.
- Охрана и безопасностьШевроны с названием службы.
- Спортивные клубыЭмблема команды на экипировке.
- ПроизводстваОбозначение цехов и бригад.
- Именные шевроныФамилия сотрудника на форме.
- Клубы и сообществаЗнак принадлежности на одежде.
- Мерч-шопыШеврон как позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать нашивки из ПВХ
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Нашивки ПВХ с логотипом оптом
Производим нашивки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Объёмное литьё послойно по цветам, крепление на липучке или пришивное, любая форма по контуру. Не промокают, не выцветают. Собственное производство в Екатеринбурге.
ПВХ-нашивка — резиновый объёмный шеврон для спецодежды, формы и снаряжения, которые работают на улице: не боится воды, грязи, мороза и стирки. Её выбирают охранные структуры, производства, спасатели, туристические и охотничьи бренды, где вышитая нашивка быстро теряет вид.
Отличие от вышитой
Вышитая нашивка — классика, фактурная, но впитывает влагу и грязь и выцветает на солнце. ПВХ даёт объёмный рельеф, который моется, не промокает и держит цвет годами. Для офисного мерча и форменной одежды в помещении вышивка выглядит благороднее, на улице практичнее ПВХ.
Крепление
Основной вариант для тактического снаряжения и рабочей одежды — липучка: нашивка переставляется между формой и снимается перед стиркой. Для постоянной формы нашивку пришивают. Линии тоньше 1 мм в литье не воспроизводятся, поэтому макет упрощаем. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о нашивках из ПВХ
Нашивки ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Нашивки ПВХ с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от размера, объёма (плоский или 3D) и крепления — липучка, пришивная или клеевая основа. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или эскиз шеврона, желаемый размер, тираж, фирменные цвета по Pantone и тип крепления. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Для именных шевронов понадобится список фамилий.
Нашивки ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, послойную заливку ПВХ и установку крепления. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. Линии тоньше 1 мм в литье не воспроизводятся, поэтому макет при необходимости упрощаем и согласуем с вами.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, и повторный тираж дешевле первого. Это удобно для спецодежды и формы, которую выдают новым сотрудникам регулярно: достаточно сообщить менеджеру тираж и при необходимости тип крепления.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска — пришлите номера фирменной палитры. В отличие от вышивки ПВХ-нашивка держит цвет годами: не выцветает на солнце, не промокает и моется без потери вида.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи — шевроны в каждой партии будут одинаковыми. Дозаказ для новых сотрудников или подразделений не потребует затрат на оснастку.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.