Буклеты и евробуклеты
Складные буклеты в два и три сгиба. Компактный формат, в который помещается вся презентация компании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 2 днейпечать и фальцовка у нас
- 2 и 3 сгибаевро, A4, A5 в развороте
- Биговкасгибы без залома краски
Шаблон для макета:Буклет A4, два фальца · 297 × 210 → 100 × 210 мм · PDFвсе шаблоны
Буклеты и евробуклеты — форматы и варианты
Евробуклет A4 в три сгиба, буклеты-гармошки и модели с двумя сгибами.
- Евробуклет A4 арт. PG-BK-EUхит продаж A4 в три сгиба, готовый размер 210×99 Полноцвет, биговка и фальцовка по запросуцена зависит от тиража
- Буклет в два сгиба арт. PG-BK-02простой A4 пополам, четыре полосы Печать и биговка по центру по запросуцена зависит от тиража
- Буклет-гармошка арт. PG-BK-GRдля презентаций Разворачивается лентой, 6–8 полос Полноцвет, биговка по всем сгибам по запросуцена зависит от тиража
- Ещё форматы
Количество сгибов, плотности бумаги, ламинация и нестандартные раскладки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Биговка перед фальцовкой — сгиб без залома
- Плотность 130–250 г под количество сгибов
- Ламинация для буклетов длительного использования
- Нестандартные раскладки по вашему макету
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем буклеты и евробуклеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать буклеты
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для буклетов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 2 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на буклеты
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают буклеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Презентация услугКомпактный рассказ о компании для встречи.
- ВыставкиРаздатка на стенде вместо толстого каталога.
- Отдел продажМатериал в помощь менеджеру на переговорах.
- ЗастройщикиБуклет по объекту с планировками.
- Клиники и салоныОписание услуг и прайс на стойке.
- КонференцииПрограмма и материалы в комплекте участника.
- Почтовые рассылкиЕвроформат помещается в конверт.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать буклеты
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Буклеты и евробуклеты с логотипом оптом
Печатаем буклеты и каталоги оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Евробуклет с двумя фальцами, А4 с одним, многостраничные каталоги на скобе и термоклее. Мелованная бумага 130–170 г/м² для блока, 250–300 для обложки, ламинация и выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.
Буклет и каталог — материалы, которые отдел продаж вручает на встрече и оставляет клиенту. В отличие от презентации на экране, их листают повторно и передают коллегам, поэтому для B2B с длинным циклом сделки печатные материалы остаются рабочим инструментом.
Что выбрать под задачу
Самый ходовой формат для раздачи — евробуклет с двумя фальцами: компактно подаёт один продукт или услугу, помещается в конверт и в карман папки. Если нужны схемы и таблицы, берут А4 с одним фальцем. Линейку продукции, прайс и портфолио собирают в каталог на скобе до 60 полос. От 60 полос каталог делают на термоклее — с аккуратным корешком, на котором печатается название.
Бумага и плотность
Блок 130–170 г/м² — оптимум для каталога: страницы не просвечивают и не топорщатся при перелистывании. Обложка 250–300 г/м² с ламинацией защищает от заломов при передаче из рук в руки. Матовая бумага удобнее для чтения текста и схем, глянцевая ярче передаёт фотографии продукции — для каталогов с изображениями товара берут её.
Сколько полос в каталоге
При скреплении на скобу блок собирается из сфальцованных листов: каждый лист в сложенном виде даёт четыре полосы, поэтому общее количество всегда кратно четырём — 8, 12, 16, 20. Если материала набирается на 14 полос, две лишние либо заполняются, либо макет сокращается до 12. Это обсуждается на этапе вёрстки, а не после неё. При скреплении термоклеем листы обрезаются по корешку и склеиваются поодиночке, поэтому кратность только двум и ограничений заметно меньше.
Сроки и тиражи
От 50 штук, срок от 3 дней на буклеты и от 7 на многостраничные каталоги с отделкой. Под выставку тираж размещают за две недели: каталог требует вёрстки, согласования и проверки цветопробы. Макет разрабатываем с нуля или дорабатываем ваш.
Частые вопросы о буклетах
Буклеты и евробуклеты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Буклеты и евробуклеты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, количества сгибов, красочности и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Отделка считается отдельно от печати, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. На тиражах от 1 000 штук офсет заметно снижает цену за буклет.
Буклеты и евробуклеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Буклеты печатаем от 2 дней — печать, биговка и фальцовка проходят на нашем производстве. Офсетный тираж от 1 000 штук — от 5 дней, с ламинацией и УФ-лаком срок чуть больше. Под выставку тираж лучше размещать заранее, чтобы спокойно согласовать макет.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем сверстать буклет с нуля или доработать ваш макет под нужный формат и сгибы. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для буклетов используем мелованную бумагу 130–170 г/м²: она не просвечивает и аккуратно складывается после биговки. Матовая удобнее для текста и схем, глянцевая ярче передаёт фотографии продукции. Если буклет часто передают из рук в руки, добавим ламинацию.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком. Способ подберём под тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем матовую и глянцевую ламинацию, тиснение фольгой и выборочный УФ-лак по отдельным элементам. Перед фальцовкой делаем биговку, чтобы на сгибах не ломалась краска. Отделка считается отдельно и добавляет к сроку — посчитаем её вместе с тиражом.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов и не нужна сложная отделка. Стандартный срок на буклеты — от 2 дней с печатью и фальцовкой на своём производстве. Присылайте макет и тираж сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.