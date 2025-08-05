Буклеты и евробуклеты с логотипом оптом

Печатаем буклеты и каталоги оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Евробуклет с двумя фальцами, А4 с одним, многостраничные каталоги на скобе и термоклее. Мелованная бумага 130–170 г/м² для блока, 250–300 для обложки, ламинация и выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.

Буклет и каталог — материалы, которые отдел продаж вручает на встрече и оставляет клиенту. В отличие от презентации на экране, их листают повторно и передают коллегам, поэтому для B2B с длинным циклом сделки печатные материалы остаются рабочим инструментом.

Что выбрать под задачу Самый ходовой формат для раздачи — евробуклет с двумя фальцами: компактно подаёт один продукт или услугу, помещается в конверт и в карман папки. Если нужны схемы и таблицы, берут А4 с одним фальцем. Линейку продукции, прайс и портфолио собирают в каталог на скобе до 60 полос. От 60 полос каталог делают на термоклее — с аккуратным корешком, на котором печатается название. Бумага и плотность Блок 130–170 г/м² — оптимум для каталога: страницы не просвечивают и не топорщатся при перелистывании. Обложка 250–300 г/м² с ламинацией защищает от заломов при передаче из рук в руки. Матовая бумага удобнее для чтения текста и схем, глянцевая ярче передаёт фотографии продукции — для каталогов с изображениями товара берут её. Сколько полос в каталоге При скреплении на скобу блок собирается из сфальцованных листов: каждый лист в сложенном виде даёт четыре полосы, поэтому общее количество всегда кратно четырём — 8, 12, 16, 20. Если материала набирается на 14 полос, две лишние либо заполняются, либо макет сокращается до 12. Это обсуждается на этапе вёрстки, а не после неё. При скреплении термоклеем листы обрезаются по корешку и склеиваются поодиночке, поэтому кратность только двум и ограничений заметно меньше. Сроки и тиражи От 50 штук, срок от 3 дней на буклеты и от 7 на многостраничные каталоги с отделкой. Под выставку тираж размещают за две недели: каталог требует вёрстки, согласования и проверки цветопробы. Макет разрабатываем с нуля или дорабатываем ваш.