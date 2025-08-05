Статуэтки и плакетки с логотипом оптом

Производим статуэтки и плакетки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Акрил и стекло с лазерной и 3D-гравировкой, металлические статуэтки, деревянные плакетки с металлической пластиной. Именная гравировка, подарочная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Статуэтка и плакетка — награда для корпоративных номинаций: «Лучший сотрудник года», «За вклад в развитие», «Партнёр года». Её ставят на стол или вешают на стену в кабинете, и она напоминает о признании годами. Для компании это инструмент мотивации и укрепления отношений с партнёрами.

Статуэтка или плакетка Статуэтка из акрила или стекла стоит на столе, а 3D-гравировка внутри материала эффектно смотрится на свет. Самая статусная — металлическая статуэтка, фигура по тематике события. Плакетка — деревянная основа с металлической пластиной, вешается на стену или ставится на подставку; это классика дипломатических и корпоративных наград. Персонализация и сроки Имя победителя, номинация и дата наносятся гравировкой — не стираются. Если список победителей неизвестен заранее, заказываем статуэтки без персонализации и гравируем за день до вручения. Каждая награда упаковывается в коробку с ложементом. Награды нельзя привезти «почти вовремя» — закладывайте срок с запасом. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.