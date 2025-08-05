Статуэтки и плакетки с логотипом
Настольные награды из акрила, стекла и металла на подставке. Для премий, номинаций и юбилеев. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- 3D-гравировкалоготип внутри стекла и акрила
- Своя формавырезаем по вашему эскизу
Статуэтки и плакетки с логотипом — модели
Акриловые и стеклянные награды, металлические плакетки на деревянной основе.
- Стела Cristallino арт. G21092.14в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 2 950 ₽цена без нанесения
- Награда Diamond арт. O601510в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 2 843 ₽цена без нанесения
- Стела Tribute 3 арт. G34360.03в наличии 500+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 1 490 ₽цена без нанесения
- Стела Fame Frame арт. G66011.10в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 1 150 ₽цена без нанесения
- Стела Staklar арт. G21094.00в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 1 990 ₽цена без нанесения
- Награда Disk арт. O601556в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 1 619 ₽цена без нанесения
- Стела Eminence арт. G7840.01в наличии 1 000+ шт В подарочной коробке Лазерная гравировка от 2 990 ₽цена без нанесения
- Стела Logrado арт. G22119.00в наличии 1 000+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 2 490 ₽цена без нанесения
- Стела Board арт. G7808.01в наличии 1 000+ шт В подарочной коробке Лазерная гравировка от 1 856 ₽цена без нанесения
- Стела Plaque арт. G7810.01в наличии 1 000+ шт В подарочной коробке Лазерная гравировка от 1 990 ₽цена без нанесения
- Награда Willpower арт. G11090.01в наличии 500+ шт В подарочной коробке Лазерная гравировка от 4 990 ₽цена без нанесения
- Награда Steel and Glass арт. O606200в наличии 500+ шт Наградная стела Лазерная гравировка от 5 392 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наград и стел в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вырезаем акрил по вашему эскизу
- 3D-гравировка внутри стекла и акрила
- Подставка с подсветкой по запросу
- Футляр с ложементом под награду
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем статуэтки и плакетки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать статуэтки и плакетки
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на статуэтку
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на статуэтку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Значки с дизайном
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают статуэтки и плакетки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные наградыИтоги года, выполнение плана, лучший сотрудник.
- Спортивные событияСоревнования, турниры, забеги и спартакиады.
- Юбилеи компанииПамятные награды сотрудникам за стаж.
- Конкурсы и премииОтраслевые премии и профессиональные конкурсы.
- ВыставкиНаграды участникам и победителям номинаций.
- ОбразованиеНаграды студентам, школьникам и педагогам.
- ПартнёрамЗнак признания за годы сотрудничества.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать статуэтки и плакетки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Статуэтки и плакетки с логотипом оптом
Производим статуэтки и плакетки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Акрил и стекло с лазерной и 3D-гравировкой, металлические статуэтки, деревянные плакетки с металлической пластиной. Именная гравировка, подарочная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Статуэтка и плакетка — награда для корпоративных номинаций: «Лучший сотрудник года», «За вклад в развитие», «Партнёр года». Её ставят на стол или вешают на стену в кабинете, и она напоминает о признании годами. Для компании это инструмент мотивации и укрепления отношений с партнёрами.
Статуэтка или плакетка
Статуэтка из акрила или стекла стоит на столе, а 3D-гравировка внутри материала эффектно смотрится на свет. Самая статусная — металлическая статуэтка, фигура по тематике события. Плакетка — деревянная основа с металлической пластиной, вешается на стену или ставится на подставку; это классика дипломатических и корпоративных наград.
Персонализация и сроки
Имя победителя, номинация и дата наносятся гравировкой — не стираются. Если список победителей неизвестен заранее, заказываем статуэтки без персонализации и гравируем за день до вручения. Каждая награда упаковывается в коробку с ложементом. Награды нельзя привезти «почти вовремя» — закладывайте срок с запасом. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о статуэтках и плакетках
Статуэтки и плакетки с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Награды из каталога стоят от 1 150 ₽ (стела Fame Frame) до 5 392 ₽ (Steel and Glass) без нанесения, например стела Cristallino — от 2 950 ₽. Гравировка по прайсу — от 56 ₽ за штуку при 50 шт., тираж до 49 шт. — 3 000 ₽ за партию. 3D-гравировку и итог с упаковкой рассчитаем под модель.
Сделаете именные награды?
Да. Имя победителя, номинацию и дату наносим гравировкой — они не стираются. Персональные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене гравировки. Если список победителей неизвестен заранее, закажите статуэтки без персонализации — выгравируем данные за день до вручения.
Можно свою форму награды?
Да, вырезаем статуэтку из акрила по вашему эскизу, а металлическую фигуру подберём по тематике события. Сложную уникальную форму литьём делаем от 300 штук, оснастка считается отдельно и остаётся у нас.
Статуэтки и плакетки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление с гравировкой — от 7 дней на своём производстве, индивидуальная форма требует больше времени. Награды нельзя привезти «почти вовремя», поэтому под дату вручения закладывайте срок с запасом — точный срок назовём после согласования макета.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию награды готовим бесплатно и согласовываем до запуска. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый файл дизайнер отрисует. Особенно важно согласовать 3D-гравировку: внутри стекла логотип смотрится иначе, чем на экране.
Подберёте футляр или коробку?
Да, каждая награда упаковывается в коробку с ложементом, который защищает стекло и акрил при перевозке. Для вручения на сцене подберём футляр или подарочную коробку, а дипломы можем сделать в единой стилистике с наградами.
Можно точные фирменные цвета?
Да, полноцветный логотип в фирменных цветах печатаем УФ по акрилу и металлу, а цветную эмаль по Pantone используем на металлических элементах — от 100 шт. Лазерная и 3D-гравировка дают логотип без цвета, в фактуре материала.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.