Значки депутатов с логотипом оптом

Депутатские значки с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней. Латунная основа, эмаль или полимерная заливка, гальваническое покрытие золотом и серебром, крепление — цанга, бабочка или магнит. Геральдика воспроизводится точно: герб региона, символика созыва, номер округа, год. Собственное производство в Екатеринбурге.

Депутатский значок — не сувенир, а знак полномочий: его носят на лацкане постоянно и рассматривают вблизи. Здесь не бывает «примерно похоже»: герб, цвета и пропорции должны соответствовать положению о символике, иначе значок не примут.

Виды значков Депутатский знак — знак члена представительного органа с гербом и указанием созыва. Должностные делают для глав администраций, руководителей ведомств и членов комиссий. Наградные и памятные вручают к юбилеям созыва, за заслуги и по итогам работы. Значки помощников и аппарата выпускают отдельным дизайном, отличающимся от депутатских, а на заседания и мероприятия — гостевые и аккредитационные. Технологии изготовления Классика для официальных знаков — горячая эмаль: цвет заливается в углубления металла и запекается, поверхность получается прочной и глубокой. Холодная эмаль дешевле и быстрее, но менее долговечна. Для сложной графики и фотографического герба подходит полимерная заливка — прозрачный купол смолы поверх печатного изображения. Штамповка с гальваникой даёт рельеф и благородный металлический блеск. Соответствие символике Работаем по утверждённому положению о знаке: берём официальное описание и эталонное изображение, воспроизводим геральдические цвета и пропорции. Если положения нет, помогаем составить описание вместе с макетом, чтобы значок можно было утвердить. До запуска тиража согласуем визуализацию и при необходимости делаем образец — на металле цвет эмали отличается от экранного. Упаковка и вручение Официальный знак вручают, а не раздают, поэтому он почти всегда идёт с футляром: бархатная коробочка, ложемент под значок, при необходимости место под удостоверение. Делаем футляры с тиснением герба или названия органа. Для торжественных вручений комплектуем значок с удостоверением и папкой в единой стилистике.