Значки депутатов и должностные знаки
Нагрудные знаки с гербом и наименованием органа: штамповка, эмаль, позолота, индивидуальная нумерация. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 20 штукминимальный тираж
- Срок от 15 днейс учётом изготовления штампа
- Герб и эмальточная геральдика по эталону
- Нумерацияперсональный номер знака
Значки депутатов с логотипом на заказ
Делаем значки депутатов с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 20 штукминимальный тираж
- Срок от 15 днейс учётом изготовления штампа
- Герб и эмальточная геральдика по эталону
- Нумерацияперсональный номер знака
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем значки депутатов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать значки депутатов
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на значок
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 20 шт.минимальный тираж
- от 15 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на значок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают значки депутатов
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Представительные органыЗнаки депутатов городских и областных собраний.
- НаграждениеПочётные знаки за заслуги перед территорией.
- Должностные знакиЗнаки глав, руководителей и должностных лиц.
- ЮбилеиПамятные знаки к дате основания органа или города.
- ВедомстваЗнаки отличия и классности сотрудников.
- Смена созываДовыпуск знаков по готовому штампу.
- КомплектыЗнак вместе с удостоверением в футляре.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать значки депутатов
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 15 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Значки депутатов с логотипом оптом
Депутатские значки с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней. Латунная основа, эмаль или полимерная заливка, гальваническое покрытие золотом и серебром, крепление — цанга, бабочка или магнит. Геральдика воспроизводится точно: герб региона, символика созыва, номер округа, год. Собственное производство в Екатеринбурге.
Депутатский значок — не сувенир, а знак полномочий: его носят на лацкане постоянно и рассматривают вблизи. Здесь не бывает «примерно похоже»: герб, цвета и пропорции должны соответствовать положению о символике, иначе значок не примут.
Виды значков
Депутатский знак — знак члена представительного органа с гербом и указанием созыва. Должностные делают для глав администраций, руководителей ведомств и членов комиссий. Наградные и памятные вручают к юбилеям созыва, за заслуги и по итогам работы. Значки помощников и аппарата выпускают отдельным дизайном, отличающимся от депутатских, а на заседания и мероприятия — гостевые и аккредитационные.
Технологии изготовления
Классика для официальных знаков — горячая эмаль: цвет заливается в углубления металла и запекается, поверхность получается прочной и глубокой. Холодная эмаль дешевле и быстрее, но менее долговечна. Для сложной графики и фотографического герба подходит полимерная заливка — прозрачный купол смолы поверх печатного изображения. Штамповка с гальваникой даёт рельеф и благородный металлический блеск.
Соответствие символике
Работаем по утверждённому положению о знаке: берём официальное описание и эталонное изображение, воспроизводим геральдические цвета и пропорции. Если положения нет, помогаем составить описание вместе с макетом, чтобы значок можно было утвердить. До запуска тиража согласуем визуализацию и при необходимости делаем образец — на металле цвет эмали отличается от экранного.
Упаковка и вручение
Официальный знак вручают, а не раздают, поэтому он почти всегда идёт с футляром: бархатная коробочка, ложемент под значок, при необходимости место под удостоверение. Делаем футляры с тиснением герба или названия органа. Для торжественных вручений комплектуем значок с удостоверением и папкой в единой стилистике.
Частые вопросы о значках депутатов
Значки депутатов с логотипом: какой минимальный тираж?
От 20 штук. Штамп изготавливается один раз под конкретный знак и остаётся у нас — довыпуск потом дешевле и быстрее.
Воспроизведёте герб точно по эталону?
Да, работаем по утверждённому положению о знаке: берём официальное описание и эталонное изображение и воспроизводим геральдические цвета и пропорции. Если положения нет, поможем составить описание вместе с макетом, чтобы знак можно было утвердить.
Сделаете индивидуальную нумерацию?
Да, на каждый знак наносим персональный номер — это стандартная опция для депутатских и должностных знаков. Номер, созыв или номер округа согласуем в макете до запуска производства, стоимость нумерации рассчитает менеджер под ваш тираж.
Значки депутатов с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 15 дней с учётом изготовления штампа. Штамп остаётся у нас, поэтому довыпуск при смене созыва или для новых депутатов по готовому штампу делается быстрее. Точный срок назовём после согласования макета.
Можно комплект с удостоверением?
Да, комплектуем знак вместе с удостоверением в футляре — с ложементом под значок и местом под удостоверение. Для торжественного вручения можем сделать комплект знак, удостоверение и папка в единой стилистике.
Какие покрытия возможны?
Классика для официальных знаков — горячая эмаль, запечённая в углублениях металла: прочная и глубокая поверхность. Холодная эмаль дешевле и быстрее, полимерная заливка подходит для сложной графики. Штамповку дополняем гальваникой под золото или серебро.
Покажете макет до производства?
Да, визуализацию согласуем до запуска тиража бесплатно, а при необходимости делаем образец — на металле цвет эмали отличается от экранного. Эталон герба и положение о знаке присылайте вместе с заявкой, логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR).
Подберёте футляр?
Да, официальный знак почти всегда идёт в футляре: бархатная коробочка с ложементом под значок, при необходимости с местом под удостоверение. Делаем футляры с тиснением герба или названия органа.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами и организациями по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.