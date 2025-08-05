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Наручные часы с логотипом

Часы с логотипом на циферблате и гравировкой на задней крышке. Статусный подарок к юбилею и за выслугу. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 10 днейпечать и гравировка у нас
  • На циферблатеи гравировка на задней крышке
  • Именныенадпись каждому получателю
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Наручные часы с логотипом — AEPRINT
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Наручные часы с логотипом на заказ

Делаем наручные часы с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Наручные часы с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 10 днейпечать и гравировка у нас
  • На циферблатеи гравировка на задней крышке
  • Именныенадпись каждому получателю
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем наручные часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать наручные часы

  • 01Где будут стоять

    Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.

  • 02Механизм

    Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.

  • 03Материал корпуса

    Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.

  • 04Что брендируем

    Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.

Как нанести логотип на наручные часы

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 10 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на часы.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Печать циферблатахитот 30 шт.по запросубумага, металлполноцветот 5 днеймаксимальная заметность логотипа
Гравировкаот 30 шт.от 31 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейделовые подарки и награды
УФ-печатьот 30 шт.по запросупластик, стеклополноцветот 5 днейцветные логотипы
Тампопечатьот 300 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи
Именная гравировкаот 10 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 7 днейнаграды и памятные подарки
Упаковкаот 30 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейкоробка и вкладыш под бренд
  • Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
  • ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
  • УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом

Цены на нанесение на наручные часы

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать циферблата и упаковку считаем под вашу модель.

Прайс-лист PDF
ТиражУФ-печатьГравировкаТампопечатьЦиферблатУпаковка
30–99 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат

УФ-печать, Тампопечать, Именные — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Свой циферблатпечатаем под макет
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают наручные часы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • За выслугу летЧасы с гравировкой к юбилею работы.
  • Юбилеи компанииПамятный подарок ключевым сотрудникам.
  • НаградыИтоги года и выполнение плана.
  • ПартнёрамСтатусный подарок первым лицам.

  • РуководителямПодарок к назначению или дате.
  • Ветеранам предприятияПризнание за долгую работу.
  • ВыпускныеПодарок выпускникам от вуза или школы.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды часов

Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.

Смотреть все виды часов

Как заказать наручные часы

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С наручными часами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Наручные часы с логотипом оптом

Производим наручные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Кварцевый механизм, стальной корпус, кожаный или металлический браслет. Печать логотипа на циферблате, гравировка на задней крышке. Подарочная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Наручные часы — наградной подарок за выслугу лет, юбилей работы в компании, выход на пенсию и особые заслуги. Их носят на руке годами и вспоминают, кто и за что подарил, поэтому это одна из самых значимых позиций корпоративного признания.

Именная гравировка

На задней крышке помещаются имя, должность, дата и формулировка награды: «За 20 лет работы», «Лучшему сотруднику года». Гравировка не стирается. В лазере меняется только файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Логотип на циферблате делаем компактным, чтобы не мешал чтению времени.

Упаковка и вручение

Наручные часы вручают в футляре с ложементом: без упаковки они теряют статус награды. Каждый экземпляр упаковывается отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении не перепутать. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о наручных часах

Наручные часы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Наручные часы с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Наручные часы делаем под заказ: подбираем модель, материал и способ нанесения под задачу, поэтому стоимость считаем индивидуально. Гравировка по прайсу — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт. Расчёт бесплатный и без обязательств.

Можно свой циферблат?

Да, логотип печатаем на циферблате и дополнительно можем сделать гравировку на задней крышке. Логотип на циферблате делаем компактным, чтобы он не мешал чтению времени. Визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска, образец перед тиражом — по запросу.

Сделаете именную гравировку?

Да, на задней крышке помещаются имя, должность, дата и формулировка награды, например «За 20 лет работы». Лазерная гравировка не стирается, а для именного тиража меняется только файл. Стоимость именной гравировки рассчитает менеджер под ваш тираж, список имён присылаете таблицей.

Наручные часы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок изготовления — от 10 дней: печать и гравировку делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели и тиража и фиксируется в договоре. Если часы нужны к дате вручения, сообщите её при заявке.

Есть ли гарантия на механизм?

Условия гарантии зависят от выбранной модели и механизма, поэтому их уточнит менеджер при подборе. Для наручных часов используем кварцевый механизм и стальной корпус. Перед запуском тиража по запросу можно получить образец.

Батарейка входит в комплект?

Комплектация зависит от выбранной модели, менеджер уточнит её при расчёте. Для кварцевых часов это стоит оговорить заранее, чтобы часы были готовы к вручению. Все детали фиксируем в коммерческом предложении.

Подберёте подарочную упаковку?

Да, наручные часы вручают в футляре с ложементом — без упаковки они теряют статус награды. Каждый экземпляр упаковываем отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении ничего не перепутать. Упаковку под бренд подберём под модель.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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