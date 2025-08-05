Наручные часы с логотипом
Часы с логотипом на циферблате и гравировкой на задней крышке. Статусный подарок к юбилею и за выслугу. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейпечать и гравировка у нас
- На циферблатеи гравировка на задней крышке
- Именныенадпись каждому получателю
Наручные часы с логотипом на заказ
Делаем наручные часы с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейпечать и гравировка у нас
- На циферблатеи гравировка на задней крышке
- Именныенадпись каждому получателю
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наручные часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наручные часы
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на наручные часы
- Печать циферблатаСвой макет вместо стандартного циферблата — самая заметная брендировка.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву корпуса — логотип не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по корпусу, стеклу и пластиковым элементам.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- Гравировка на оборотеИменная надпись и дата для наградных экземпляров.
- УпаковкаКоробка с ложементом и вкладыш под бренд.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на часы.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Печать циферблатахит
|от 30 шт.
|по запросу
|бумага, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|максимальная заметность логотипа
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки и награды
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, стекло
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи
|Именная гравировка
|от 10 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|награды и памятные подарки
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на наручные часы
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать циферблата и упаковку считаем под вашу модель.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|Циферблат
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат
|Тираж
|Гравировка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Свой циферблатпечатаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наручные часы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- За выслугу летЧасы с гравировкой к юбилею работы.
- Юбилеи компанииПамятный подарок ключевым сотрудникам.
- НаградыИтоги года и выполнение плана.
- ПартнёрамСтатусный подарок первым лицам.
- РуководителямПодарок к назначению или дате.
- Ветеранам предприятияПризнание за долгую работу.
- ВыпускныеПодарок выпускникам от вуза или школы.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать наручные часы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наручными часами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наручные часы с логотипом оптом
Производим наручные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Кварцевый механизм, стальной корпус, кожаный или металлический браслет. Печать логотипа на циферблате, гравировка на задней крышке. Подарочная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Наручные часы — наградной подарок за выслугу лет, юбилей работы в компании, выход на пенсию и особые заслуги. Их носят на руке годами и вспоминают, кто и за что подарил, поэтому это одна из самых значимых позиций корпоративного признания.
Именная гравировка
На задней крышке помещаются имя, должность, дата и формулировка награды: «За 20 лет работы», «Лучшему сотруднику года». Гравировка не стирается. В лазере меняется только файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Логотип на циферблате делаем компактным, чтобы не мешал чтению времени.
Упаковка и вручение
Наручные часы вручают в футляре с ложементом: без упаковки они теряют статус награды. Каждый экземпляр упаковывается отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении не перепутать. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о наручных часах
Наручные часы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Наручные часы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Наручные часы делаем под заказ: подбираем модель, материал и способ нанесения под задачу, поэтому стоимость считаем индивидуально. Гравировка по прайсу — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Можно свой циферблат?
Да, логотип печатаем на циферблате и дополнительно можем сделать гравировку на задней крышке. Логотип на циферблате делаем компактным, чтобы он не мешал чтению времени. Визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска, образец перед тиражом — по запросу.
Сделаете именную гравировку?
Да, на задней крышке помещаются имя, должность, дата и формулировка награды, например «За 20 лет работы». Лазерная гравировка не стирается, а для именного тиража меняется только файл. Стоимость именной гравировки рассчитает менеджер под ваш тираж, список имён присылаете таблицей.
Наручные часы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 10 дней: печать и гравировку делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели и тиража и фиксируется в договоре. Если часы нужны к дате вручения, сообщите её при заявке.
Есть ли гарантия на механизм?
Условия гарантии зависят от выбранной модели и механизма, поэтому их уточнит менеджер при подборе. Для наручных часов используем кварцевый механизм и стальной корпус. Перед запуском тиража по запросу можно получить образец.
Батарейка входит в комплект?
Комплектация зависит от выбранной модели, менеджер уточнит её при расчёте. Для кварцевых часов это стоит оговорить заранее, чтобы часы были готовы к вручению. Все детали фиксируем в коммерческом предложении.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, наручные часы вручают в футляре с ложементом — без упаковки они теряют статус награды. Каждый экземпляр упаковываем отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении ничего не перепутать. Упаковку под бренд подберём под модель.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.