Наручные часы с логотипом оптом

Производим наручные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Кварцевый механизм, стальной корпус, кожаный или металлический браслет. Печать логотипа на циферблате, гравировка на задней крышке. Подарочная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Наручные часы — наградной подарок за выслугу лет, юбилей работы в компании, выход на пенсию и особые заслуги. Их носят на руке годами и вспоминают, кто и за что подарил, поэтому это одна из самых значимых позиций корпоративного признания.

Именная гравировка На задней крышке помещаются имя, должность, дата и формулировка награды: «За 20 лет работы», «Лучшему сотруднику года». Гравировка не стирается. В лазере меняется только файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Логотип на циферблате делаем компактным, чтобы не мешал чтению времени. Упаковка и вручение Наручные часы вручают в футляре с ложементом: без упаковки они теряют статус награды. Каждый экземпляр упаковывается отдельно, при необходимости с именной биркой, чтобы на вручении не перепутать. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.