Варежки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим варежки и перчатки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные, флисовые, с сенсорными кончиками пальцев. Логотип вывязывается жаккардом, вышивается или нашивается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Варежки — зимний мерч, который носят весь холодный сезон на виду: логотип оказывается у лица, когда человек поправляет шарф или машет рукой. Компании заказывают их в новогодние наборы вместе с шапкой и шарфом, для болельщицких акций и для выездных сотрудников, которые работают на морозе.

Варежки или перчатки Варежки теплее перчаток: пальцы греют друг друга, поэтому для мороза и работы на улице берут их. Перчатки удобнее — можно держать ручку, телефон, ключи. Перчатки с сенсорными кончиками позволяют пользоваться телефоном не снимая: для офисной аудитории и студентов это главный аргумент. Как наносится логотип Жаккардовая вязка вывязывает логотип прямо в полотне — он не стирается и не отслаивается, но знак нужен простой, без мелких деталей, а тираж от 100 штук. Вышивка на манжете доступна от 50 штук, делается быстрее и допускает более сложный логотип. Подарочным тиражам ставят кожаную или тканевую нашивку. Комплект и сезон Варежки редко заказывают отдельно: зимний комплект из шапки, шарфа и варежек в едином дизайне выглядит законченным подарком. Спрос приходится на октябрь–декабрь, вязальные производства в это время загружены — тираж под Новый год размещают в августе–сентябре. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.