Варежки с логотипом оптом
Варежки и перчатки с вышивкой и печатью для зимних подарков, формы и мерча: флисовые, вязаные, с утеплителем и сенсорные перчатки. Вышивка от 10 пар, DTF-печать от 5.
- От 10 парминимальный тираж варежек
- Срок от 5 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкалоготип на тыльной стороне, от 10 пар
- DTF-печатьот 145 ₽ за пару при тираже от 500
Варежки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Варежки Heat Trick арт. G12877.61в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 990 ₽цена без нанесения
- Варежки HappyGo арт. G28901.30в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 790 ₽цена без нанесения
- Варежки НАСВЯЗИ арт. HG24131/35в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 990 ₽цена без нанесения
- Варежки Yong арт. G20554.90в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 790 ₽цена без нанесения
- Варежки Life Explorer арт. G16186.49в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 790 ₽цена без нанесения
- Варежки Nordkyn арт. G10452.32в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 990 ₽цена без нанесения
- Варежки Knit арт. G19893.28в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 1 050 ₽цена без нанесения
- Варежки Dunant арт. O866408в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 630 ₽цена без нанесения
- Варежки Adventino арт. G19753.46в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 610 ₽цена без нанесения
- Варежки Elnik арт. G16737.64в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 990 ₽цена без нанесения
- Варежки Fleecy арт. G17483.44в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 380 ₽цена без нанесения
- Варежки Winwear арт. G20727.45в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 1 090 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни варежек и перчаток в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Флис, акрил и мембрана, 10 цветов
- Вышивка или печать на тыльной стороне
- Наборы: варежки, шапка и шарф в одном стиле
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем варежки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать варежки под задачу
- 01Назначение
Подарки — вязаные. Форма — флис и утеплённые. Мерч — сенсорные перчатки.
- 02Материал
Флис — тепло и вышивка. Акрил — цвет. Мембрана — работа на улице.
- 03Нанесение
Вышивка на тыльной стороне — классика. DTF — полноцвет на перчатках.
- 04Комплект
Варежки с шапкой и шарфом — готовый зимний подарочный набор.
Как нанести логотип на варежки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 парминимальный тираж варежек
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на варежки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение логотипа на варежки
В таблице — шелкография для сравнения. Вышивка на варежках считается по макету
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают варежки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки к Новому годуТёплые варежки с логотипом сотрудникам
- Зимняя формаУтеплённые варежки для работы на улице
- Зимние мероприятияВарежки гостей и волонтёров
- Мерч для сотрудниковСенсорные перчатки в фирменных цветах
- Подарки партнёрамВязаные варежки в подарочной коробке
- Спортивные клубыВарежки болельщиков с эмблемой
- Детские лагеряЯркие варежки для зимних смен
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать варежки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал варежекна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, материал и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С варежками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Варежки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим варежки и перчатки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные, флисовые, с сенсорными кончиками пальцев. Логотип вывязывается жаккардом, вышивается или нашивается. Собственное производство в Екатеринбурге.
Варежки — зимний мерч, который носят весь холодный сезон на виду: логотип оказывается у лица, когда человек поправляет шарф или машет рукой. Компании заказывают их в новогодние наборы вместе с шапкой и шарфом, для болельщицких акций и для выездных сотрудников, которые работают на морозе.
Варежки или перчатки
Варежки теплее перчаток: пальцы греют друг друга, поэтому для мороза и работы на улице берут их. Перчатки удобнее — можно держать ручку, телефон, ключи. Перчатки с сенсорными кончиками позволяют пользоваться телефоном не снимая: для офисной аудитории и студентов это главный аргумент.
Как наносится логотип
Жаккардовая вязка вывязывает логотип прямо в полотне — он не стирается и не отслаивается, но знак нужен простой, без мелких деталей, а тираж от 100 штук. Вышивка на манжете доступна от 50 штук, делается быстрее и допускает более сложный логотип. Подарочным тиражам ставят кожаную или тканевую нашивку.
Комплект и сезон
Варежки редко заказывают отдельно: зимний комплект из шапки, шарфа и варежек в едином дизайне выглядит законченным подарком. Спрос приходится на октябрь–декабрь, вязальные производства в это время загружены — тираж под Новый год размещают в августе–сентябре. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о варежках
Какой минимальный тираж варежек?
От 10 пар при вышивке, от 5 — DTF-печатью. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для мороза и работы на улице берите варежки: они теплее перчаток, утеплённые и флисовые модели подойдут для зимней формы. Для подарков выбирают вязаные варежки, для офисной аудитории и студентов — перчатки с сенсорными кончиками пальцев. Мембрана подходит для работы на улице.
Сколько стоят варежки с логотипом?
Варежки в каталоге стоят от 380 ₽ до 1 090 ₽ за пару без нанесения. Вышивку считаем по макету, DTF-печать — от 165 ₽ до 145 ₽ за пару формата A6 в зависимости от тиража. Пришлите логотип и тираж — рассчитаем итоговую стоимость.
Есть ли сенсорные перчатки?
Да, есть перчатки с сенсорными кончиками пальцев — с ними можно пользоваться телефоном, не снимая. Это популярный мерч для офисной аудитории и студентов. На перчатки логотип наносим DTF-печатью или вышивкой.
Какие размеры и цвета есть?
Наличие размеров и цветов зависит от модели, актуальные варианты уточнит менеджер под ваш тираж. Акриловые модели хорошо держат цвет, поэтому подходят для фирменной палитры и ярких детских тиражей.
Варежки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней, для большинства тиражей закладывайте от 10 дней. Жаккардовая вязка логотипа — от 100 штук. В октябре–декабре вязальные производства загружены, поэтому новогодний тираж лучше размещать в августе–сентябре.
Вышивка не полиняет после стирки?
Вышивка на тыльной стороне или манжете не выцветает и не трескается. Самый стойкий вариант — жаккардовая вязка: логотип вывязан в полотне, не стирается и не отслаивается, но знак нужен простой. Уход зависит от материала варежек.
Соберёте набор с шапкой и шарфом?
Да, зимний комплект из шапки, шарфа и варежек в едином дизайне — готовый подарочный набор. Для партнёров вязаные варежки можно упаковать в подарочную коробку. Состав и стоимость рассчитаем под ваш тираж.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор варежок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Варежки с логотипом — практичный элемент зимнего корпоративного мерча, рабочей одежды и сувенирной продукции. Брендированные варежки подходят сотрудникам, которые работают на улице, участникам мероприятий, спортивным командам, а также могут использоваться в качестве корпоративного подарка клиентам и партнёрам. AEPRINT выполняет нанесение логотипов на варежки для корпоративных заказов.
Варежки с логотипом для сотрудников
Тёплые варежки подходят для сотрудников, которым приходится проводить рабочее время на открытом воздухе: курьеров, строителей, работников складов, производственных и сервисных компаний. Фирменное оформление помогает обозначить принадлежность сотрудника к компании и сделать рабочую одежду частью корпоративного стиля.
Варежки также можно использовать для спортивных команд, промо-команд и участников мероприятий. Для зимних корпоративных событий брендированные варежки могут стать самостоятельным аксессуаром или частью комплекта вместе с другими элементами одежды.
Нанесение логотипа на варежки
AEPRINT выполняет брендирование варежек несколькими технологиями: DTF-печатью, шелкографией и термотрансфером. Выбор способа зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета.
DTF-печать подходит для небольших партий и позволяет переносить полноцветную графику. Шелкография удобна для тиражей с простой фирменной символикой, а термотрансфер позволяет наносить логотипы, надписи и другие элементы на текстильную поверхность.
Также доступна DTF-печать с эффектом свечения. При подготовке макета специалисты учитывают форму варежки, расположение швов и особенности поверхности, чтобы изображение корректно выглядело на готовом изделии.
Брендированные варежки как корпоративный подарок
Варежки с логотипом можно подарить сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам к Новому году и другим зимним праздникам. Такой подарок сочетает практическое применение и фирменное оформление и может использоваться в течение всего холодного сезона.
Для корпоративного набора варежки можно дополнить шапкой, шарфом, бафом или другой текстильной продукцией. Все элементы комплекта можно оформить в единой цветовой гамме и выдержать в общей фирменной стилистике.
Варежки для спортивных и зимних мероприятий
Брендированные варежки подходят для спортивных соревнований, зимних фестивалей, выездных мероприятий и промоакций на открытом воздухе. На изделии можно разместить логотип компании, название команды, символику события или другую фирменную графику.
Для разных участников одного мероприятия можно использовать единый дизайн или персонализировать отдельные изделия. Это позволяет создать цельный комплект корпоративного или спортивного мерча.
Изготовление варежек с логотипом
Срок изготовления варежек на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках. DTF-печать доступна от 5 изделий, а для шелкографии и термотрансфера предусмотрено изготовление тиражей от 50 штук.
AEPRINT также выполняет нанесение на продукцию заказчика. Для таких изделий распаковка и последующая упаковка оплачиваются дополнительно.
При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Доставка по Свердловской области и в другие регионы России выполняется транспортными компаниями, а доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа — бесплатно.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов. Конкретный вариант варежек можно подобрать под тираж, задачу и бюджет корпоративного проекта.