Дипломы с логотипом
Печать дипломов и свидетельств на дизайнерской бумаге. Персонализация, папки-адреса, срок от 2 дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать и отделка у нас
- Тиснение фольгойзолото, серебро, цвет
- A4 и A5и нестандартные форматы
Шаблон для макета:Листовки и форматы A6–A3 · A6 · A5 · A4 · A3 · PDFвсе шаблоны
Грамоты, дипломы и сертификаты — форматы и варианты
Бланки грамот и дипломов, подарочные сертификаты с номером, свидетельства и благодарности.
- Грамота A4 арт. PG-GR-A4хит продаж Дизайнерская бумага 250–300 г Полноцвет и тиснение фольгой по запросуцена зависит от тиража
- Подарочный сертификат арт. PG-GR-SRс номером Сертификат на сумму или услугу Печать, нумерация и защитные элементы по запросуцена зависит от тиража
- Диплом в папке арт. PG-GR-PPдля вручения Бланк вместе с папкой-обложкой Тиснение по папке и печать бланка по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Бумага, форматы, папки для вручения, нумерация и защита от подделки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Тиснение фольгой золотом, серебром или в цвет
- Персонализация: имя и дата на каждом бланке
- Нумерация и защитные элементы для сертификатов
- Папка-обложка для торжественного вручения
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем грамоты, дипломы и сертификаты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать грамоты и дипломы
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для грамот
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на грамоты и дипломы
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают грамоты и дипломы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- НагражденияГрамоты сотрудникам по итогам года.
- Конкурсы и премииДипломы победителям и участникам.
- АттестацияСвидетельства о прохождении обучения.
- Подарочные сертификатыСалоны, клиники, магазины, HoReCa.
- ПартнёрамБлагодарственные письма за сотрудничество.
- ОбразованиеДипломы и грамоты для школ и вузов.
- ЮбилеиПамятные адреса и благодарности.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать грамоты и дипломы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Дипломы с логотипом оптом
Печатаем дипломы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Формат A4, дизайнерская бумага с фактурой, тиснение фольгой, гильоширная защитная сетка по запросу. Персонализация именами и номерами на весь тираж. Собственное производство в Екатеринбурге.
Диплом отличается от грамоты статусом: он подтверждает прохождение обучения, участие в конкурсе или квалификацию, и его хранят дольше. Учебные центры, вузы, отраслевые ассоциации и организаторы конкурсов заказывают дипломы тиражами под каждый выпуск или мероприятие.
Защита от подделки
Для дипломов, которые подтверждают квалификацию, добавляем элементы защиты: гильоширная сетка тонкими линиями, микротекст, сквозная нумерация, УФ-метка, видимая только в ультрафиолете. Это отличает официальный документ от печатного бланка и защищает репутацию организации, которая его выдаёт.
Персонализация и учёт
Имя, специальность, дату и регистрационный номер печатаем на весь тираж. Сквозная нумерация позволяет вести реестр выданных дипломов — обязательное требование для учебных центров и обязательная практика для отраслевых сертификаций. Печать по вашему списку, доплаты за переменные данные нет.
Папка-адрес
Диплом вручают в папке: бумвинил или экокожа с тиснением герба и названия организации, ложемент под лист, при необходимости место под вкладыш. Папка делается один раз под организацию и используется годами — меняется только вкладываемый документ.
Тиражи и сроки
От 50 штук, срок от 2 дней на простую печать, от 5 дней с тиснением, от 10 дней с элементами защиты. Под выпуск с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели.
Частые вопросы о грамотах и дипломах
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, отделки, элементов защиты, папки-адреса и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Персонализация именами и номерами идёт без доплаты за переменные данные. Отделка считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Простую печать выполняем от 2–3 дней, с тиснением — от 5 дней, с элементами защиты — от 10 дней. Под выпуск с фиксированной датой тираж лучше размещать минимум за две недели. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подставим имена, специальности, даты и регистрационные номера из вашего списка. Логотип и герб принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для дипломов берём дизайнерскую бумагу с фактурой — она придаёт документу статус и вес. Если нужен яркий полноцвет, подойдёт плотная мелованная бумага. Для вручения добавим папку-адрес из бумвинила или экокожи с тиснением.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На дизайнерской бумаге полноцвет передаётся мягче, поэтому акцент часто делаем тиснением фольгой. Менеджер подскажет оптимальный вариант.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем тиснение фольгой — золото, серебро или цвет — по гербу, логотипу и рамке. По запросу добавляем защиту: гильоширную сетку, микротекст, сквозную нумерацию, УФ-метку. Ламинация возможна на мелованной бумаге, отделка считается отдельно.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет и список выпускников готовы. Тиснение и элементы защиты требуют больше времени — от 5 и от 10 дней. Присылайте макет и список сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.