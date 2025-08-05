Дипломы с логотипом оптом

Печатаем дипломы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Формат A4, дизайнерская бумага с фактурой, тиснение фольгой, гильоширная защитная сетка по запросу. Персонализация именами и номерами на весь тираж. Собственное производство в Екатеринбурге.

Диплом отличается от грамоты статусом: он подтверждает прохождение обучения, участие в конкурсе или квалификацию, и его хранят дольше. Учебные центры, вузы, отраслевые ассоциации и организаторы конкурсов заказывают дипломы тиражами под каждый выпуск или мероприятие.

Защита от подделки Для дипломов, которые подтверждают квалификацию, добавляем элементы защиты: гильоширная сетка тонкими линиями, микротекст, сквозная нумерация, УФ-метка, видимая только в ультрафиолете. Это отличает официальный документ от печатного бланка и защищает репутацию организации, которая его выдаёт. Персонализация и учёт Имя, специальность, дату и регистрационный номер печатаем на весь тираж. Сквозная нумерация позволяет вести реестр выданных дипломов — обязательное требование для учебных центров и обязательная практика для отраслевых сертификаций. Печать по вашему списку, доплаты за переменные данные нет. Папка-адрес Диплом вручают в папке: бумвинил или экокожа с тиснением герба и названия организации, ложемент под лист, при необходимости место под вкладыш. Папка делается один раз под организацию и используется годами — меняется только вкладываемый документ. Тиражи и сроки От 50 штук, срок от 2 дней на простую печать, от 5 дней с тиснением, от 10 дней с элементами защиты. Под выпуск с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели.