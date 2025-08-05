Подарочные карты на заказ
Карты на сумму или услугу с номиналом, номером и защитой от подделки. С конвертом или в подарочной упаковке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и персонализация у нас
- Номинал и номеруникальный код на каждой карте
- С конвертомупаковка для вручения
Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны
Подарочные карты — варианты исполнения
Карты с номиналом, со скретч-слоем под код активации и с индивидуальным конвертом.
- Карта с номиналом арт. PK-PD-01хит продаж Сумма напечатана на лицевой стороне Полноцвет, нумерация, ламинация по запросуцена зависит от тиража
- Со скретч-слоем арт. PK-PD-02с активацией Код под стираемым слоем Печать кода и нанесение скретча по запросуцена зависит от тиража
- С конвертом арт. PK-PD-03подарочная Карта в фирменном конверте Печать карты и конверта в одном стиле по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Номиналы, скретч, защитная печать, конверты и подарочные коробочки.Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
- Уникальный номер на каждой карте
- Скретч-слой поверх кода активации
- Защитная печать против копирования
- Фирменный конверт или коробочка для вручения
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подарочные карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подарочные карты
- 01Что должна уметь карта
Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.
- 02Персонализация
Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.
- 03Пластик
Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.
- 04Защита
Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.
Персонализация и отделка для подарочных карт
- Офсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
- НумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
- Штрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
- Магнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
- ЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
- Ламинация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую технологию выбрать
Сравнили технологии идентификации карт.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Штрих-кодхит
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|сканер
|от 5 дней
|кассы и программы лояльности
|QR-код
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|смартфон
|от 5 дней
|считывание телефоном без оборудования
|Магнитная полоса
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|ридер
|от 7 дней
|существующее кассовое оборудование
|Чип и RFID
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|считыватель
|от 10 дней
|пропуска и системы доступа
|Нумерация
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|визуально
|от 5 дней
|учёт и привязка к клиенту
|Скретч-слой
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|стирается
|от 7 дней
|промокоды и активация
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
- ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже
Цены на подарочные карты
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подарочные карты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Салоны красотыСертификат на услугу в подарок.
- РестораныКарта на сумму для гостей.
- РозницаПодарочная карта вместо бумажного бланка.
- КлиникиСертификат на обследование или процедуру.
- ФитнесПодарочный абонемент.
- Новый годСезонный тираж корпоративных подарков.
- МаркетплейсыКарта как товар с активацией по коду.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды пластиковых карт
Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.
Как заказать подарочные карты
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Подарочные карты с логотипом оптом
Производим подарочные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пластик 0,76 мм, номинал, срок действия, уникальный номер, скретч-слой под код, магнитная полоса. Полноцвет, золочение, конверт. Собственное производство в Екатеринбурге.
Подарочная карта — проданный номинал, то есть предоплаченная выручка: клиент платит сейчас, приходит за товаром позже, а часть карт не используется вовсе. Магазины, салоны, рестораны и сервисы продают их как готовый подарок и получают деньги до оказания услуги.
Обязательные элементы
Номинал, срок действия, уникальный номер и условия использования на обороте. Скретч-слой закрывает код активации до покупки, чтобы карту нельзя было использовать, не оплатив. Нумерация позволяет вести учёт: какие карты проданы, какие погашены, какие просрочены. Без этого учёт подарочных карт превращается в хаос.
Защита и подача
Для карт с номиналом нужна защита от подделки: гильош, микротекст, голограмма, иначе карту копируют. Подарочную карту продают в конверте или коробочке с логотипом — это делает её полноценным подарком. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о подарочных картах
Подарочные карты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.
Сколько стоит карта?
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации: номинал, номер, скретч-слой, конверт или упаковка считаются отдельно. От 1 000 штук цена за карту заметно ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Подарочные карты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Подарочные карты с печатью и персонализацией изготавливаем от 5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Карты со скретч-слоем или магнитной полосой — от 7 дней. Если тираж нужен к Новому году или акции, лучше обратиться заранее — точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете нумерацию и штрих-код?
Да, на каждой карте печатаем уникальный номер, при необходимости штрих-код или QR с проверкой на сканере. Нумерация позволяет вести учёт: какие карты проданы, какие погашены, а какие просрочены. Код активации можно закрыть скретч-слоем до покупки.
Подойдут ли карты к нашему оборудованию?
Под кассовый сканер подойдёт штрих-код, под смартфон — QR, под ридер — магнитная полоса ло-ко или хи-ко. Формат кода советуем проверить с вашей CRM или кассовой системой, а мы согласуем его до печати тиража, чтобы карты считывались без проблем.
Можно фото и имя на каждой карте?
Технически да: персонализация может включать номер, имя, фото и другие переменные данные по вашему списку, печать полноцветная с двух сторон. Для подарочных карт чаще наносят номинал, номер и срок действия, но именной вариант тоже сделаем — состав уточнит менеджер.
Сделаете образец до тиража?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно, визуализацию показываем заранее. Вы увидите, как выглядят номинал, нумерация, защитные элементы и конверт, прежде чем мы начнём производство.
Какой пластик выбрать?
Обычно берут белый ПВХ 0,76 мм формата банковской карты, для премиальной подачи — металлик, прозрачный или матовый пластик, золочение. Для карт с номиналом рекомендуем защиту от подделки: гильош, микротекст или голограмму. Подберём вариант под ваш бюджет и задачу.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отправляем карты по всей России транспортными компаниями, доставка по городу от 30 000 ₽ бесплатна, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.