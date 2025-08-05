Игрушки по эскизу с логотипом оптом

Шьём мягкие игрушки по вашему эскизу оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Плюш, флис, искусственный мех, наполнитель холлофайбер. Образец обязателен до запуска тиража, лекала остаются у нас. Сертификаты соответствия предоставляем.

Игрушка по эскизу — способ материализовать маскота бренда: персонаж с упаковки, из рекламы или с сайта превращается в предмет, который забирают домой. Для компании это работает на узнаваемость сильнее любого сувенира с логотипом, потому что игрушку не путают с чужой раздаткой.

Как проходит работа Эскиз или референс от вас, затем 3D-визуализация, изготовление образца, согласование, запуск тиража. Образец обязателен: на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки — персонаж в объёме часто выглядит иначе, чем на рисунке. Правки вносятся на образце, после запуска тиража изменить крой уже нельзя. Материалы и безопасность Плюш разной длины ворса, флис, искусственный мех, для деталей — фетр и экокожа. Наполнитель холлофайбер или синтепон. На всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия: для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям сотрудников. Экономика лекал Лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для брендов с постоянным маскотом это означает, что вложение в разработку окупается со второго заказа, а дальше игрушка становится регулярной позицией мерча.