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Мягкие игрушки по эскизу

Пошив маскота бренда или персонажа по вашей иллюстрации: выкройка, образец, тираж. Полный цикл производства. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 300 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейс учётом образца и лекал
  • Свой персонажпо вашей иллюстрации
  • Образецшьём и согласуем до тиража
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Игрушки по эскизу с логотипом на заказ

Делаем игрушки по эскизу с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Игрушки по эскизу с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 300 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейс учётом образца и лекал
  • Свой персонажпо вашей иллюстрации
  • Образецшьём и согласуем до тиража
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем игрушки по эскизу на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать игрушки по эскизу

  • 01Кто получатель

    Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.

  • 02Тираж

    Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.

  • 03Материал

    Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.

  • 04Нанесение

    Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.

Как нанести логотип на игрушку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 300 шт.минимальный тираж
  • от 20 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое исполнение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Вышивкахитот 100 шт.по запросуплюш, флисдо 12 цветовот 20 днейпремиальный вид, не стирается
Шелкографияот 300 шт.по запросухлопок, флис1–2 цветаот 20 днейбольшие тиражи, простые логотипы
Сублимацияот 300 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 20 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 100 шт.по запросулюбой материалполноцветот 25 днейфирменные шевроны и бирки
Термопереносот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днеймалые тиражи и сложные формы
Фирменная биркаот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днейсостав, логотип, требования
  • ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
  • ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
  • СертификацияИгрушки поставляем с документами

Цены на игрушки по эскизу

Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.

Прайс-лист PDF
«Вышивка» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Образецшьём и согласуем до запуска тиража
  • Лекалаостаются у нас под повторный тираж
  • Сертификацияигрушки поставляются с документами
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите эскиз, размер и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают игрушки по эскизу

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Детские мероприятияПодарок детям сотрудников и клиентов.
  • Новый годСимвол года и подарки к празднику.
  • МаскотыПерсонаж бренда в виде игрушки.
  • Мерч-шопыПозиция с высокой узнаваемостью.

  • Промо-кампанииПодарок за покупку или участие.
  • Клиникам и детским центрамМягкий подарок для маленьких клиентов.
  • Семейные событияПодарки на корпоративных праздниках.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие мягкие изделия

Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.

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Как заказать игрушки по эскизу

Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С игрушками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Игрушки по эскизу с логотипом оптом

Шьём мягкие игрушки по вашему эскизу оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Плюш, флис, искусственный мех, наполнитель холлофайбер. Образец обязателен до запуска тиража, лекала остаются у нас. Сертификаты соответствия предоставляем.

Игрушка по эскизу — способ материализовать маскота бренда: персонаж с упаковки, из рекламы или с сайта превращается в предмет, который забирают домой. Для компании это работает на узнаваемость сильнее любого сувенира с логотипом, потому что игрушку не путают с чужой раздаткой.

Как проходит работа

Эскиз или референс от вас, затем 3D-визуализация, изготовление образца, согласование, запуск тиража. Образец обязателен: на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки — персонаж в объёме часто выглядит иначе, чем на рисунке. Правки вносятся на образце, после запуска тиража изменить крой уже нельзя.

Материалы и безопасность

Плюш разной длины ворса, флис, искусственный мех, для деталей — фетр и экокожа. Наполнитель холлофайбер или синтепон. На всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия: для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям сотрудников.

Экономика лекал

Лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для брендов с постоянным маскотом это означает, что вложение в разработку окупается со второго заказа, а дальше игрушка становится регулярной позицией мерча.

Частые вопросы об игрушках по эскизу

Игрушки по эскизу с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.

Игрушки по эскизу с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из пошива, материала и нанесения, поэтому считаем её под конкретный эскиз и тираж. На стоимость влияют размер игрушки, сложность кроя и число деталей. Расчёт бесплатный и без обязательств, а повторный тираж по готовым лекалам обходится дешевле первого.

Что нужно прислать для расчёта?

Пришлите эскиз, иллюстрацию или референс персонажа, желаемый размер игрушки, тираж и дату, к которой нужен заказ. Если есть брендбук или фирменные цвета, приложите и их. Логотип для вышивки или бирки принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Игрушки по эскизу с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 20 дней с учётом разработки лекал и образца. Этапы: эскиз, визуализация, образец, согласование и запуск тиража. Точный срок зависит от сложности персонажа и тиража и фиксируется в договоре.

Сошьёте образец до тиража?

Да, образец обязателен до запуска тиража: на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки. Правки вносим на образце, а после запуска тиража изменить крой уже нельзя. Поэтому тираж запускаем только после вашего согласования.

Есть ли сертификаты на игрушки?

Да, на всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия — для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям. Игрушки поставляем с документами и фирменной биркой с составом. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.

Можно повторить тираж позже?

Да, лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для брендов с постоянным маскотом вложение в разработку окупается со второго заказа. Достаточно сообщить тираж и сроки — согласуем детали повтора.

Какие материалы возможны?

Шьём из плюша разной длины ворса, флиса и искусственного меха, для деталей используем фетр и экокожу. Наполнитель — холлофайбер или синтепон. Логотип наносим вышивкой, шелкографией, сублимацией, нашивкой или фирменной биркой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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