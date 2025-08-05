Мягкие игрушки по эскизу
Пошив маскота бренда или персонажа по вашей иллюстрации: выкройка, образец, тираж. Полный цикл производства. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом образца и лекал
- Свой персонажпо вашей иллюстрации
- Образецшьём и согласуем до тиража
Игрушки по эскизу с логотипом на заказ
Делаем игрушки по эскизу с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом образца и лекал
- Свой персонажпо вашей иллюстрации
- Образецшьём и согласуем до тиража
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем игрушки по эскизу на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать игрушки по эскизу
- 01Кто получатель
Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.
- 02Тираж
Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.
- 03Материал
Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.
- 04Нанесение
Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.
Как нанести логотип на игрушку
- Машинная вышивкаЛоготип нитью — премиальный вид, не стирается и не трескается.
- ШелкографияПечать по ткани в 1–2 цвета, экономично на тираже.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- Бирка и этикеткаФирменная бирка с составом и логотипом.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышивкахит
|от 100 шт.
|по запросу
|плюш, флис
|до 12 цветов
|от 20 дней
|премиальный вид, не стирается
|Шелкография
|от 300 шт.
|по запросу
|хлопок, флис
|1–2 цвета
|от 20 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|Сублимация
|от 300 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 20 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 100 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 25 дней
|фирменные шевроны и бирки
|Термоперенос
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|малые тиражи и сложные формы
|Фирменная бирка
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|состав, логотип, требования
- ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
- ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
- СертификацияИгрушки поставляем с документами
Цены на игрушки по эскизу
Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Образецшьём и согласуем до запуска тиража
- Лекалаостаются у нас под повторный тираж
- Сертификацияигрушки поставляются с документами
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
- Смотреть
все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают игрушки по эскизу
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Детские мероприятияПодарок детям сотрудников и клиентов.
- Новый годСимвол года и подарки к празднику.
- МаскотыПерсонаж бренда в виде игрушки.
- Мерч-шопыПозиция с высокой узнаваемостью.
- Промо-кампанииПодарок за покупку или участие.
- Клиникам и детским центрамМягкий подарок для маленьких клиентов.
- Семейные событияПодарки на корпоративных праздниках.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие мягкие изделия
Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать игрушки по эскизу
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С игрушками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Игрушки по эскизу с логотипом оптом
Шьём мягкие игрушки по вашему эскизу оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Плюш, флис, искусственный мех, наполнитель холлофайбер. Образец обязателен до запуска тиража, лекала остаются у нас. Сертификаты соответствия предоставляем.
Игрушка по эскизу — способ материализовать маскота бренда: персонаж с упаковки, из рекламы или с сайта превращается в предмет, который забирают домой. Для компании это работает на узнаваемость сильнее любого сувенира с логотипом, потому что игрушку не путают с чужой раздаткой.
Как проходит работа
Эскиз или референс от вас, затем 3D-визуализация, изготовление образца, согласование, запуск тиража. Образец обязателен: на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки — персонаж в объёме часто выглядит иначе, чем на рисунке. Правки вносятся на образце, после запуска тиража изменить крой уже нельзя.
Материалы и безопасность
Плюш разной длины ворса, флис, искусственный мех, для деталей — фетр и экокожа. Наполнитель холлофайбер или синтепон. На всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия: для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям сотрудников.
Экономика лекал
Лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для брендов с постоянным маскотом это означает, что вложение в разработку окупается со второго заказа, а дальше игрушка становится регулярной позицией мерча.
Частые вопросы об игрушках по эскизу
Игрушки по эскизу с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.
Игрушки по эскизу с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из пошива, материала и нанесения, поэтому считаем её под конкретный эскиз и тираж. На стоимость влияют размер игрушки, сложность кроя и число деталей. Расчёт бесплатный и без обязательств, а повторный тираж по готовым лекалам обходится дешевле первого.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите эскиз, иллюстрацию или референс персонажа, желаемый размер игрушки, тираж и дату, к которой нужен заказ. Если есть брендбук или фирменные цвета, приложите и их. Логотип для вышивки или бирки принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Игрушки по эскизу с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 20 дней с учётом разработки лекал и образца. Этапы: эскиз, визуализация, образец, согласование и запуск тиража. Точный срок зависит от сложности персонажа и тиража и фиксируется в договоре.
Сошьёте образец до тиража?
Да, образец обязателен до запуска тиража: на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки. Правки вносим на образце, а после запуска тиража изменить крой уже нельзя. Поэтому тираж запускаем только после вашего согласования.
Есть ли сертификаты на игрушки?
Да, на всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия — для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям. Игрушки поставляем с документами и фирменной биркой с составом. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.
Можно повторить тираж позже?
Да, лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого. Для брендов с постоянным маскотом вложение в разработку окупается со второго заказа. Достаточно сообщить тираж и сроки — согласуем детали повтора.
Какие материалы возможны?
Шьём из плюша разной длины ворса, флиса и искусственного меха, для деталей используем фетр и экокожу. Наполнитель — холлофайбер или синтепон. Логотип наносим вышивкой, шелкографией, сублимацией, нашивкой или фирменной биркой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.