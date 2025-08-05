Печатаем визитки оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Формат 90×50 мм, мелованный картон 300 г/м² или дизайнерская бумага, полноцветная печать 4+4, ламинация, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак, скругление углов. Собственное производство в Екатеринбурге.

Визитка — рабочий инструмент отдела продаж: её отдают на каждой встрече, и по ней судят о компании до того, как прочитают предложение. Для организации это самая частая позиция допечатки — новые сотрудники, смена должностей, обновление контактов, поэтому тираж заказывают регулярно.

Бумага и плотность

Стандарт для визитки — мелованный картон 300 г/м²: держит форму, не гнётся в кармане, принимает полноцветную печать без ограничений. 350 г/м² плотнее и ощущается дороже в руке. Дизайнерская бумага с фактурой — лён, верже, тач-кавер — выглядит статуснее, но полноцвет на ней передаётся приглушённо, поэтому там работают тиснение и шелкография. Тоньше 300 г/м² визитка воспринимается как дешёвая независимо от дизайна.

Отделка

Матовая ламинация — приятная фактура и защита от заломов, глянцевая ярче, но собирает отпечатки. Soft touch даёт бархатистую поверхность и ощущение премиума. Выборочный УФ-лак выделяет логотип без изменения цвета. Тиснение фольгой — золото, серебро, цветная. Скругление углов, вырубка нестандартной формы, кашировка двух листов разного цвета.

Персонализация на тираж

Печатаем по списку сотрудников: у каждого своя визитка с именем, должностью и телефоном, общий дизайн один. Цифровая печать позволяет это без доплаты за разнообразие на малых тиражах. Для отдела из десяти человек выгоднее один тираж по списку, чем десять отдельных заказов.

Сроки

От 1 дня на цифровую печать по готовому макету, от 3 дней с ламинацией, от 5 дней с тиснением. Макет разрабатываем с нуля или адаптируем ваш фирменный стиль. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.