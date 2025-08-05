Визитки на заказ
Стандартные, дизайнерские и крафтовые визитки. Ламинация, тиснение фольгой, скругление углов и вырубка. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 1 днясрочная печать на своём производстве
- 90×50 ммстандарт и нестандартные форматы
- Отделкафольга, лак, скругление
Шаблон для макета:Визитка · 90 × 50 и 85 × 55 мм · PDFвсе шаблоны
Визитки — форматы и варианты
Стандарт 90×50 мм на мелованной бумаге, дизайнерские и крафтовые варианты.
- Стандартные визитки арт. PG-VZ-01хит продаж 90×50 мм, мелованная бумага 300 г Полноцветная печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Дизайнерские визитки арт. PG-VZ-02премиум Фактурная дизайнерская бумага Тиснение фольгой и выборочный лак по запросуцена зависит от тиража
- Крафтовые визитки арт. PG-VZ-03эко Небелёный крафт-картон Печать в 1–2 цвета по крафту по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Форматы, плотности бумаги, отделка и нестандартные формы.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Ламинация матовая, глянцевая или софт-тач
- Тиснение фольгой и выборочный УФ-лак
- Скругление углов и фигурная вырубка
- Печать с двух сторон и QR-код на обороте
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем визитки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать визитки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для визиток
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 1 дняминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на визитки
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают визитки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отдел продажВизитки менеджерам с личными контактами.
- Встречи и переговорыПервый носитель контакта на деловой встрече.
- ВыставкиРаздача на стенде вместе с каталогом.
- РуководителямДизайнерская визитка с тиснением.
- Новые сотрудникиКомплект визиток в welcome pack.
- Точки продажВизитка на стойке администратора.
- РебрендингПеревыпуск всего тиража компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать визитки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С визитками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Визитки с логотипом оптом
Печатаем визитки оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Формат 90×50 мм, мелованный картон 300 г/м² или дизайнерская бумага, полноцветная печать 4+4, ламинация, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак, скругление углов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Визитка — рабочий инструмент отдела продаж: её отдают на каждой встрече, и по ней судят о компании до того, как прочитают предложение. Для организации это самая частая позиция допечатки — новые сотрудники, смена должностей, обновление контактов, поэтому тираж заказывают регулярно.
Бумага и плотность
Стандарт для визитки — мелованный картон 300 г/м²: держит форму, не гнётся в кармане, принимает полноцветную печать без ограничений. 350 г/м² плотнее и ощущается дороже в руке. Дизайнерская бумага с фактурой — лён, верже, тач-кавер — выглядит статуснее, но полноцвет на ней передаётся приглушённо, поэтому там работают тиснение и шелкография. Тоньше 300 г/м² визитка воспринимается как дешёвая независимо от дизайна.
Отделка
Матовая ламинация — приятная фактура и защита от заломов, глянцевая ярче, но собирает отпечатки. Soft touch даёт бархатистую поверхность и ощущение премиума. Выборочный УФ-лак выделяет логотип без изменения цвета. Тиснение фольгой — золото, серебро, цветная. Скругление углов, вырубка нестандартной формы, кашировка двух листов разного цвета.
Персонализация на тираж
Печатаем по списку сотрудников: у каждого своя визитка с именем, должностью и телефоном, общий дизайн один. Цифровая печать позволяет это без доплаты за разнообразие на малых тиражах. Для отдела из десяти человек выгоднее один тираж по списку, чем десять отдельных заказов.
Сроки
От 1 дня на цифровую печать по готовому макету, от 3 дней с ламинацией, от 5 дней с тиснением. Макет разрабатываем с нуля или адаптируем ваш фирменный стиль. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о визитках
Визитки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Визитки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Стоимость считается за печать, а ламинация, фольга и вырубка добавляются отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, на офсетных тиражах цена за визитку падает в разы.
Визитки с логотипом: сколько занимает изготовление?
На цифровой печати по готовому макету — от 1 дня, с ламинацией — от 3 дней, с тиснением фольгой — от 5 дней. Офсетный тираж от 1 000 штук печатается от 5 дней. Точный срок назовём при расчёте с учётом тиража и отделки.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем разработать визитку с нуля или адаптировать ваш фирменный стиль. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Стандарт — мелованный картон 300 г/м²: держит форму, не гнётся в кармане и принимает полноцвет без ограничений, а 350 г/м² плотнее и ощущается дороже. Дизайнерская бумага с фактурой — лён, верже, тач-кавер — выглядит статуснее, но полноцвет на ней приглушён, поэтому её сочетают с тиснением. Тоньше 300 г/м² брать не советуем.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с вашим брендбуком. Выбор способа делаем под тираж и задачу.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да: матовая, глянцевая или soft touch ламинация, тиснение фольгой — золото, серебро или цветная, выборочный УФ-лак по логотипу. Также делаем скругление углов, фигурную вырубку и кашировку двух листов. Отделка считается отдельно от печати и добавляет к сроку: с ламинацией от 3 дней, с тиснением от 5.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости: это цифровая печать по готовому макету на нашем производстве в Екатеринбурге. С ламинацией и фольгой срок больше. Чтобы уложиться, присылайте макет и список сотрудников сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.