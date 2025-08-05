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Наборы с блокнотом и логотипом

Готовые комплекты: блокнот с ручкой, флешкой или термокружкой в подарочной коробке под ваш бренд. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 наборовминимальный тираж
  • Срок от 5 днейсборка и нанесение
  • Всё в коробкеблокнот, ручка, флешка
  • Логотип на всёмна каждом предмете набора
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Наборы с блокнотом и логотипом — AEPRINT
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Наборы с блокнотом с логотипом — модели

Комплекты на 2–4 предмета вокруг блокнота: ручка, флешка, термокружка, футляр.

  • Блокнот с ручкой Priestly с логотипом
    Блокнот с ручкой Priestly арт. O10626802в наличии 100 000+ шт Ручка в комплекте Печать или тиснение Картон5 цв. от 363 ₽цена без нанесения
  • Блокнот с ручкой Alani с логотипом
    Блокнот с ручкой Alani арт. AGNB8073S105в наличии 100 000+ шт Ручка в комплекте Печать или тиснение Картон5 цв. от 173 ₽цена без нанесения
  • Блокнот с ручкой Leynax с логотипом
    Блокнот с ручкой Leynax арт. AGNB7994S102в наличии 50 000+ шт Ручка в комплекте Печать или тиснение Картон7 цв. от 239 ₽цена без нанесения
  • Набор Масаи с логотипом
    Набор Масаи арт. O787407в наличии 10 000+ шт Ручка в комплекте Гравировка или печать на упаковке КартонФормат А65 цв. от 179 ₽цена без нанесения
  • Блокнот с ручкой Magnet с логотипом
    Блокнот с ручкой Magnet арт. OG9711-21/4Tв наличии 10 000+ шт Магнитная застёжка Шелкография или вышивка Ткань5 цв. от 971 ₽цена без нанесения
  • Набор Flexpen с логотипом
    Набор Flexpen арт. G10897.19в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке Экокожа5 цв. от 1 362 ₽цена без нанесения
  • Набор MilkMake с логотипом
    Набор MilkMake арт. G21220.40в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке Ткань5 цв. от 885 ₽цена без нанесения
  • Набор Shall Light с логотипом
    Набор Shall Light арт. G17043.30в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке Экокожа5 цв. от 2 097 ₽цена без нанесения
  • Набор Nabokov с логотипом
    Набор Nabokov арт. O21007.01в наличии 10 000+ шт Ручка в комплекте Гравировка или печать на упаковке МеталлФормат А53 цв. от 1 460 ₽цена без нанесения
  • Набор Relax с логотипом
    Набор Relax арт. G18414.14в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке Экокожа5 цв. от 1 901 ₽цена без нанесения
  • Набор C2 с кружкой с логотипом
    Набор C2 с кружкой арт. O350092.10в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке МеталлФормат А510 цв. от 2 595 ₽цена без нанесения
  • Набор Alpha Slim с логотипом
    Набор Alpha Slim арт. P2500023.010в наличии 1 000+ шт Ручка в комплекте Гравировка или печать на упаковке 4 цв. от 2 871 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни наборов с блокнотом в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Состав набора под задачу и бюджет
    • Логотип на каждом предмете комплекта
    • Подарочная коробка с ложементом
    • Сборка и упаковка комплектов на нашей стороне
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Наборы с блокнотом с логотипом: ещё модель 1Наборы с блокнотом с логотипом: ещё модель 2Наборы с блокнотом с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем наборы с блокнотом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать наборы с блокнотом

  • 01Материал

    Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.

  • 02Формат

    A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.

  • 03Нанесение

    Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.

  • 04Комплектация

    Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.

Как нанести логотип на набор с блокнотом

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тиснениехитот 30 шт.по запросубалакрон, экокожарельефот 3 днейделовые подарки и мерч сотрудникам
Тиснение фольгойот 30 шт.по запросубалакрон, экокожазолото, сереброот 5 днейакцент на логотипе
УФ-печатьот 30 шт.по запросукартон, пластикполноцветот 3 днейцветные логотипы и фото
Шелкографияот 100 шт.по запросубалакрон1–2 цветаот 3 днейбольшие тиражи
Гравировкаот 30 шт.от 25 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейшильды и металлические элементы
Сборка набораот 30 шт.5 ₽/штот 5 днейготовые комплекты в упаковке
  • НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее

Цены на нанесение логотипа на наборы с блокнотом

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
«Тиснение» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ежедневники на заказ: работа AEPRINTЕжедневники на заказ
  • Блокноты с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБлокноты с логотипом
  • Блокноты на заказ, печать логотипа на заказБлокноты на заказ
  • Работа AEPRINT: эко-блокнотыЭко-блокноты
  • Календари с нанесением: работа AEPRINTКалендари с нанесением
  • Картхолдеры с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКартхолдеры с нанесением
  • Картхолдер на заказ, печать логотипа на заказКартхолдер на заказ
  • Работа AEPRINT: папки для документовПапки для документов
  • Офисные аксессуары: работа AEPRINTОфисные аксессуары
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают наборы с блокнотом

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные аксессуары в корпоративных цветах.
  • Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.

  • ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
  • Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие офисные аксессуары

Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.

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Как заказать наборы с блокнотом

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С наборами с блокнотом часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Наборы с блокнотом с логотипом оптом

Собираем наборы с блокнотом с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Блокнот с ручкой, с флешкой, с закладками и стикерами, в коробке или крафт-конверте. Единое нанесение на все предметы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор с блокнотом — комплект участника конференции и welcome pack новичка: блокнот, ручка и мелочи для записей в одной упаковке. Он дешевле бизнес-набора с ежедневником и подходит для массовых тиражей на всех участников мероприятия.

Комплектации

Базовый комплект для конференции — блокнот и ручка. Отделу продаж и обучающим программам к нему добавляют флешку с материалами. Расширенный канцелярский набор для welcome pack — плюс закладки, стикеры и карандаш. Всё в одной гамме, с единым логотипом.

Упаковка

Крафт-конверт — экономичный вариант для конференций. Коробка с ложементом — для подарочных тиражей. Раскладку утверждаем на образце. Собираем комплекты и отгружаем готовыми партиями по числу участников. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о наборах с блокнотом

Наборы с блокнотом с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.

Наборы с блокнотом с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из набора и нанесения. Блокноты с ручкой стоят от 173 ₽ (Alani) до 971 ₽ (Magnet), готовые наборы — от 885 ₽ (MilkMake) до 2 871 ₽ (Alpha Slim) без нанесения. Сборка комплекта — 5 ₽ за шт., гравировка — от 25 ₽. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, точный расчёт пришлём под состав.

Чем тиснение отличается от печати?

Тиснение продавливает логотип в обложку блокнота: блинтовое даёт рельеф без краски, фольгой — блестящий рельеф золотом или серебром. Печать наносит краску на поверхность: УФ-печать передаёт полноцвет и фото, шелкография — плотный однотонный знак на тиражах от 100 шт. На ручках и флешках логотип обычно гравируем или печатаем.

Наборы с блокнотом с логотипом: сколько занимает изготовление?

Наборы с нанесением и сборкой изготавливаем от 5 дней. Срок зависит от состава комплекта, способов нанесения на каждый предмет и тиража. Если наборы нужны к конференции или старту программы, назовите дату при заявке — спланируем производство.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец набора согласуем до запуска тиража: проверим нанесение на каждом предмете и раскладку в упаковке. После вашего одобрения запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да, подберём блокнот, ручку и упаковку в одной гамме, близкой к фирменным цветам, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Логотип наносим на каждый предмет набора в едином стиле.

Соберёте набор из нескольких предметов?

Да, собираем комплекты: блокнот с ручкой, флешкой, термокружкой, закладками или стикерами. Раскладываем предметы по упаковке и отгружаем готовыми партиями по числу участников. Сборка стоит 5 ₽ за набор, тираж от 30 шт.

Подберёте подарочную упаковку?

Да, для конференций предлагаем экономичный крафт-конверт, для подарочных тиражей — коробку с ложементом под ваш бренд. Раскладку утверждаем на образце. Варианты упаковки и стоимость пришлём вместе с расчётом.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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