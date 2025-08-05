Наборы с блокнотом с логотипом оптом

Собираем наборы с блокнотом с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Блокнот с ручкой, с флешкой, с закладками и стикерами, в коробке или крафт-конверте. Единое нанесение на все предметы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор с блокнотом — комплект участника конференции и welcome pack новичка: блокнот, ручка и мелочи для записей в одной упаковке. Он дешевле бизнес-набора с ежедневником и подходит для массовых тиражей на всех участников мероприятия.

Комплектации Базовый комплект для конференции — блокнот и ручка. Отделу продаж и обучающим программам к нему добавляют флешку с материалами. Расширенный канцелярский набор для welcome pack — плюс закладки, стикеры и карандаш. Всё в одной гамме, с единым логотипом. Упаковка Крафт-конверт — экономичный вариант для конференций. Коробка с ложементом — для подарочных тиражей. Раскладку утверждаем на образце. Собираем комплекты и отгружаем готовыми партиями по числу участников. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.