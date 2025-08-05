Печать сертификатов на заказ

Сертификаты с логотипом
Печать сертификатов и подарочных сертификатов. Защита от подделки, нумерация, срок от 2 дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать и отделка у нас
- Тиснение фольгойзолото, серебро, цвет
- A4 и A5и нестандартные форматы
Шаблон для макета:Листовки и форматы A6–A3 · A6 · A5 · A4 · A3 · PDFвсе шаблоны
Грамоты, дипломы и сертификаты — форматы и варианты
Бланки грамот и дипломов, подарочные сертификаты с номером, свидетельства и благодарности.
- Грамота A4 арт. PG-GR-A4хит продаж Дизайнерская бумага 250–300 г Полноцвет и тиснение фольгой по запросуцена зависит от тиража
- Подарочный сертификат арт. PG-GR-SRс номером Сертификат на сумму или услугу Печать, нумерация и защитные элементы по запросуцена зависит от тиража
- Диплом в папке арт. PG-GR-PPдля вручения Бланк вместе с папкой-обложкой Тиснение по папке и печать бланка по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Бумага, форматы, папки для вручения, нумерация и защита от подделки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Тиснение фольгой золотом, серебром или в цвет
- Персонализация: имя и дата на каждом бланке
- Нумерация и защитные элементы для сертификатов
- Папка-обложка для торжественного вручения
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем грамоты, дипломы и сертификаты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать грамоты и дипломы
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для грамот
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на грамоты и дипломы
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают грамоты и дипломы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- НагражденияГрамоты сотрудникам по итогам года.
- Конкурсы и премииДипломы победителям и участникам.
- АттестацияСвидетельства о прохождении обучения.
- Подарочные сертификатыСалоны, клиники, магазины, HoReCa.
- ПартнёрамБлагодарственные письма за сотрудничество.
- ОбразованиеДипломы и грамоты для школ и вузов.
- ЮбилеиПамятные адреса и благодарности.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать грамоты и дипломы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Сертификаты с логотипом оптом
Печатаем сертификаты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Наградные и подарочные, формат A4 и A5, дизайнерская бумага или плотный картон, нумерация, защитная сетка, скретч-слой под код. Персонализация номиналами и именами. Собственное производство в Екатеринбурге.
Сертификат решает две разные задачи. Наградной подтверждает участие, обучение или достижение. Подарочный — это проданный номинал, то есть предоплаченная выручка компании: клиент платит сейчас, приходит позже, а часть сертификатов не используется вовсе.
Подарочные сертификаты
Печатаем на плотном картоне или пластике 0,76 мм — формата банковской карты, чтобы помещался в кошелёк. Обязательные элементы: номинал, срок действия, уникальный номер и условия использования на обороте. Скретч-слой закрывает код активации до покупки. Нумерация позволяет вести учёт: какие сертификаты проданы, какие погашены, какие просрочены.
Защита от подделки
Гильоширная сетка, микротекст, УФ-метка, голографическая наклейка, сквозная нумерация. Для подарочных сертификатов с номиналом это не формальность: без защиты сертификат копируется на цветном принтере, и компания гасит чужие копии за свой счёт.
Наградные сертификаты
Для конференций, обучающих программ и внутренних аттестаций: имя, программа, дата, подпись и печать организации. Персонализация на весь тираж без доплаты. Часто заказывают вместе с папкой-адресом или в комплекте с бейджем участника.
Тиражи и сроки
От 50 штук, срок от 2 дней, с защитными элементами и скретч-слоем — от 10 дней. Пластиковые подарочные сертификаты считаются как пластиковые карты, минимальный тираж от 100 штук.
Частые вопросы о грамотах и дипломах
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, материала — бумага, картон или пластик, — элементов защиты, скретч-слоя и тиража. Пришлём расчёт в день обращения, персонализация номиналами и именами идёт без доплаты. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Бумажные сертификаты печатаем от 2–3 дней, с защитными элементами и скретч-слоем — от 10 дней. Пластиковые подарочные считаются как пластиковые карты, тираж от 100 штук. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Для подарочного сертификата разместим номинал, срок действия, уникальный номер и условия использования на обороте. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для наградных сертификатов подходит дизайнерская бумага или плотный картон формата A4 и A5. Подарочные удобнее на плотном картоне или пластике 0,76 мм формата банковской карты — помещаются в кошелёк. Менеджер подберёт материал под задачу.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем тиснение фольгой — золото, серебро или цвет, ламинацию и выборочный УФ-лак. Для подарочных сертификатов с номиналом добавляем защиту: гильоширную сетку, микротекст, УФ-метку, голографическую наклейку и сквозную нумерацию. Отделка считается отдельно.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов и не нужны защитные элементы. Сертификаты со скретч-слоем и защитой изготавливаем от 10 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Сертификаты с логотипом — эффективный инструмент для подарков, программ лояльности, продвижения товаров и услуг. Подарочный сертификат позволяет привлечь новых клиентов, стимулировать повторные покупки и повысить внимание к бренду. AEPRINT изготавливает сертификаты с индивидуальным дизайном и фирменным оформлением для корпоративных и коммерческих задач.
Сертификаты с логотипом для бизнеса
Подарочные сертификаты подходят магазинам, салонам, ресторанам, сервисным компаниям и другим организациям. Сертификат можно оформить на определённую сумму, скидку, товар или услугу в соответствии с условиями программы компании.
Фирменный сертификат помогает сделать предложение более привлекательным для клиента и одновременно работает на узнаваемость бренда. Его можно использовать как самостоятельный подарок или как часть программы лояльности.
Подарочные сертификаты для клиентов
Сертификат можно использовать для привлечения новых клиентов и поощрения постоянных покупателей. Он также подходит для проведения рекламных акций, специальных предложений и корпоративных программ.
При использовании сертификата клиент нередко выбирает товары или услуги на сумму выше его номинала, что может дополнительно увеличивать выручку компании. Конкретные условия использования сертификата определяет заказчик.
Печать сертификатов на заказ
AEPRINT изготавливает сертификаты различных форм, видов и размеров. Для печати можно подобрать подходящую бумагу, включая обычные и дизайнерские варианты. Материал выбирается с учётом назначения сертификата, требуемого внешнего вида и бюджета заказа.
На сертификате можно разместить логотип, фирменные цвета, название компании, номинал, условия использования и другую необходимую информацию. Дизайн можно разработать индивидуально или подготовить на основе готового макета.
Сертификаты в фирменном стиле компании
Оформление сертификата можно выдержать в корпоративном стиле бренда. Использование фирменных цветов, логотипа и характерной графики помогает сделать сертификат узнаваемым и связать его с общей визуальной коммуникацией компании.
Для разных номиналов или категорий клиентов можно создать единую серию сертификатов, сохранив общий дизайн и меняя только необходимую информацию.
Изготовление сертификатов с логотипом
AEPRINT разрабатывает макеты сертификатов с учётом требований заказчика. Подготовка макета возможна с любого носителя. Можно заказать сертификаты разных форматов и вариантов исполнения.
Срок изготовления на странице AEPRINT указан от 2 дней. Доступен бесплатный дизайн и заявлена 100% гарантия качества. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Сертификаты можно заказать для программы лояльности, рекламной акции, корпоративного подарка или регулярного использования в работе с клиентами. Конкретный формат, бумагу, размер и дизайн подбирают под задачу и тираж проекта.