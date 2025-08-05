Печать сертификатов на заказ

Сертификаты с логотипом оптом

Печатаем сертификаты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Наградные и подарочные, формат A4 и A5, дизайнерская бумага или плотный картон, нумерация, защитная сетка, скретч-слой под код. Персонализация номиналами и именами. Собственное производство в Екатеринбурге.

Сертификат решает две разные задачи. Наградной подтверждает участие, обучение или достижение. Подарочный — это проданный номинал, то есть предоплаченная выручка компании: клиент платит сейчас, приходит позже, а часть сертификатов не используется вовсе.

Подарочные сертификаты Печатаем на плотном картоне или пластике 0,76 мм — формата банковской карты, чтобы помещался в кошелёк. Обязательные элементы: номинал, срок действия, уникальный номер и условия использования на обороте. Скретч-слой закрывает код активации до покупки. Нумерация позволяет вести учёт: какие сертификаты проданы, какие погашены, какие просрочены. Защита от подделки Гильоширная сетка, микротекст, УФ-метка, голографическая наклейка, сквозная нумерация. Для подарочных сертификатов с номиналом это не формальность: без защиты сертификат копируется на цветном принтере, и компания гасит чужие копии за свой счёт. Наградные сертификаты Для конференций, обучающих программ и внутренних аттестаций: имя, программа, дата, подпись и печать организации. Персонализация на весь тираж без доплаты. Часто заказывают вместе с папкой-адресом или в комплекте с бейджем участника. Тиражи и сроки От 50 штук, срок от 2 дней, с защитными элементами и скретч-слоем — от 10 дней. Пластиковые подарочные сертификаты считаются как пластиковые карты, минимальный тираж от 100 штук.