Заказать корпоративный мерч с логотипом

В современном бизнесе мерч стал важной частью маркетинговой стратегии. Он помогает укрепить бренд, привлечь клиентов и создать позитивный имидж компании. Если вы ищете, где заказать мерч, то вы на правильном пути! Мы в компании AEPRINT готовы поделиться своим опытом и дать советы по этому вопросу.

Корпоративный мерч — брендированная продукция с логотипом или фирменным стилем компании. Её заказывают для мотивации сотрудников, подарков клиентам, участия в выставках и формирования узнаваемого HR-бренда.

AEPRINT производит корпоративный мерч на заказ в Екатеринбурге с доставкой по всей России. Минимальный заказ — от 30 000 рублей. Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Где заказать мерч для компании

Заказать мерч для компании выгоднее напрямую у производителя — без посредников, с контролем качества на каждом этапе.

AEPRINT ведёт полный цикл: подбор продукции, разработка дизайна, производство, упаковка и доставка. Работаем по договору, предоставляем все закрывающие документы. Расчёт после получения заявки.

Какой мерч можно заказать с логотипом

Заказать мерч с логотипом можно в широком ассортименте:

футболки

поло

толстовки

худи

кружки

термосы

бутылки для воды

рюкзаки

шопперы

блокноты

ежедневники

ручки

бейсболки

флешки

зонты

Все изделия доступны с нанесением любым методом — шелкографией, DTF-печатью, УФ-печатью, вышивкой, тиснением и лазерной гравировкой.

Мерч с печатью на текстиле

Мерч с печатью на ткани — самый востребованный формат для бизнеса.

Футболки и толстовки с логотипом компании заказывают как в стандартных, так и в индивидуальных цветах. Используем DTF-печать, шелкографию и сублимацию — изображение не выгорает и не трескается после стирки.

Корпоративный мерч оптом для бизнеса

Заказать мерч оптом выгоднее: при росте тиража снижается стоимость единицы, а весь ассортимент выходит в едином фирменном стиле.

AEPRINT работает с корпоративными клиентами — производственными компаниями, банками, сетевым ритейлом, рекламными агентствами и HR-отделами.

Welcome pack для сотрудников на заказ

Welcome pack — готовый набор для встречи нового сотрудника: одежда, аксессуары, канцелярия и брендированная упаковка.

Мы комплектуем его под бюджет и фирменный стиль заказчика. Это один из самых эффективных инструментов онбординга и HR-бренда.

Корпоративный мерч в Екатеринбурге с доставкой по России

AEPRINT — производитель корпоративного мерча в Екатеринбурге. Собственное производство, доставка по всей России.

Заказать мерч в Екатеринбурге с доставкой в любой регион можно онлайн — достаточно отправить заявку с описанием задачи и прикрепить логотип.