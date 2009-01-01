Заказать корпоративный мерч с логотипом
В современном бизнесе мерч стал важной частью маркетинговой стратегии. Он помогает укрепить бренд, привлечь клиентов и создать позитивный имидж компании. Если вы ищете, где заказать мерч, то вы на правильном пути! Мы в компании AEPRINT готовы поделиться своим опытом и дать советы по этому вопросу.
Корпоративный мерч — брендированная продукция с логотипом или фирменным стилем компании. Её заказывают для мотивации сотрудников, подарков клиентам, участия в выставках и формирования узнаваемого HR-бренда.
AEPRINT производит корпоративный мерч на заказ в Екатеринбурге с доставкой по всей России. Минимальный заказ — от 30 000 рублей. Работаем только с юридическими лицами и ИП.
Где заказать мерч для компании
Заказать мерч для компании выгоднее напрямую у производителя — без посредников, с контролем качества на каждом этапе.
AEPRINT ведёт полный цикл: подбор продукции, разработка дизайна, производство, упаковка и доставка. Работаем по договору, предоставляем все закрывающие документы. Расчёт после получения заявки.
Какой мерч можно заказать с логотипом
Заказать мерч с логотипом можно в широком ассортименте:
- футболки
- поло
- толстовки
- худи
- кружки
- термосы
- бутылки для воды
- рюкзаки
- шопперы
- блокноты
- ежедневники
- ручки
- бейсболки
- флешки
- зонты
Все изделия доступны с нанесением любым методом — шелкографией, DTF-печатью, УФ-печатью, вышивкой, тиснением и лазерной гравировкой.
Мерч с печатью на текстиле
Мерч с печатью на ткани — самый востребованный формат для бизнеса.
Футболки и толстовки с логотипом компании заказывают как в стандартных, так и в индивидуальных цветах. Используем DTF-печать, шелкографию и сублимацию — изображение не выгорает и не трескается после стирки.
Корпоративный мерч оптом для бизнеса
Заказать мерч оптом выгоднее: при росте тиража снижается стоимость единицы, а весь ассортимент выходит в едином фирменном стиле.
AEPRINT работает с корпоративными клиентами — производственными компаниями, банками, сетевым ритейлом, рекламными агентствами и HR-отделами.
Welcome pack для сотрудников на заказ
Welcome pack — готовый набор для встречи нового сотрудника: одежда, аксессуары, канцелярия и брендированная упаковка.
Мы комплектуем его под бюджет и фирменный стиль заказчика. Это один из самых эффективных инструментов онбординга и HR-бренда.
Корпоративный мерч в Екатеринбурге с доставкой по России
AEPRINT — производитель корпоративного мерча в Екатеринбурге. Собственное производство, доставка по всей России.
Заказать мерч в Екатеринбурге с доставкой в любой регион можно онлайн — достаточно отправить заявку с описанием задачи и прикрепить логотип.