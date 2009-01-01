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Корпоративный мерч на заказ

Закажи уникальный мерч для бизнеса, создай культуру бренда

Позвольте нам позаботиться о подарках, которые решат ваши бизнес-задачи. Подчеркните свою уникальность и сделайте ваш бизнес заметным!

  • для подарков клиентам
  • для праздников и мероприятий
  • для усиления HR-бренда
  • для роста лояльности бренда
Набор корпоративного мерча AEPRINTХуди с принтомБутылки с логотипом

Создаем корпоративный мерч на заказ для бизнеса

Мы разрабатываем корпоративный мерч на заказ с логотипом компании: одежду, аксессуары и welcome pack для сотрудников.

  • Индивидуальный подход

    Разработка концепции мерча с учетом ваших целей и ценностей.

  • Широкий ассортимент

    От одежды до аксессуаров — все, что нужно для успешного продвижения вашего бренда.

  • Качественное производство

    Мы работаем только с надежными поставщиками и гарантируем высокое качество продукции.

  • Кастомизация

    Мы предлагаем не только классическое нанесение на изделия, но и сложное брендирование вещей, которые будут выделять вашу компанию среди конкурентов.

Какой мерч можно заказать с логотипом

Весь каталог →

Все изделия доступны с нанесением любым методом — шелкографией, DTF-печатью, УФ-печатью, вышивкой, тиснением и лазерной гравировкой. Технологии нанесения →

Корпоративный мерч на заказ под ключ для компаний

  1. 01ИдеяРазбираем задачу, аудиторию и бюджет, предлагаем концепцию
  2. 02ДизайнГотовим макеты и визуализацию с вашим логотипом
  3. 03СогласованиеУтверждаем изделия, цвета, нанесение и упаковку
  4. 04ПроизводствоПечатаем, вышиваем, гравируем и комплектуем на своём производстве
  5. 05РезультатОтгружаем готовый мерч с документами по всей России
  • Созданный нами мерч поможет вам сэкономить на рекламе и повысить узнаваемость бренда
  • Изображение на текстиле долговечно и не теряет яркость
  • Для тиражей от 20 штук используем метод DTF печати
  • Работаем только с экологически безопасными материалами
  • Возможен индивидуальный пошив изделий на заказ
  • Возможны смешанные варианты кастомизации на изделиях
  • Отшиваем оптовые заказы на контрактном производстве в КНР

Кейсы

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Приглашаем посетить наш шоу-рум или приехать на производство

  • Вызвать такси
  • Образцы продукции
  • Чашечка кофе
  • Экскурсия на производство
  • Посещение офиса компании
  • Приятные подарки
Остались вопросы? Запишитесь на экскурсию в шоу-рум

Оставьте заявку и наш сотрудник Вам перезвонит, чтобы согласовать дату и время встречи

ЮЖЖуйкова ЮлияРуководитель отдела продаж

Заказать корпоративный мерч с логотипом

В современном бизнесе мерч стал важной частью маркетинговой стратегии. Он помогает укрепить бренд, привлечь клиентов и создать позитивный имидж компании. Если вы ищете, где заказать мерч, то вы на правильном пути! Мы в компании AEPRINT готовы поделиться своим опытом и дать советы по этому вопросу.

Корпоративный мерч — брендированная продукция с логотипом или фирменным стилем компании. Её заказывают для мотивации сотрудников, подарков клиентам, участия в выставках и формирования узнаваемого HR-бренда.

AEPRINT производит корпоративный мерч на заказ в Екатеринбурге с доставкой по всей России. Минимальный заказ — от 30 000 рублей. Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Где заказать мерч для компании

Заказать мерч для компании выгоднее напрямую у производителя — без посредников, с контролем качества на каждом этапе.

AEPRINT ведёт полный цикл: подбор продукции, разработка дизайна, производство, упаковка и доставка. Работаем по договору, предоставляем все закрывающие документы. Расчёт после получения заявки.

Какой мерч можно заказать с логотипом

Заказать мерч с логотипом можно в широком ассортименте:

  • футболки
  • поло
  • толстовки
  • худи
  • кружки
  • термосы
  • бутылки для воды
  • рюкзаки
  • шопперы
  • блокноты
  • ежедневники
  • ручки
  • бейсболки
  • флешки
  • зонты

Все изделия доступны с нанесением любым методом — шелкографией, DTF-печатью, УФ-печатью, вышивкой, тиснением и лазерной гравировкой.

Мерч с печатью на текстиле

Мерч с печатью на ткани — самый востребованный формат для бизнеса.

Футболки и толстовки с логотипом компании заказывают как в стандартных, так и в индивидуальных цветах. Используем DTF-печать, шелкографию и сублимацию — изображение не выгорает и не трескается после стирки.

Корпоративный мерч оптом для бизнеса

Заказать мерч оптом выгоднее: при росте тиража снижается стоимость единицы, а весь ассортимент выходит в едином фирменном стиле.

AEPRINT работает с корпоративными клиентами — производственными компаниями, банками, сетевым ритейлом, рекламными агентствами и HR-отделами.

Welcome pack для сотрудников на заказ

Welcome pack — готовый набор для встречи нового сотрудника: одежда, аксессуары, канцелярия и брендированная упаковка.

Мы комплектуем его под бюджет и фирменный стиль заказчика. Это один из самых эффективных инструментов онбординга и HR-бренда.

Корпоративный мерч в Екатеринбурге с доставкой по России

AEPRINT — производитель корпоративного мерча в Екатеринбурге. Собственное производство, доставка по всей России.

Заказать мерч в Екатеринбурге с доставкой в любой регион можно онлайн — достаточно отправить заявку с описанием задачи и прикрепить логотип.

Частые вопросы о корпоративном мерче

01

Что такое корпоративный мерч?

Корпоративный мерч — брендированная продукция с логотипом или фирменным стилем компании. Используется для мотивации сотрудников, подарков клиентам, участия в выставках и рекламных кампаний. AEPRINT производит мерч оптом для бизнеса от 30 000 рублей.

02

Как заказать корпоративный мерч?

Отправьте заявку с описанием задачи: вид продукции, тираж, сроки и логотип. Мы рассчитаем стоимость, согласуем макет и запустим производство. Минимальный заказ — от 30 000 руб. Работаем по договору с юридическими лицами.

03

Какие виды корпоративного мерча можно заказать?

Футболки, поло, толстовки, худи, кружки, термосы, блокноты, ежедневники, ручки, рюкзаки, шопперы, бейсболки, флешки, зонты, бутылки для воды, welcome pack и другая брендированная продукция для бизнеса.

04

Можно ли заказать мерч с логотипом компании?

Да. Наносим логотип, фирменную символику, слоганы и индивидуальный дизайн. Работаем с векторными файлами AI, EPS, PDF, CDR, SVG. Если готового макета нет — дизайнеры подготовят его бесплатно.

05

Какой минимальный тираж корпоративного мерча?

Минимальный заказ — от 30 000 рублей. Минимальный тираж по тиражу зависит от технологии нанесения: для шелкографии — от 50 штук, для DTF и УФ-печати — от 1 штуки. Уточним при расчёте.

06

Какие способы нанесения логотипа используются?

Шелкография, DTF-печать, УФ-печать, вышивка, тампопечать, сублимация, термотрансфер, лазерная гравировка. Выбор зависит от материала изделия, тиража и требований к долговечности.

07

Сколько стоит заказать корпоративный мерч?

Стоимость зависит от вида продукции, тиража, технологии нанесения и сроков. Ориентир: футболка с DTF-нанесением при тираже 50 штук — от 600 руб./шт., кружка с логотипом от 50 шт. — от 400 руб./шт. Минимальный заказ — от 30 000 рублей. Расчёт.

08

Сколько времени занимает изготовление мерча?

Стандартные сроки — 7–14 рабочих дней после согласования макета и оплаты. Для части позиций доступно срочное производство. Точные сроки сообщаем после согласования проекта.

09

Можно ли заказать мерч в Екатеринбурге с доставкой по России?

Да. Производство в Екатеринбурге. Доставляем готовый мерч во все регионы России транспортными компаниями или курьером.

10

Можно ли заказать welcome pack для сотрудников?

Да. Комплектуем welcome pack для новых сотрудников: одежда, аксессуары, канцелярия, брендированные подарки. Подбираем состав под бюджет и фирменный стиль компании.

11

Где заказать корпоративный мерч в Екатеринбурге?

AEPRINT — производитель корпоративного мерча в Екатеринбурге. Собственное производство, полный цикл от разработки дизайна до упаковки и доставки. Работаем с компаниями по всей России.

12

Можно ли заказать корпоративный мерч по индивидуальному дизайну?

Да. Производим мерч по индивидуальному дизайну с учётом фирменного стиля заказчика. Разрабатываем макеты с нуля или адаптируем существующий брендбук. Дизайн включён в стоимость заказа.

13

Можно ли использовать только логотип без готового макета?

Да. Достаточно предоставить логотип в любом формате — наши дизайнеры подготовят производственный макет. Предпочтительные форматы: AI, EPS, PDF, CDR, SVG.

14

Работаете ли вы с юридическими лицами?

Да. Работаем только с юридическими лицами и ИП. Заключаем договор, выставляем счёт, предоставляем закрывающие документы: акт, УПД, счёт-фактуру. Оплата по безналичному расчёту.

15

Можно ли заказать индивидуальную упаковку для мерча?

Да. Предлагаем брендированную упаковку: крафт-пакеты, коробки, тишью, лента, открытки. Комплектуем готовые подарочные наборы и welcome pack под ключ.

16

Можно ли принести свои изделия для нанесения логотипа?

Да, в ряде случаев принимаем продукцию заказчика для брендирования. Возможность нанесения зависит от материала и конструкции изделия. Уточняйте при оформлении заявки.

17

Можно ли заказать корпоративный мерч для выставок и мероприятий?

Да. Производим мерч для выставок, корпоративных мероприятий, конференций, спортивных событий и рекламных акций. Учитываем сроки мероприятия при планировании производства.

18

Можно ли заказать срочное изготовление мерча?

Для ряда позиций доступно срочное производство. Минимальные сроки — от 3 рабочих дней при наличии готового макета и склада заготовок. Уточняйте возможность при оформлении заявки.

19

Что нужно предоставить для расчёта стоимости мерча?

Для расчёта укажите: вид продукции, тираж, количество цветов нанесения, размер и место логотипа, желаемые сроки. Приложите логотип или макет. Мы подготовим предложение.

20

Почему стоит заказать корпоративный мерч в AEPRINT?

Собственное производство в Екатеринбурге. Работаем с корпоративными клиентами от 30 000 рублей. Полный цикл: подбор продукции, дизайн, производство, упаковка, доставка по России. Договор и закрывающие документы.

21

Каковы условия оплаты при заказе корпоративного мерча?

Работаем по 100% предоплате или поэтапно: 50% при запуске в производство, 50% перед отгрузкой. Оплата по безналичному расчёту на основании счёта. После отгрузки предоставляем полный пакет закрывающих документов.

22

Что делать, если часть тиража оказалась с браком?

Мы гарантируем качество каждой партии. Если брак обнаружен при приёмке — заменяем изделия за наш счёт. Для этого достаточно зафиксировать дефекты при получении и направить рекламацию в течение 5 рабочих дней. Подробности — в договоре.

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