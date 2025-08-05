Зонты с логотипом оптом

Зонты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Трости и складные, механика и автомат, мужские и женские, противоштормовые. Шелкография по куполу — от одного клина до полной запечатки. Сигнальный образец 3 000–5 000 ₽, изготовление 3–5 рабочих дней. Собственное производство в Екатеринбурге.

Для компании зонт — носитель с самой большой площадью нанесения в каталоге: логотип на куполе читается за десятки метров и работает на улице, в толпе и в кадре. Сезонный подарок клиентам и сотрудникам, который используют месяцами, а не убирают в ящик.

Трость или складной Зонт-трость больше по диаметру, надёжнее в ветер и выглядит представительнее — его дарят руководителям и партнёрам как имиджевый предмет. Складной помещается в сумку и потому реально носится каждый день: для массовой раздачи сотрудникам и клиентам берут именно его. Механический дешевле, автоматический удобнее — разница в цене небольшая, но на тираже в тысячу штук заметная. Печать по куполу Наносим шелкографией: краска не выцветает под солнцем и не смывается дождём. Логотип размещают на одном клине, на нескольких через один или по всей площади купола. Чем больше клиньев, тем выше стоимость нанесения, но и заметность растёт: зонт с полной запечаткой виден издалека и работает как передвижной носитель. Противоштормовая конструкция Спицы из стекловолокна выворачиваются при порыве ветра и возвращаются в исходное положение вместо того, чтобы ломаться. Для регионов с сильным ветром и для подарков, которые должны прожить не один сезон, это принципиально: обычный зонт после первого шторма отправляется в урну вместе с вашим логотипом. Когда заказывать Спрос на зонты резко растёт весной и в начале осени — в это время производства загружены, а складские остатки популярных моделей вымываются. Тираж под сезон логичнее планировать заранее: зимой или в начале лета выбор цветов шире, а срок короче.