Зонты с логотипом
Складные, трости и большие зонты для летних площадок. Печать по куполу или на всех клиньях. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Печать по куполулоготип виден издалека
- Любые моделискладные, трости, уличные
Зонты с логотипом — модели
Складные автомат и механика, зонты-трости, детские и большие уличные зонты.
- Зонт Barry арт. NNTEU15-333829в наличии 100 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 1 609 ₽цена без нанесения
- Зонт Auto арт. NNTEU9-33847в наличии 100 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 1 165 ₽цена без нанесения
- Зонт Ida арт. NNTEU15-333240в наличии 100 000+ шт Складывается компактно Шелкография на куполе от 1 197 ₽цена без нанесения
- Зонт Kyle арт. NNTEU15-333888в наличии 50 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 1 561 ₽цена без нанесения
- Зонт Impact арт. TWP850.591в наличии 50 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 1 920 ₽цена без нанесения
- Зонт Yaku арт. OUM5606S101в наличии 50 000+ шт Складывается компактно Шелкография на куполе от 644 ₽цена без нанесения
- Зонт Ø85 арт. NNTEU9-33854в наличии 50 000+ шт Большой купол под логотип Шелкография на куполе от 672 ₽цена без нанесения
- Зонт Ibi арт. NNTEU15-576622в наличии 10 000+ шт Большой купол под логотип Шелкография на куполе от 1 687 ₽цена без нанесения
- Зонт Fare арт. O100053в наличии 50 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 3 490 ₽цена без нанесения
- Зонт Alex арт. NNTEU15-333216в наличии 50 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 2 633 ₽цена без нанесения
- Зонт Wali арт. NNTEU15-333266в наличии 50 000+ шт Автоматическое открытие Шелкография на куполе от 3 033 ₽цена без нанесения
- Зонт Milton арт. NNTEU38-585654в наличии 10 000+ шт Большой купол под логотип Шелкография на куполе от 2 407 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни зонтов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Печать на одном клине или по всему куполу
- Цвет купола под фирменный стиль
- Чехол с печатью логотипа
- Уличные зонты для летних веранд
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем зонты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать зонты
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на зонт
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на зонт
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают зонты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки клиентамБанки, страховые и застройщики — подарок при сделке.
- Мерч сотрудникамФирменный зонт в корпоративных цветах.
- Летние площадкиБольшие уличные зонты для веранд и мероприятий.
- ВыставкиПодарок ключевым посетителям стенда.
- Программы лояльностиПриз за покупку или накопленные баллы.
- Мерч-шопыСезонная позиция фирменного магазина.
- АвтосалонамПодарок при выдаче автомобиля.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать зонты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С зонтами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Зонты с логотипом оптом
Зонты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Трости и складные, механика и автомат, мужские и женские, противоштормовые. Шелкография по куполу — от одного клина до полной запечатки. Сигнальный образец 3 000–5 000 ₽, изготовление 3–5 рабочих дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
Для компании зонт — носитель с самой большой площадью нанесения в каталоге: логотип на куполе читается за десятки метров и работает на улице, в толпе и в кадре. Сезонный подарок клиентам и сотрудникам, который используют месяцами, а не убирают в ящик.
Трость или складной
Зонт-трость больше по диаметру, надёжнее в ветер и выглядит представительнее — его дарят руководителям и партнёрам как имиджевый предмет. Складной помещается в сумку и потому реально носится каждый день: для массовой раздачи сотрудникам и клиентам берут именно его. Механический дешевле, автоматический удобнее — разница в цене небольшая, но на тираже в тысячу штук заметная.
Печать по куполу
Наносим шелкографией: краска не выцветает под солнцем и не смывается дождём. Логотип размещают на одном клине, на нескольких через один или по всей площади купола. Чем больше клиньев, тем выше стоимость нанесения, но и заметность растёт: зонт с полной запечаткой виден издалека и работает как передвижной носитель.
Противоштормовая конструкция
Спицы из стекловолокна выворачиваются при порыве ветра и возвращаются в исходное положение вместо того, чтобы ломаться. Для регионов с сильным ветром и для подарков, которые должны прожить не один сезон, это принципиально: обычный зонт после первого шторма отправляется в урну вместе с вашим логотипом.
Когда заказывать
Спрос на зонты резко растёт весной и в начале осени — в это время производства загружены, а складские остатки популярных моделей вымываются. Тираж под сезон логичнее планировать заранее: зимой или в начале лета выбор цветов шире, а срок короче.
Частые вопросы о зонтах
Зонты с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Зонты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Зонты на складе стоят от 644 ₽ без нанесения, трости и противоштормовые модели — до 3 490 ₽. Стоимость шелкографии зависит от числа клиньев с печатью: от одного клина до полной запечатки купола. Рассчитаем под модель и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Зонты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На зонтах наносим логотип шелкографией: краска не выцветает на солнце и не смывается дождём. Логотип размещают на одном клине, на нескольких через один или по всему куполу. Чем больше клиньев, тем дороже нанесение, но тем заметнее зонт на улице.
Зонты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Зонты с логотипом изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Весной и в начале осени спрос резко растёт, а складские остатки популярных моделей вымываются, поэтому тираж под сезон лучше планировать заранее. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, можем сделать сигнальный образец: стоимость 3 000–5 000 ₽, изготовление 3–5 рабочих дней. Кроме того, до запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на куполе, тираж стартует только после вашего согласования.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Модель подбираем по цвету купола из доступных на складе — зимой и в начале лета выбор цветов шире. Цвет краски для шелкографии подбираем под фирменные цвета из брендбука, макет и визуализацию согласуем до запуска.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый зонт индивидуально — пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие. Если зонт идёт как имиджевый подарок руководителю или партнёру, менеджер подберёт более представительную упаковку под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, зонт хорошо работает в подарочном наборе для клиентов, сотрудников или партнёров, например вместе с другим фирменным мерчем. Подберём состав под бюджет, сделаем общую визуализацию и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска. Зонты отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.